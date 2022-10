Mark Hoppus de Blink-182 intentó comprar boletos para sus conciertos y no consiguió

I feel u bro. Este lunes 17 de octubre, luego de la esperada noticias por parte de todos los fans, dio inicio a la ansiada y temida venta de boletos para poder ver a Blink-182 en su gira mundial 2023-24, donde después de casi 10 años podremos ver de nuevo a la alineación original de la banda.

Como les comentamos el pasado 11 de octubre cuando se dio a conocer la ansiada gira mundial de la banda (acá les dejamos el chisme por si no se habían enterado), Blink-182 volverá a México y otras partes del mundo con Tom DeLonge, Mark Hoppus, Travis Barker y un nuevo disco bajo el brazo.

Foto: Especial.

Los boletos de Blink-182 ya comenzaron a venderse

Evidentemente esas dos son razones suficientes para sacar los ahorros del cochinito y comenzar la osadía de conseguir boletos. Porque si de otros eventos esperados se agotaron en minutos, no nos queremos imaginar cómo se pondría la cosa con el regreso del Blink-182 ‘original’.

Y si ustedes son de los que ni en la venta de fans alcanzaron boletos, no se preocupen que no están solos. De hecho podemos asegurar que la misma banda (al menos Mark Hoppus) ya sabe lo feo que se siente no poder conseguir un ticket para sus shows. ¡Y no estamos hablando en tono sarcástico!

Flyer oficial del tour mundial. Foto: Especial.

Mark Hoppus intentó comprar boletos para dos de sus shows

Lo decimos porque el mismo Mark Hoppus se aventuró a ver cómo era para los fans el conseguir entradas para algunos de sus shows y debemos decir que quedó bastante sorprendido, pues al final el bajista y vocalista de la banda no pudo conseguir ninguno.

Un usuario de Reddit compartió la captura de pantalla de una publicación que Mark Hoppus escribió en Discord –plataforma en la que constantemente está activo– hace un par de días, donde contó su experiencia al intentar boletos para uno de los conciertos de Bink-182 y como si fuera un fan cualquiera.

Foto: Getty Images

Mark Hoppus consiguió entradas, pero se las quitaron de su carrito de compra

“Entiendo que la venta de boletos puede ser frustrante. Yo mismo compré boletos para dos de nuestros espectáculos solo para ver cómo fue la experiencia”., indicó Hoppus en el post donde detalló cómo fue que sus boletos desaparecieron de su carrito de compras

“Me quitaron las entradas de mi carrito y todo colapsó. Precios dinámicos. No estoy a cargo de eso. Está destinado a desalentar a los revendedores. Estamos tratando de brindarle el mejor espectáculo posible al mejor precio”, escribió el músico estadounidense en dicho post.

Foto vía: Reddit

Al menos sabemos que él nos entiende

Bueno, menos mal ahora sabemos que no estamos solos en este desolador camino llamado “intentar comprar boletos para Blink-182”. Porque si uno de los miembros no pudo, qué nos esperamos nosotros los mortales. ¡Pobre Mark Hoppus!

Recuerden que en México la preventa de Citibanamex comenzará el próximo 19 de octubre, mientras que la venta general será un día después (20 de octubre). Para que comiencen a prender sus veladoras y preparar sus hígados en la aventura de conseguir un boleto.