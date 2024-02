La noche llena de sorpresas que LP dio en el Palacio de los Deportes

Lo que necesitas saber: LP regresó a CDMX y dio un concierto lleno de sorpresas en el Palacio de los Deportes, donde demostró una vez más por qué los fans mexicanos simplemente le aman.

Es fácil adivinar cuando es día de concierto cuando uno ve los alrededores del Palacio de los Deportes: filas de coches, tráfico, vendedores de mercancía no oficial que gritan lo que venden y cientos de personas que caminan de un lado a otro mientras intenta encontrar la entrada al recinto.

Si como yo son de los que ponen atención al detalle, seguramente usan esas cosas para predecir si un concierto será un éxito. Porque la verdad, no hay la misma cantidad de puestos y personas en el concierto de una banda “grande” que una de mediana popularidad.

LP reunió a 12 mil 500 personas en el Palacio de los Deportes. Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa)

LP regresó a la CDMX con un concierto que desde el inicio pintaba como inolvidable

Debo decir que justo ese fue mi pensamiento al llegar al concierto de LP en el Palacio de los Deportes. Eran las 7 de la noche y no veía tanto movimiento para ser un día donde habría un concierto. De hecho, apenas y noté un par de puestos de mercancía en Río Churubusco y la calle Atletas.

Me sorprendió mucho porque recordé cuando vi a LP en el Corona Capital de 2021. En ese entonces no estaba familiarizada con le cantante estadounidense, pero con unos minutos me bastó para comprobar el poder de convocatoria que tiene y cómo sus fans le idolatran.

El Palacio de los Deportes retumbó (literalmente) con el regreso de LP a México. Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa)

El sábado, al entrar al Palacio de los Deportes, comencé a pensar en las posibles causas de que el concierto de LP pudiera no ser un lleno total. ¿Quizá lo anunciaron con poco tiempo? ¿O es que la cuesta de enero no le dio chance a muchos de comprar su entrada en tiempo y forma?

Lo cierto es que todas esas preguntas pasaron a ser absurdas cuando llegué a mi asiento. Había apenas pasado poco más de una hora y el Palacio de los Deportes ya se veía casi lleno. De hecho, la telonera del show, Raquel Sofía, fue testigo del mar de gente que llegó con anticipación al concierto.

La puertorriqueña Raquel Sofía fue la encargada de abrir el show

“Me han hecho la noche”, dijo la cantante puertorriqueña luego de ver cómo miles de personas la acompañaron con aplausos, lámparas de celular y con un respeto y admiración que pocas veces se ve de un público a un acto telonero. Quizá por eso mismo Raquel Sofía asegura que es un sueño poder vivir en la CDMX.

Luego de interpretar canciones como “Déjalo Ir”, la nominada al Grammy dejó el escenario al que salió puntualmente (su show comenzó a las 8:10 de la noche en punto) y la gente fue al baño o intentó prepararse antes de que LP saliera al escenario.

Al dar las 9:10 de la noche finalmente llegó el turno de LP. Los primeros acordes de “Golden”, una de sus canciones más recientes, se hicieron presentes y la gente comenzó a gritar; ahí estaban los fans de Laura Pergolizzi que por alguna razón creía no iba a ver.

“Hola Ciudad de México, está es una canción de amor para ustedes”, mencionó LP antes de interpretar “Love Song”, track que también pertenece a su último disco de estudio ‘Love Lines’, en el cual nos ofreció una mirada profunda y reflexiva a las experiencias de su vida.

LP abrió su concierto con varias de las canciones de su nuevo disco ‘Love Lines’. Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa).

LP se lució con su voz, su puntualidad y un setlist enorme y variado

Acompañade de su banda, unas pantallas con luces tipo pixeles y una gran manta con las letras LP al fondo, Pergolizzi dominó el escenario del Palacio de los Deportes al ritmo de canciones como “Everybody’s Falling in Love”, “When We’re High” y “Love Lines”.

En este punto ya sabemos que LP llama la atención más allá de su apariencia andrógina. Le cantante tiene un rango vocal increíble y único que es imposible no reconocerlo, sobre todo cuando lo acompaña de esos chiflidos y tonos agudos que brillan en canciones como “One Like You” y “When We Were High”.

Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa).

“Girls Go Wild” y “The One That You Love” también desataron los primeros de muchos gritos que retumbaron el Palacio de los Deportes. “Muchas gracias mis amigos. Gracias por estar aquí, es Ciudad de México, podrían estar en cualquier lugar ahora, pero están aquí”, dijo LP a su fiel público.

Tras dar públicamente las gracias a Raquel Sofía por ayudar a poner el ambiente horas antes, LP se apoyó de un piano para poner el ambiente nostálgico con “Recovery”, canción con la que el ‘Domo de Cobre’ se iluminó gracias a los cientos de celulares que se movieron de un lado a otro.

LP (@iamlp) nos hizo derramar la lagrimita con “Recovery” ?? ¡Qué voz! ✨ pic.twitter.com/1H60gFAADO — SopitasFM (@sopitasfm) February 11, 2024

El concierto de LP estuvo llena de sorpresas

Pero las sorpresas en el concierto de LP apenas comenzaban. Le cantante estadounidense de 42 años se aventó “Blow”, un track que compuso en 2022 en compañía de Andrew Berkeley, Matthew Pauling y Ashton Irwin, a quienes denominó sus “amigos de pandemia”.

Después fue el turno de la mundialmente conocida “Lost On You”, que se coreó por cada alma que se dio cita para deleitarse con la voz y capacidad interpretativa de Laura Pergolizzi, quien como agradecimiento decidió cantar en vivo y por primera vez “Tears in Time”.

Y obvio no pudo faltar “Lost On You” en este regreso tan especial de @iamlp a la Ciudad de México ? pic.twitter.com/aAlR61AIal — SopitasFM (@sopitasfm) February 11, 2024

“Into the Wild”, “A Woman Is Sacred” y “No Witness” continuaron con la noche que tenía una especie de vibra especial e íntima. Por ratos parecía que aunque estaba lejos, todos y cada uno de los fans lograban conectar con LP con sólo verle acercarse a la zona donde estaban.

Durante el concierto no faltaron los muñecos que volaron al escenario y LP tampoco dejó fuera rolas como “Special”, “Mean Streak”, “Dayglow” y “Long Goodbye”, con los que se despidió del escenario durante unos minutos antes del ‘encore’.

LP se aventó un setlist de 23 canciones en su regreso a la CDMX. Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa).

Un show donde casi todo fue perfecto

Todos coreaban el nombre de LP una y otra vez para pedirle que regresara. Al mismo tiempo, la mayoría de los asistentes marchaban sobre su lugar para hacer retumbar el Palacio de los Deportes (y no lo decimos en sentido figurado).

Pergolizzi volvió para terminar la noche con “Hola” y una pequeña, pero muy especial, versión de “Feliz cumpleaños” a uno de los miembros de su staff. La verdad no escuché bien quién era, sin embargo, apuesto a que más de uno hubiera dado lo que fuera por estar en el lugar de esa persona.

Miles de fans corearon todas y cada una de las canciones de LP en su concierto. Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa).

Finalmente “Tightrope” y “One Last Time” cerraron el show de casi dos horas que LP se aventó para el cierre de su gira ‘Love Lines’ en México, y donde Laura demostró que maneja tan bien el escenario que incluso una caída en él puede disimularla y hacerla ver cool.

La noche de LP en su regreso a la Ciudad de México bien pudo ser perfecta, sin embargo, debo decir que la acústica del Palacio de los Deportes arruinó un poco la experiencia. Sobre todo porque por ratos el rebote del sonido no dejaba incluso entender lo que LP decía.

LP demostró una vez más su capacidad vocal y el manejo del escenario que posee. Foto: César Vicuña (Cortesía Ocesa)

A pesar de todo, me atrevo a hablar por muchos y asegurar que la noche del 10 de febrero fue inolvidable. Basta con ver y escuchar a LP para entender por qué 12 mil 500 personas preferirían ir a verle antes que estar en casa o en cualquier otro lugar un sábado por la noche. Incluso si en un principio no parece ser así…

