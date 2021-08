¡Presentamos a Lauren Mayberry de CHVRCHES con Silvana Estrada y esta fue su reacción!

Agárrense que Chvrches viene con todo. La banda escocesa regresa en este 2021 con el disco Screen Violence para ponerle fin a los tres años de ausencia desde su último material de estudio. Y sí, la verdad es que este es uno de los regresos que más nos entusiasman… pero la cosa no termina ahí.

Con motivo del lanzamiento de este disco que llega este 27 de agosto, nos sentamos a charlar con la vocalista Lauren Mayberry y nos contó de todo: cómo ha sido la evolución de la banda entre su último álbum y este, cómo fue trabajar con Robert Smith de The Cure, además de su impresión sobre el cover que la mexicana, Silvana Estrada, hizo de su rola “Forever”.

¿Pero qué creen? Para esta plática, le teníamos una sorpresa a la cantante británica… así que nos organizamos y para ponerle emotividad al momento, presentamos a Silvana y Lauren.

Lauren Mayberry reacciona a la versión de “Forever” de Silvana Estrada

La música de Chvrches trasciende el tiempo y las fronteras. Y esto no lo decimos como un cumplido nada más… De hecho, Silvana Estrada les podría explicar un poco de eso pues apenas el año pasado, se aventó un increíble cover de “Forever”, la canción que los escocesa incluyó en 2018 en el ya citado Love Is Dead.

Con su versión titulada “Para siempre”, la cantautora mexicana celebró además su firma con el sello Glassnote Records, la misma discográfica que tiene en su catálogo a los británicos. Ellos, por supuesto, no dejaron pasar desapercibido el cover de Silvana y Lauren nos cuenta en entrevista que quedaron maravillados con la composición de Silvana.

“Quedamos tan impresionados porque no puedo creer que terminamos haciendo la promoción de una canción que era una rola de un álbum que ha estado ahí desde hace dos años. Es una locura”, dijo Mayberry en entrevista. “Escuchar a alguien traducir nuestras canciones a otro idioma… fue tan hermoso. Es simplemente increíble ver cuando la música trasciende de esa manera, especialmente cuando es tuya, no puedo creerlo”, relató la vocalista escocesa. Pero ella no veía venir la sorpresa…

El momento de la verdad: ¡Lauren de Chvrches conoce a Silvana!

Luego de los elogios dirigidos para la mexicana, le dejamos caer la sorpresa a Lauren. Teníamos preparado un saludo muy especial de parte de parte de Silvana para la vocalista de Chvrches. “Hola Lauren, esta es Silvana Estrada. Estoy muy contenta de que estés lanzando música nueva, me divertí mucho el año pasado covereando tu canción “Forever” en español. Y nada, solo quiero decir gracias por tu hermoso trabajo, ten un gran día”. Momento épico por donde lo quieran ver. 🔥😱

¿Quieren ver cómo reaccionó Lauren al saludo de Silvana? En el video que les dejamos acá abajito, pueden checar toca la plática y todo lo que la cantante de Chvrches dijo sobre la mexicana, a quien definitivamente ella y la banda quiere conocer. Vaya, hasta nos dijo que mueren por verla en vivo. ¿Y qué creen? También nos comentó que harán lo posible por regresar a tocar por acá y muy pronto nos dará detalles de su visita.

También acá en la entrevista, la vocalista nos cuenta todito sobre su colaboración con Robert Smith y más detalles de su nuevo disco Screen Violence.