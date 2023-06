Hay canciones de diferentes épocas que resisten la prueba del tiempo. Algunas tienen ya varias décadas desde su lanzamiento, mientras que varias más apenas vieron la luz hace algunos años. Ahora, con el auge de redes sociales como TikTok, hay temazos que reviven para volverse virales… Y ese es el caso de “Makeba” de Jain.

Incluso si no son muy clavados de TikTok, seguro que habrán escuchado esta rola por ahí ya que se ha viralizado de manera masiva adornando todo tipo de videos. No es para menos pues si algo tiene este track, es que es bastante pegajoso; de esos que se te quedan grabados para tararear luego de algunas reproducciones.

Jain. Foto: Reuters.

El asunto es que el reconocimiento mundial más remarcado para esta canción llegó varios años después. Y en ese sentido, quizá muchos se pregunten de dónde viene el título y quién es la persona que inspira esta canción… Pues aquí les contamos todo el dato.

El lanzamiento original de la canción

Como dijimos al principio, “Makeba” de Jain no es un rola precisamente nuevecita. Esta canción se lanzó en el 2015 como uno de los sencillos principales de Zanaka, el disco debut de esta cantante francesa.

El título de ese álbum se traduce de la lengua malgache/malagasy (oriunda de Madagascar) al español como “infante”. La elección del nombre del disco no es al azar ya que Jain –cuyo nombre real es Jeanne Louise Galice– justamente es de ascendencia malgache por parte de su madre.

Portada del disco ‘Zanaka’ de Jain. Foto: Sony Music.

Si bien “Come” fue el sencillo que despertó la curiosidad sobre esta artista por aquellos años, es justo decir que “Makeba” es la que le valió a Jain el reconocimiento en su natal Francia y en diversas partes de Europa. ¿Pero por qué el álbum Zanaka se hizo tan conocido en aquellos años?

Principalmente, el disco muestra la influencia multicultural de Jain no solo por sus raíces, sino porque desde niña viajó alrededor del mundo junto a su familia debido al trabajo de su padre. De esta manera, la artista se crió brevemente en lugares como Dubai o el Congo, siendo en este último país donde aprendió a tocar diversos instrumentos folclóricos.

Así que todo eso lo puso a disposición de su álbum debut del 2015 que tiene una clara esencia pop, pero que está inspirado en los ritmos africanos, el soul, algo de reggae, la electrónica, entre otras cosas.

Jain en 2017. Foto: Getty

La inspiración detrás de “Makeba” de Jain

“Makeba” de Jain tiene versos muy interesantes que dicen: “i want to see you sing/i want to see you fight/because you are the real beauty of the human right”. Traducidas, esas líneas significan “te quiero quiero ver cantar, te quiero ver pelear, porque tú eres la belleza real del derecho humano“.

En otra parte, la cantante reflexiona en que “nobody can beat the Mama Africa”, que traducido nos da “nadie puede vencer a la Mamá África“… Entonces, ¿quién es ese personaje invencible que representa la belleza verdadera del derecho humano?

La respuesta es Miriam Makeba, una de las cantantes, activistas y artistas más importantes que ha dado Sudáfrica en su historia. Como dijo Jain en una entrevista con The Fader de hace algunos años, “mi madre es mitad malgache, así que cuando yo era pequeña escuchaba mucha música africana, como Miriam Makeba, Oumou Sangare, Salif Keita, Youssou N’Dour…“.

¿Quién fue Miriam Makeba?

La mujer que isnpiró “Makeba” de Jain es Miriam Makeba, conocida también como Mamá África, fue una reconocida cantante y activista sudafricana nacida en 1932. Desde muy chica, tuvo acercamiento a la música gracias a su familia ya que su mamá tocaba instrumentos tradicionales y su hermano coleccionaba discos de artistas estadounidenses de jazz y blues, entre otros.

Sin embargo, su juventud no fue sencilla pues se enfrentó a la pobreza extrema y a la segregación racial instaurada a través del apartheid en su país. Pero a pesar de ello, logró comenzar una carrera musical con ensambles de jazz influenciados por los ritmos africanos como Manhattan Brothers o The Skylarks.

Sus habilidades como cantante la llevaron a ser invitada en Come Back, Africa del director Lionel Rogosin, una película de protesta de 1959 contra el apartheid que eventualmente se llevó un gran reconocimiento en festivales de cine como el de Venecia… Y a raíz de esa película, empezó a convertirse en una revelación para la industria del entretenimiento de la época.

Harry Belafonte y Miriam Makeba en los 60. Foto: Getty

Fue así que llamó la atención del icónico Harry Belafonte, quien se convirtió pronto en su colaborador cercano y con quien empezó a grabar algunas canciones muy reconocidas a la postre como “Pata Pata”. Con los años, sus presentaciones y apariciones públicas la hicieron coincidir con figuras como Ray Charles e incluso a hacerse amiga de otras leyendas como Nina Simone.

Su figura como una destacada cantante la llevan a experimentar un éxito sin precedentes. Y al ver el gran alcance que tiene su voz en los medios, comienza a comprometerse con el activismo en favor de las naciones africanas que seguían bajo el dominio de naciones europeas.

A medida que su carrera crecía, ella permanecía exiliada de Sudáfrica. Fue en 1960 cuando se enteró que su madre y algunos familiares fallecieron tras un conflicto conocido como la Masacre de Sharpeville. Al internar regresar a su país, se le reveló que su pasaporte sudafricano había sido cancelado. Logró regresar a su tierra hasta 1990, persuadida por un recién liberado Nelson Mandela.

Miriam Makeba en 2007. Foto: Getty

Algunos consideran que la popularidad de Miriam Makeba disminuyó en Estados Unidos a raíz de su matrimonio en 1968 con Stokely Carmichael –quien se cambió el nombre a Kwame Touré–, un miembro y activista distinguido de la organización Panteras Negras que luchaba contra el racismo en Estados Unidos. Carmichael y Makeba se divorciaron en 1973.

De la década de los 90 a los 2000 su carrera musical flaqueó, pero siguió trabajando en sus fundaciones de ayuda y continuó vinculada al activismo y la filantropía, recibiendo todo tipo de distinciones de diferentes organizaciones pacíficas, del sector salud y más.

Miriam Makeba, la enorme Mamá África, murió en noviembre del 2008 luego de un concierto en Italia, dejando así un legado como una de las figuras del ámbito artístico sudafricano más grandes de siempre… Y bueno, ahora con el resurgimiento de “Makeba” de Jain, más gente conocerá su historia.

