“El gran salto es dejarlo todo por la música”: Una entrevista con Silvana Estrada

El atardecer se mete entre las estructuras del Palacio Real de Madrid y en medio del enorme recinto, se encuentra Silvana Estrada. La joven compositora mexicana aparece acompañada únicamente de una guitarra y tira las primeras notas de su canción “La Corriente”. El lugar luce vacío por ahora y ella lo adorna con su melodía, esto como parte de un video muy especial que grabó ahí mismo aprovechando su reciente gira por España.

Pero este video va más allá de un aspecto promocional. Esta es una probadita breve, sincera y emocionante de lo que la cantautora le ofrecerá al público cuando se presente el 20 de julio en ese sitio como parte del Festival de Jazz Palacio Real. Y lo hará para mostrarle a los asistentes algunas de las canciones que componen su repertorio desde hace unos años, pero la joya de la corona de la presentación será uno que otro tema de Marchita, disco que verá la luz en los meses venideros.

El escenario está puesto y a unas horas de que lo haga suyo, nos sentamos a charlar con Silvana sobre este show, su nuevo álbum, el regreso a los shows en vivo, los momentos más significativos de su carrera hasta el momento y otras cosas más.

Un video muy especial y el regreso a los escenarios

“Imagínate llevar tanto tiempo sin tocar y después vuelves a los escenarios. Y no vuelves a uno o dos; vuelves a una gira de diez y tantos conciertos en un país tan bonito como este“, cuenta Silvana Estrada desde España con una rara mezcla de entusiasmo y el inevitable nervio que provoca el concierto que dará en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid.

Como mencionamos, la fecha pactada es este 20 de julio, pero en los días previos -para calar el ambiente y lo que viene- compartió una emotiva y muy íntima versión de su canción “La corriente” en ese mismo recinto. Y es que para ella, de hecho, este pedacito que nos muestra en dicho clip es la imagen viva de lo que siente en estos momentos: el ambiente de reencontrarse consigo misma luego de un rato en el que la industria musical y los conciertos pararon.

“Fue super bonito y en realidad, fue muy loco porque llegamos, la idea era hacer promo y nos abrumamos tanto porque es tan bonito tener ese espacio para nosotros solos, tan emblemático y tan hermoso. Fue abrumador, fue como decir: ‘¡Qué hacemos aquí!’ Me rebasó. Fue muy emocionante para mí conocer el lugar. Grabamos la canción y parte de esa interpretación tiene mucho que ver con el ambiente. Soy una artista que todo el rato defiendo mi música con ‘el poder de la canción’. Hago canciones que se sostienen con un instrumento, la voz y ya está. Y entonces fue muy poético para mí hacer lo mismo; esto de defender yo sola la canción y sostenerla por sí misma con mi voz en medio de un palacio. También fue un poco como reencontrarme conmigo misma“.

Desde luego, el regreso a las tarimas no ha sido tan sencillo y Silvana Estrada lo expresa sin problema. Han sido ya varias fechas por España y su presentación en el imponente palacio madrileño será el cierre perfecto de esta visita. Sin embargo, haber pisado el lugar para el reciente video de “La corriente” la ayudó bastante a restablecer sus ideales no solo artísticos, sino con el sentimiento y ese carácter pasional que solo la música evoca.

“La verdad que los primeros shows fueron muy difíciles porque llevaba mucho tiempo sin cantar para el público. Lo disfruté, ¡pero cómo me costaron! Después del Palacio Real, de conectarme con el ambiente y conmigo, entendí que al final las cosas siguen igual; mi amor y mi vida a través de los escenarios es la misma. Fue un poco como romper un hechizo estar ahí en el Palacio Real”.

Silvana Estrada y lo que hay detrás de “La corriente”

En las canciones de Silvana Estrada, el aspecto biográfico es importante y con “La corriente” no hay excepción. Y podemos decirlo: solo de escucharla, no es extraño que se la erice la piel. A más de uno le traerá recuerdos de alguna vieja historia de amor, de esas que marcan a uno para siempre. Lo genial de la canción, es que matiza el romance de muchas maneras, pero al final de cuentas nos habla sobre asimilar el desamor y de atesorar la cicatriz.

“Viene de una historia muy especifica de mi vida. Es una canción que escribí incluso antes de entrarle de lleno a la música. En general es una canción como muy sentida y habla un poco de vivir el momento. Es como rememorar una historia de amor y decir: ‘fue tan buena y la perdí. Fue tan bonito lo que pasó y yo no supe cómo retenerlo entre mis manos. Retener el recuerdo’. Es un poco la memoria física que hacemos de la gente y las experiencias. Es una canción que más bien habla de las cicatrices que vamos haciendo y en ese sentido, me parecía muy importante cantarla y grabarla en el Palacio Real de Madrid. Yo siento luego que las cicatrices son como medallitas que nos vamos poniendo, sobre todo de las cosas que superamos. Me parecía muy bonito hablar de eso, de decir: ‘mira, venimos saliendo de una temporada muy rara de la vida de todos y todas. Que viva en la piel lo que aprendimos, pero que siga la alegría”.

A través de esa misma idea, camina su disco Marchita que se lanzará en los meses venideros para abrir una nueva etapa en la carrera de la joven compositora veracruzana. Ella especifica que este material toma el dolor como su motor principal, pero no solo como un desahogo efímero. El álbum también habla de la importancia de sanar y entender que el amor tiene muchas formas diferentes.

“…’Marchita’ es el disco que saco este año que en realidad grabé hace dos años ya. Es un disco muy conceptual, como muy centrado en el dolor. Mi clásico disco post break-up, pero tiene una cosa muy especial porque es la búsqueda de entender, de sanar, de sentirse bien. Para mí era muy importante entender qué me estaba pasando; fue un dolor muy grande que sentí terminando una relación. También tuve mucha imaginación porque en realidad, suena muy solemne, muy poético, muy de esta cosa de la solemnidad del amor que en realidad ahora no tengo. Pero en su momento, en parte gracias a la inocencia que recubría al disco, me parecía muy lógico hablar del amor con tanta confianza. Después te vas enfrentando al amor y a la vida, y es inevitable quitar el asunto romántico. El amor quién sabe qué es porque va tomando muchas formas diferentes“.

Un momento turbulento en la pandemia

Como muchos artistas de la escena, Silvana Estrada está en pleno proceso de retomar actividades artísticas. Y como varios más, ella debió afrontar un complicado momento en el encierro. Lo más significativo para ella, en esta turbulenta época, fue que por primera vez sintió un extraño bloqueo creativo al principio. Evidentemente, el análisis personal no se hizo esperar.

“Definitivamente, la pandemia fue uno de los momentos más creativos de mi vida. He compuesto muchísimas canciones, escribí demasiados textos y poemas, y debo decir que viví de todo en la pandemia. Viví un bloqueo muy angustiante que nunca había sentido. Nunca había tenido la angustia de ver el papel en blanco. Veía el papel en blanco, me emocionaba y de una vez, me ponía a crear. Pero en la pandemia, me pasó por primera vez ver el papel en blanco y no saber por dónde empezar; no saber qué decir. Siento que me costó mucho procesar lo que nos estaba pasando. Me preguntaba: ‘¿Qué quiero decir?’, y a lo mejor no quería decir nada. Fue la primera vez que me plantee tener un tramo de la vida para estar en silencio porque no estoy viviendo cosas nuevas”.

Pero como dicen por ahí, “no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante“. Así, luego de un par de meses en los que escribir sobre el papel en blanco no fue muy fructífero, las ideas llegaron. Y prepárense porque Silvana nos mostrará estas canciones el año que viene.

“Viví un bloqueo muy fuerte. Primero me angustió y luego pensé: ‘¿Sabes qué? Ya está. Me voy a dar permiso de escuchar lo que tenga que escuchar. Y sin decir nada, voy a adentrarme cuando tenga que hacerlo en mis propios sentimientos. Y fue como al segundo mes que empecé a escribir, y cuando comencé, fue como una lluvia sin parar, mucha edición…”

El mayor salto en la carrera musical de Silvana Estrada

Con tan solo 24 años, Silvana Estrada ya ha hecho una interesante carrera musical que, entre otras cosas, la ha puesto a colaborar con Natalia Lafourcade, la llevó firmar con el sello Glassnote (Chvrches, Mumford & Sons, Phoenix) como la primera latina que fichan en su catálogo. Y bueno, por supuesto la gira por España que rematará en el Palacio Real de Madrid es otro de sus logros destacados.

Pero ella no se deja llevar tanto por ese tipo de circunstancias. De hecho, para ella el gran salto, el instante definitivo, esrtuvo convencerse que debía dejar todo por hacer música; de aventurarse a tomar ese camino que no es tan fácil, pero que suele ser satisfactorio cuando todo encaja a la perfección. Y así como parece, la seguiremos viendo cosechar otros éxitos seguro.