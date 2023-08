Lo que necesitas saber: Luego de la polémica por su beso en el escenario, the 1975 se enfrentarían a la justicia de Malasia.

Si Matty Healy de The 1975 pensó que ser funado de redes sociales, luego de lo ocurrido en el Good Vibes Festival de Malasia, era lo peor que le iba a pasar, vaya que estaba muy equivocado. Y es que él y la banda enfrentarían a la justicia de dicho país.

Como recordarán, el pasado 22 de julio les contamos sobre la última polémica que Matty Healy y compañía protagonizaron en el Good Vibes Festival, un evento de música realizado en Malasia donde the 1975 era el acto estelar del segundo día de actividades.

Matty Healy armó una polémica durante la presentación de The 1975 en Malasia/Foto: Getty Images

The 1975 causó polémica luego de presentarse en un festival de Malasia

Cuando fue el turno de la banda británica de subir al escenario, Matt Healy dio un discurso donde criticó las políticas que el gobierno de Malasia tiene contra la comunidad LGBTQ+, calificándolas de absurdas. Pero la cosa no se quedó sólo en palabras.

A sabiendas de que los actos homosexuales son ilegales en el país, Matty Healy se besó en el escenario con el bajista de The 1975, Ross MacDonald, lo cual llevó a las autoridades a cancelar el evento (o lo que faltaba de él) y sacar a The 1975 del país.

El festival fue cancelado por culpa de Matt Healy y su discurso contra las leyes del país

Aunque el festival emitió un comunicado donde culpaba de lo ocurrido a The 1975, e incluso varias personas de la misma comunidad LGBTQ+ criticaron al músico por luchar una batalla que no le pertenecía, Matty Healy no parecía muy preocupado.

De hecho, el músico de 34 años se tomó el tiempo de criticar a bandas como Muse que cambiaron su setlist luego de que, como era de esperarse, las autoridades de Malasia pusieran más ojo sobre los eventos de música que se llevan en el país.

Matt Bellamy y Matty Healy/Fotos: Getty Images

El festival de Malasia demandará a the 1975 por pérdidas de dinero

Vaya que Matty y compañía están en problemas, pues Future Sound Asia (FSA), los organizadores detrás del Good Vibes Festival, ya dieron a conocer que preparan una demanda para que la banda pague por las pérdidas económicas que provocaron.

“Las acciones de la banda contravinieron intencionalmente el acuerdo que tenían con FSA para su actuación en GVF2023 ”, dijo la organización en un comunicado citado por el portal Billboard, donde indicaron que los actos de the 1975 les hicieron perder dinero.

Comunicado donde el Good Vibes Festival anunció su cancelación. Foto: Good Vibes Festival

Matty Healy y la banda afectaron a la gente de Malasia con lo ocurrido

FSA mencionó que además del dinero, los actos de Matty Healy “afectaron negativamente a los artistas y negocios locales que dependían del éxito del festival, lo que afectó los medios de vida de muchos malayos”, por lo que buscarán enjuiciarlos en Malasia o en su natal Reino Unido.

“FSA valora profundamente la confianza que los fanáticos y las autoridades reguladoras han depositado en ellos a lo largo de los años. La organización se mantiene firme en su compromiso de fomentar experiencias vibrantes de música en vivo en Malasia, asegurando el pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones locales”, aseguró la organización.

Cartel del ‘Good Vibes Festival’, en Malasia. Foto: Good Vibes Festival

The 1975 enfrentaría un juicio en Malasia o en el Reino Unido

David Matthew, abogado que representa a la compañía encargada del festival en Malasia, dijo a la revista Rolling Stone que la demanda contra the 1975 no es precisamente por el beso, sino más bien porque la banda no cumplió con su contrato a propósito.

El representante de la banda le dio a Matty Healy y la banda un contrato donde, por escrito, quedaba claro que el show de The 1975 debía estar apegado a las “pautas y regulaciones locales durante su actuación en Malasia”. Aún sabiendo eso, decidieron irse contra la ley.

Matty Healy de The 1975. Foto: Getty

“Esto llevó a la cancelación del festival que, a su vez, causó pérdidas significativas a Future Sound Asia”, detalló el abogado sobre este caso que muy probablemente nos dará varias noticias en los próximos días. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

