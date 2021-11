Corona Capital 2021: Repasamos lo que sí rifó y no tanto del festival

Volvimos a este emocionante momento llamado Corona Capital y vaya manera de regresar. Luego del turbulento momento por la pandemia, el festival se hizo un espacio en este 2021 para traernos de nuevo esa sensación de prepararse para el evento, organizarte con los compas para caerle, recorrer los escenarios… en fin, ustedes ya saben de qué hablamos.

Qué bonito se siente ¿verdad? Sí, lo sabemos: tuvo sus cosillas ahí, medio complicadas, pero eso no impidió que la fiesta se armará en grande junto a todas las bandotas y los artistas que no cancelaron que se la rifaron en cada uno de los escenarios.

¿Les late que repasemos un poquito de lo que vivimos en el Corona Capital 2021? Aquí entre momentos y más detalles, recordamos lo que rifó y no tanto del festival.

Lo que rifó

– Protocolo sanitario

El Corona Capital regresó, pero algo diferente a lo que conocíamos. El cambio más importante, y de lejos el más evidente, es la petición de que la gente portara el cubrebocas. Además, esta fiestota -que nos urgía ya la verdad- no se hubiera llevado a cabo de no ser por el acertado protocolo sanitario en el acceso.

Ya saben, el requerimiento del certificado de vacunación o sin prueba COVID negativa, permitió que mucha gente se sintiera segura en mayor medida para asistir al festival. Era justo y necesario poder tener esa tranquilidad para pasarla bien en el evento.

– Los visuales de Tame Impala (y toda su presentación en general)

Este no fue solo el regreso del Corona Capital, también significó la vuelta -por fin- de Tame Impala a la Ciudad de México y no defraudaron. Una locura total lo que Kevin Parker y compañía montaron tanto en lo musical como en lo visual.

Y no solo eso: para el CC2021, los australianos desempolvaron algunos tracks de antaño como “Beverly Laurel”, ahí nomás para que vean que esta era una ocasión especial que debía tener un diferenciador importante. POR AQUÍ le pueden entrar a nuestra reseña.

– Como siempre, las activaciones rifaron y zonas de descanso tiraron un parote

Ok, sí. Corona Capital es una fiesta para ir y disfrutar de la música de nuestros artistas favoritos, pero la diversión también se puede hallar en las diferentes activaciones o actividades dentro del festival. Ahí tienen el ejemplo de la ya tradicional rueda de la fortuna, que siempre está a la orden. Nomás hay que ver la fila que se hace para poder echar el paseo aunque sea un rato.

Y cuando ya los pies no daban para más, uno se podía ir a echar un ratito a la zona de descanso con pastito artificial con las mesas de madera. Te sientas, echas una chela, comes algo y agarras fuerza para el siguiente artista.

– Las mañanitas a Erlend en el show de The Whitest Boy Alive

The Whitest Boy Alive en el Corona Capital 2021 se puede resumir en una sola palabra: celebración. Celebramos el regreso del festival, celebramos la vuelta de la banda a la Ciudad de México luego de 10 años y además, el público aprovechó para felicitar a Erlend Øye por su cumpleaños número 46. Pura gozadera.

Le cantaron “Las mañanitas” a Erlend al cierre de su presentación el el @CoronaCapital ❤️❤️❤️

Los 50 minutos que tocaron estuvieron INCREÍBLES… #CoronaCapital2021 pic.twitter.com/BMOnincuXU — SopitasFM (@sopitasfm) November 22, 2021

– Covers geniales a la orden del festival, cortesía de Twenty One Pilots y Elliot Moss

Si le cayeron al gran cierre del festival con Twenty One Pilots, seguro recordarán esos épicos covers que Tyler y Josh hicieron a “I’m Not Ok” de My Chemical Romance, “Bennie and the Jets” de Elton John y hasta ese interludio sorpresivo con “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules. POR AQUÍ checan la crónica.

Un día antes, otro artista que se echó un cover muy bueno fue Elliot Moss, quien prendió el escenario principal cuando se aventó “Creep” de Radiohead. Se rifó la verdad.

– Royal Blood (y más artistas) por fin se presentaron en México

Ya nos andaba por ver a Royal Blood hacer lo suyo en México. Mike Kerr y Ben Thatcher son hoy por hoy una de las bandas de rock más importantes del momento y nomás no se nos hacía verlo acá en tierras aztecas… pero por fin sucedió. AQUÍ la crónica.

Pero no solo ellos se estrenaron en México. Por ahí, también Alfie Templeman, Will Joseph Cook, Alaina Castillo, entre otros.

– LP, su cariño por México, un detallazo con una fan y su recuerdo sobre Luke Pritchard

El show de LP fue hipnótico de principio a fin y es que con una voz como esa, poco nos podemos resistir. Sin embargo, Laura Pergolizzi brilló en el Corona Capital 2021 porque no dejó de darle mucho amor a México. Hasta dijo que somos la mejor gente. Hay que creerle.

Además de eso, Laura le regaló su armónica a una fan del público y luego, recordó a Luke Pritchard de The Kooks, quien debió cancelar casi de última hora por el nacimiento de su bebé. LP se rifó y lo hizo en grande.

– Boy Pablo jaló a Cuco para echar una rolita juntos

No cabe duda que Boy Pablo y Cuco son dos de los proyectos musicales de la Generación Z más emblemáticos del momento y verlos juntos en el escenario, es una experiencia increíble. Pues bien, en Corona Capital 2021 los vimos y la cosa estuvo tal que así. Mucha magia:

– Permitieron la entrada el domingo con boleto del sábado

Los organizadores de Corona Capital se pusieron las pilas y como el tema de las cancelaciones agüitó a varios asistentes, decidieron que los boletos individuales comprados para sábado también servirían para entrar en domingo. Así que la fiesta, del todo, no se terminó. ¿Sí aprovecharon la compensación? Ahí nos cuentan.

– Hubo ‘latin power’

Si bien Corona Capital se caracteriza por traer a lo mejor de lo mejor con artistas anglo y más, este año también hubo representación latina en el festival. Y no defraudaron en lo absoluto. Desde Colombia, Ela Minus se rifó con un performance en el Viva Tent que se llevó la aclamación del público y lo mismo pasó con Pabllo Vittar que vino desde Brasil a armar un show increíble.

Pablo Vittar (@pabllovittar) tiene rendido al vive aerobus, todos bailamos con el show que preparó para el Corona Capital 😌🙌🏼#CoronaCapital2021#CC2021XSopitas pic.twitter.com/sMTy7JCGk9 — SopitasFM (@sopitasfm) November 22, 2021

Lo que no rifó tanto

– Las cancelaciones

Jijoooooomano… pues por dónde empezamos. Queda un poquito de sabor agridulce con las cancelaciones de último minuto de St. Vincent, The Kooks y Disclosure porque eran tres headliners que deseábamos ver. Pero bueno, entendemos que en cada caso, se trataba de motivos de fuerza mayor.

Sí, entendemos que está gacho perderte a tu artista favorito, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo, St. Vincent lo hizo por un tema de COVID. O en el caso de Luke, había que atender un asunto familiar importante como lo era el nacimiento de su bebé. Con Disclosure, otro tema de salud. No se preocupen porque en una de esas, vienen en solitario a reponer la fecha, así que vayan sacando el guardadito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SopitasFM (@sopitasfm)

– Y que nos menean el horario de LP

Derivado de las cancelaciones, los horarios se tuvieron que mover a la mera hora en el escenario Doritos y la presentación de LP se retrasó dos horas. Laura Pergolizzi saldría originalmente a las 6:50 p.m. el sábado y ahí anduvimos puntuales, pero fue hasta 20 minutos después que se avisó del cambio hasta las 8:50.

La bronca con ello, es que seguro a varios se les empalmaron artistas y en otros casos, la gente tuvo que salir disparada para encontrar un huequito chido en el Corona que tendría a Tame Impala cerca de las 10 de la noche. Como sea, LP salió puntual y dio tremendo show (ACÁ la reseña).

– El clima bien raro

Cuando les trajimos la Sopiguía previo al festival, les habíamos platicado que estaría nublado el clima del fin de semana en el Corona Capital. Y bueno, los últimos días en la CDMX han estado bien nubladitos, de esas veces que ni te quieres quitar la chamarra.

Pero ya saben cómo es el clima de traicionero en la bendita Ciudad de México. Total que pin$&@ solazo el que hacía, por ejemplo, la tarde del sábado para que luego en la noche, se soltara tantita lluvia (aunque eso le puso algo de magia a la presentación de Dayglow, eh).