Las 20 mejores canciones que salieron en 2023

Lo que necesitas saber: El 2024 ya nos está respirando en la nuca y antes de despedirlo, acá les dejamos nuestras 25 canciones favoritas que salieron este 2023.

El fin de año se acerca cada vez más y con la Navidad y el Año Nuevo respirándonos en la nuca, muchos no podemos evitar dar un vistazo a todo lo bueno y malo que nos dejó este 2023. Y por supuesto no podíamos dejar el aspecto musical fuera.

Y es que además de grandes discos y conciertos que presenciamos este año a punto de acabar, es muy acertado decir que también hubieron varias canciones maravillosas que musicalizaron nuestros momentos y vivencias durante los últimos 347 días (contados hasta este 13 de diciembre).

El 2023 nos regaló varias de las mejores canciones que hemos escuchado. Foto: Pexels

Acá enlistamos las mejores 20 canciones que nos dejó el 2023

Así que como lo dicta la costumbre no escrita del fin de año, acá nos armamos un conteo con las 20 mejores –y nuestras favoritas– canciones que nos dejó el 2020. Aunque claro, de una vez les adelantamos que nuestro ranking no cuentan con algún orden de relevancia:

Silent Running- Gorillaz ft. Adeleye Omotayo

El 2023 comenzó con el pie derecho musicalmente hablando y nos dio “Silent Running”, una de las mejores canciones del 2023 cortesía de Gorillaz y Adeleye Omotayo, cantante conocido por ser corista del grupo virtual durante sus presentaciones en vivo.

Perteneciente al octavo disco de Gorillaz, ‘Cracker Island’, “Silent Running” nos dio un video musical donde 2-D es sometido en un ritual. Aunque claro, también fuimos testigos de cómo Noodle y Russel intentaron rescatar a su compañero de banda.

The Narcissist- Blur

Si algo nos dio el 2023 fueron varios regresos musicales importantes. Uno de ellos, obviamente, fue el de Blur, quienes luego de ocho años de ausencia decidieron regresar con un nuevo material discográfico titulado ‘The Ballad of Darren‘, conformado por 10 rolas bajo la producción de James Ford.

Una de las canciones destacadas del disco fue “The Narcissist”, una canción que trajo de vuelta ese sonido melancólico de la banda junto con las armonías vocales nostálgicas de Damon Albarn y Graham Coxon, así como la sólida base rítmica cortesía de Alex James y Dave Rowntree.

Now and Then- The Beatles

Hablando de regresos musicales, evidentemente no podíamos dejar de fuera uno de los más impactantes de este año: el de The Beatles, quienes después de 27 años volvieron (con todo y la voz de John Lennon) con una nueva y última canción titulada “Now and Then”.

De acuerdo con Paul McCartney, esta canción fue una de las tantas que aparecieron en cintas que Yoko Ono le entregó tanto a él como a George Harrison y Ringo Starr a mediados de los 90, y después de muchos años la terminaron con ayuda de la IA y un video bajo la dirección de Peter Jackson.

Easy Now- Noel Gallagher’s High Flying Birds

El mayor de los Gallagher sigue construyendo una trayectoria con sus High Flying Birds y este 2023 lo dejó en claro con el lanzamiento de su cuarto disco como solista, ‘Council Skies’, mismo que Noel produjo en compañía del gran Paul Stacey.

Uno de los sencillos promocionales del álbum fue “Easy Now”, donde Noel Gallagher contó con coros de apoyo similares a los que nos dieron en su momento los Black Crowes, y un sólo de guitarra magnífico con el que el músico británico se apegó a la fórmula musical que nos encanta (y hasta pudimos escuchar en vivo en el Corona Capital 2023.)

Rumble- Skrillex, Fred Again.., Flowdan

Otro más de los esperados regresos en la música que nos dio este año fue el de Skrillex. El cantante y DJ estadounidense regresó a sus raíces del sonido dubstep con “Rumble”, canción en que además de todo contó con la participación de Fred Again… y Flowdan, MC de la vieja escuela.

Moonlight- Kali Uchis

Como solamente ella pudo lograrlo, este año Kali Uchis nos deleitó con su voz a través de varias canciones incluidas en el disco ‘Red Moon In Venus’, el tercer disco de estudio de la colomboestadounidense donde se consolidó como una artista importante dentro de los géneros del R&B y el neo soul.

Mucho de esto lo vimos en “Moonlight”, segundo sencillo de este álbum donde con su voz seductora, Kali canta sobre invitar a su pareja a dar un paseo. Y es que esta canción, así como todo el disco (que hasta fue elegido como disco del año por la revista TIME), habla sobre el amor.

Ghosts Again- Depeche Mode

Seis años después y tras la muerte del tecladista, Andrew Fletcher, Depeche Mode regresó con su décimo disco de estudio, ‘Memento Mori’, en el cual Depeche Mode estuvo dispuesto a encontrar estabilidad y enfocarse en lo que le da sentido y propósito a la vida.

El ahora dúo conformado por Dave Gahan y Martin L. Gore plasmó la evolución y arranque de la nueva etapa de Depeche Mode en este disco de donde se desprendió el sencillo promocional “Ghosts Again”, una de las mejores canciones que hemos escuchado del dúo de Basildon en la última década.

Space Invader- The National

Cuatro años después y para fortuna de quienes amamos la nostalgia, The National regresó este año para darnos una de las mejores canciones del 2023: “Space Invader”, la rola –al menos por ahora– más larga y destacada en la carrera de The National.

No sólo por la letra donde Matt Berninger reflexiona sobre los caprichos del destino (sobre todo los famosos “hubiera”), sino también por la construcción de una salida instrumental extendida donde por tres minutos pudimos escuchar los murmuros de Berninger.

Pegasus- Arlo Parks ft. Phoebe Bridgers

Representando a la nueva y prometedora generación de artistas británicos, este 2023 Arlo Parks lanzó el sencillo “Pegasus”, uno de los singles de su disco debut ‘My Soft Machine’, y donde colaboró con Phoebe Bridgers, a quien Arlo califica como “una de las fuerzas creativas más inteligentes y generosas”.

En “Pegasus”, Arlo Parks reflexiona sobre la pureza y la rareza del amor verdadero y cómo nos puede motivar a convertirnos en nuestra mejor versión. Algo que sin duda la cantante británica logra transmitir a través de sus poéticas y emotivas letras.

She’s On My Mind- Romy

Otra sorpresa musical que recibimos este 2023 fue la de Romy, quien siguiendo el paso después de sus compañeros de the xx, lanzó su disco debut como solista títulado ‘Mid Air’, un album que como muchos en los últimos tres años, nació en medio de la pandemia.

Pero también, este disco se destacó por ser un relato personal de la cantante de the xx, quien ahora felizmente casada, decidió cantar abiertamente sobre los sentimientos a su esposa. Algo que nos dio tracks como “She’s On My Mind”, la cual cuenta con un sample de “Can’t Take My Eyes Off You” de Frankie Valli y un video musical protagonizado por Maisie Williams (Arya Stark en ‘Game of Thrones’)

Wall of Eyes- The Smile

The Smile publicará su segundo disco hasta el 26 de enero de 2024. Sin embargo, la banda inglesa nos dio como adelanto “Wall of Eyes”, una canción que dará nombre a dicha placa de estudio y que cuenta con un videoclip dirigido por el mismísimo Paul Thomas Anderson.

Acompañados de guitarras acústicas y adoros de cuerdas, la voz de Thom Yorke se lució en este adelanto que ya nos deja ver el nivel de experimentación en los instrumentos que los de The Smile nos darán con su segundo disco de estudio en el que tantos meses han trabajado.

Nsera- Fatoumata Diawara ft. Damon Albarn

A estas alturas de la vida somos conscientes de dos cosas: la primera, del gusto que Damon Albarn tiene por la música africana y la segunda, que sus colaboraciones siempre son todo un hitazo. Claro que la que hizo con la artista de Mali, Fatoumata Diawara, no fue la excepción.

Tocando algunos temas como la generosidad, las relaciones humanas y la hospitalidad, Damon y Fatoumata unieron fuerzas en la rola “Nsera”, palabra que en español significa “Destino” y donde la cantante explora y enaltece musicalmente sus raíces.

Mountains At Midnight- Royal Blood

Con un riff bastante pesado y pegadizo como los que acostumbran, en mayo de este 2023 el dúo británico conformado por Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher lanzaron su sencillo “Mountains At Midnight”, con el que anunciaron una nueva era en su carrera musical.

“Queríamos recordarte quiénes somos y qué hacemos antes de arrastrarte por la madriguera del conejo con nosotros”, dijo la banda en un mensaje que dejó más que extasiados a sus fans. Sobre todo los de México, Royal Blood regresará el próximo año y podremos escuchar este rolón en vivo.

Oral- Björk ft. Rosalía

En uno de los duetos que nadie vio venir (más porque uno no se lo imaginaba), 2023 fue el año que nos dio uno de los mejores duetos musicales: Rosalía y Björk, quienes unieron fuerzas y talento para lanzar “Oral”, una rola hecha para una buena causa.

Esta colaboración se hizo para ayudar a la lucha contra la crianza artificial de peces en Islandia, un problema que afecta a dicho país y para la cual, Rosalía y Björk incluso hicieron un videoclip creado con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

No More Lies- Thundercat ft. Tame Impala

Una de las canciones que definitivamente nos volaron la cabeza este 2023 fue la de “No More Lies”, la primera canción original de Thundercat en tres años que tuvo una colaboración con Kevin Parker, la mente maestra detrás de Tame Impala y con quien el bajista estadounidense ansiaba trabajar desde hace años.

Como ya ha ocurrido en otras colaboraciones de Kevin Parker, “No More Lies” tiene el sello de Tame Impala. Aunque claro, destacan principalmente la espectacular voz y las icónicas líneas de bajo de Thundercat. Sin duda, una de las mejores canciones que escuchamos en los últimos 12 meses.

Sweet Sounds of Heaven- The Rolling Stones ft. Lady Gaga

Si de súper-colaboraciones musicales de 2023 hablamos, obvio The Rolling Stones tenían que estar en la lista de las mejores canciones de este año. Y es que con “Sweet Sounds of Heaven”, la banda británica nos demostró que Mick Jagger y compañía aún tienen el toque.

Con Stevie Wonder en los teclados y la voz de Lady Gaga a dueto, los Rolling Stones nos dieron este temazo de siete minutos de duración, donde la banda habla sobre la salvación y la celebración de la vida. Esto en honor a Charlie Watts, fallecido baterista de la banda.

Not Strong Enough- Boygenius

Julien Baker, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers son el supergrupo femenino del momento y no es para menos. Las tres, amigas unidas por su amor a la música se han convertido en uno de los proyectos musicales más icónicos de los últimos tiempos.

Pero también, boygenius el lugar donde este trío desahoga sus pensamientos y emociones. Claro está con la canción “Not Strong Enough’, una declaración sobre la vida cotidiana y la percepción subjetiva que uno y los demás tienen sobre nosotros.

What Was I Made For?- Billie Eilish

Una de las mejores películas que vimos este 2023 fue la de ‘Barbie’, de Greta Gerwig, y parte del éxito de la película fue también su soundtrack. En específico con canciones como la de “What Was I Made For?”, en la voz de Billie Eilish y que nos dio uno de los momentos más emotivos en la cinta.

La canción fue igual de emotiva para la misma Billie, pues en una entrevista indicó que ella y su hermano Fineas, escribieron “What Was I Made For?” después de un tiempo de sufrir un bloqueo creativo, inspirados en los sentimientos de la Barbie interpretada por Margot Robbie.

Ella Baila Sola- Eslabón Armado ft. Peso Pluma

Este año fue donde el género del regional mexicano se hizo más conocido en todo el mundo. Y aunque a muchos no les guste, eso fue en gran parte a Peso Pluma, que este 2023 dio de qué hablar (y bastante) al colaborar con el grupo Eslabón Armado.

Apariciones en Coachella y hacer historia al ser el primer artista del género Regional Mexicano en presentarse con Jimmy Fallon en Estados Unidos (en el caso de Peso Pluma), y hasta llegar a oídos de Damon Albarn fueron algunos de los logros que logró esta épica colaboración.

Dance The Night- Dua Lipa

Otra de las mejores canciones que nos dio el 2023 –y el soundtrack de la película de Barbie– fue “Dance The Night” de Dua Lipa. Un track que acompañó la escena donde las Barbies bailan una coreografía, y la cual estuvo bajo la producción de Mark Ronson.

Esta canción fue de las más sonadas este año, pero para los fans de Dua Lipa también representó el cierre de la etapa disco que la cantante nos dio a través de ‘Future Nostalgia’, la cual Dua Lipa representó con la caída de la bola disco en el video musical de “Dance The Night”.

Como pudieron ver, fue una difícil selección la que tuvimos que hacer, pero estas 20 mejores canciones del 2023, sin duda, resumen bastante bien el año que nos dio colaboraciones épicas, regresos musicales legendarios y más. ¿Cuál canción de 2023 fue su favorita y por qué?

