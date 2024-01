Manuel Cuevas: El sastre mexicano que vistió a Elvis Presley, John Lennon y más artistas

Lo que necesitas saber: Manuel Cuevas, un sastre mexicano nacido en Michoacán, vistió a Elvis Presley, John Lennon, Frank Sinatra y más artistas de Hollywood. Esta es su historia.

Aunque Elvis Presley nunca visitó pudo visitar México –dicen que esto fue gracias al veto que le provocaron los rumores de un periodista mexicano–, no hay duda de que la conexión con el llamado ‘Rey del Rock & Roll’ y nuestro país siempre estuvo presente.

No sólo por sus covers en español a canciones como “Guadalajara” de Pepe Guízar, o el haber escrito otras como “México”. También, Elvis Presley incluso llevó diseños de Manuel Cuevas, un sastre mexicano que se convirtió en todo un ícono de la moda en los Estados Unidos.

Elvis Presley usó varios diseños del sastre mexicano, Manuel Cuevas. Foto: Especial

El sastre mexicano Manuel Cuevas y su camino a Hollywood

Manuel Cuevas nació en Coalcomán, Michoacán, en el año de 1933 y desde niño mostró una inclinación hacia la moda, pues a los siete años Manuel ya confeccionaba su propia ropa en su ciudad natal. Más tarde, durante la adolescencia, el diseñador se inclinó a los bodas o vestidos para quinceañeras.

Cuevas siempre notó la falta de estilo en estos trajes y seria justo su revolución en el tema lo que lo llevaría a vestir a íconos de Hollywood de la talla de Johnny Weissmuller, Dean Martin, Sammy Davis Jr., John Lennon y hasta Frank Sinatra, quien una vez le dio una propina de mil dólares.

John Lennon y Manuel Cuevas, en 1974. Foto: Especial

Manuel Cuevas nació en Michoacán y desde pequeño se interesó por la moda

Aunque su amor por la moda nació en México, en 1951 Manuel se fue a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y fue en la ciudad de Los Ángeles donde, después de trabajar en varias sastrerías, encontró la oportunidad de colaborar con el diseñador Sy Devore.

Sy Devore tenía ya una lista de clientes reconocidos con los que Manuel tuvo su primer acercamiento a Hollywood. Sin embargo, un punto de inflexión en su carrera fue conocer a Viola Grae, encargada de confeccionar los disfraces del Desfile de las Rosas en Pasadena, California.

Sy Devore y Dorothy Vernon en Los Angeles, California. Foto: Getty images

Manuel Cuevas revolucionó los diseños de los trajes de vaqueros en Estados Unidos

El diseñador mexicano se enamoró de los bordados de Grae, a quien le propuso intercambiar lecciones de corte de patrones a cambio de unas para aprender a hacer esos bordados. Manuel Cuevas aprendió esa técnica a la cual le agregó influencias de pueblos indígenas mexicanos y norteamericanos.

La colaboración con Viola Grae llevó a Manuel a tener más oportunidades. Una de ellas fue trabajar con Nudie Cohn, un sastre de origen ucraniano conocido por sus ‘Nudie Suits’, esos trajes extravagantes de vaquero con incrustaciones de diamantes que los cantantes de country popularizaron en la década los 50.

Estos son los ‘Nudie suits’. Foto: Getty Images

Manuel Cuevas puso en estos trajes su influencia mexicana al incluir algunos elementos coloridos o que hacían alusión a los mariachis. Algo que llevó al sastre mexicano a ser uno de los colaboradores más queridos de Nudie, quien años después se convirtió en su suegro.

La relación laboral entre Manuel y Nudie se mantuvo durante 14 años. Durante ese periodo el diseñador mexicano tuvo la oportunidad de trabajar para Elvis Presley y crear el traje que el conocido traje dorado que el cantante estadounidense usó en la portada de su disco ‘50.000.000 Elvis Fans Can’t Be Wrong‘.

El traje que Elvis usó en la portada de este disco fue confeccionado por Manuel Cuevas. Foto: Especial

El sastre mexicano confeccionó varios trajes icónicos para Elvis Presley

Fue en 1956, un año después de que el ‘Rey del Rock & Roll’ firmara con la disquera RCA, cuando Elvis conoció a Manuel Cuevas, quien al trabajar en la firma de Nudie Cohn estuvo a cargo de confeccionar el famoso traje dorado en cuestión.

De acuerdo con una entrevista citada por el portal Harper’s Bazar, Manuel narró que fue el manager de Elvis, Tom Parker, quien pidió la confección de los pantalones y la chaqueta, así como una camisa con incrustaciones de diamantes falsos.

Elvis Presley y Tom Parker en un desayuno en 1958 / Foto: Getty Images

“Compré un par de mocasines y los rocié con color dorado”, aseguró el sastre mexicano que además fue responsable de crear uno de los overoles blancos con acabados metálicos que Elvis Presley volvió populares en la década de los años 70.

Aunque confeccionar para una figura como Elvis Presley fue uno de los mayores logros de su carrera, Manuel también consiguió cosas como abrir su propio taller y crear diseños innovadores que se volvieron populares entre grandes estrellas de Hollywood.

Foto: Getty Images

Pero Manuel Cuevas también tiene una lista envidiable de clientes más allá del ‘Rey del Rock & Roll’

La fusión de culturas que Manuel plasmaba en sus trajes, mismos que fueron usados por músicos, actores, figuras de la política y más personalidades, llevaron a Cuevas a ser un ícono de la moda en el país vecino, donde siempre aplica su filosofía de hacer ropa única para sus clientes.

Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan, The Beach Boys, The Beatles, The Rolling Stones, Dolly Parton, Prince, Michael Jackson, Elton John, Lady Gaga, Clayton Moore, Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe y Ronald Reagan son algunos de los nombres a los que vistió Manuel, quien sin duda tiene un legado envidiable en la historia de la moda.

Manuel Cuevas también confeccionó trajes para Dolly Parton. Foto: Getty Images

Te puede interesar