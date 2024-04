Lo que necesitas saber: Y después del chisme que se armó con 'The Tortured Poets Department', Matty Healy por fin dio su opinión sobre el nuevo disco de Taylor Swift

No cabe duda que además de sorprendernos con 30 rolas completamente nuevas, Taylor Swift sigue dando de que hablar con el chismecito que ha armado su más reciente álbum, The Tortured Poets Department. Tanto así que el mismísimo Matty Healy de The 1975 ya dio su opinión sobre este disco.

Como recordarán, fue el pasado 19 de abril cuando la cantautora estadounidense estrenó este material discográfico, el onceavo en su carrera. Por supuesto que Tay-Tay llamó la atención del mundo con esta enorme colección de canciones, pero también porque bajita la mano, incluyó algunas referencias que dejaron a muchos con el ojo cuadrado (por acá pueden checar algunas).

Taylor Swift en Singapur / Foto: Getty

Matty Healy habló sobre ‘The Tortured Poets Department’, el nuevo disco de Taylor Swift

Y es que en particular, gracias a las letras de rolas como la propia “The Tortured Poets Department”, “The Smallest Man Who Ever Lived” o “So Long, London”, muchos fans comenzaron a pensar que Taylor Swift le dedicó esas canciones a Matty Healy, con quien tuvo una relación muy breve a inicios de 2023… así como lo leen.

Por supuesto que las teorías sobre las cosas que presuntamente le quiso decir Tay-Tay al frontman de The 1975 estuvieron buenas en el internet de las cosas. Sin embargo, luego de muchos rumores y chismecito del bueno, el propio Matty ya dio su opinión de toda esta situación y por lo poco que dijo, parece que no le preocupa lo que dicen los Swifties y el mundo en general.

Matty Healy de The 1975/Foto vía Facebook de la banda

Resulta que hace algunos días, los paparazzis de Entertainment Tonight se encontraron a Matty Healy por las calles de Los Ángeles y obviamente no dejaron pasar la oportunidad par a preguntarle sobre cómo se sentía acerca del nuevo disco de Taylor Swift y en particular, de las rolas que supuestamente le dedicó.

Aunque no especificaron a que canciones se referían, Matty manejó la situación muy bien, pues aunque confesó que no ha escuchado el The Tortured Poets Department completo. Además, afirmó que no sabía que Taylor le había escrito una canción donde lo atacara: “¿Mi canción? ¡Oh! Realmente no lo he escuchado mucho, pero estoy seguro de que es bueno”. Acá abajo les dejamos el video.

Matty Healy admits he hasn't listened to all of Taylor Swift's new album 'The Tortured Poets Department' but is "sure it's good." pic.twitter.com/pKNaSwaYRA — Entertainment Tonight (@etnow) April 24, 2024

Cabe aclarar que Matty Healy no es el único exnovio al que Taylor Swift le escribió rolas en su nuevo disco. Lo decimos porque para muchos fans, Joe Alwyn también se ganó un par de dedicatorias en las letras de The Tortured Poets Department. Aunque eso sí, la cantautora no perdió el tiempo para componerle una canción a su galán en turno, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

