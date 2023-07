Lo que necesitas saber: Después de la polémica que Matty Healy armó en Malasia, manifestándose en contra de las leyes anti LGBTQ+ de dicho lugar, Muse se presentó en el país y cambió su setlist para evitar problemas con el gobierno. Y esto no le gustó al frontman de The 1975.

En las últimas semanas, las cosas se pusieron bastante intensas entre The 1975 y las autoridades de Malasia, luego de que Matty Healy hiciera varias cosas para manifestarse en contra de las leyes que oprimen a la comunidad LGBTQ+ de dicho país. Sin embargo, a esta conversación se subió Muse, quienes decidieron cambiar su setlist para no tener problemas con el gobierno de esa nación.

El pasado 21 de julio cuando The 1975 se presentó en el festival Good Vibes en Kuala Lumpur. Y vaya que recordaremos por un buen rato esta presentación, pues durante su set, a Matty Healy no solo se le vio bebiendo en el escenario, también destruyó un dron, dio un discurso a favor de la homosexualidad (que es ilegal en Malasia) y besó al bajista Ross MacDonald a pesar de las estrictas leyes anti-LGBTQ+ del país.

Matty Healy armó una polémica durante la presentación de The 1975 en Malasia/Foto: Getty Images

Después de la polémica con The 1975, Muse cambió su setlist para tocar en Malasia

Debido a las protestas de Matty Healy, el gobierno de Malasia baneó a The 1975 y consideró al cantante británico persona non grata dentro del país, por lo que la banda terminó su presentación después de tocar siete rolas. Pero la cosa no paró ahí, ya que el Ministerio de Comunicaciones ordenó cancelar los dos días que faltaban del Good Vibes Festival, algo que los músicos de esa nación no vieron con buenos ojos.

Sin embargo, luego de la broncota que se armó con The 1975 y Matty Healy en Malasia, Muse decidió calmar un poco las aguas, pues la agrupación cambió su setlist para el concierto que dieron el pasado 29 de julio en el Estadio Nacional Bukit Jalil como parte de su gira mundial Will of the People… así como lo leen.

Matt Bellamy de Muse tocando en el Foro Sol de la CDMX/Foto: Stephania Carmona

De acuerdo con medios locales, uno de los organizadores del concierto de Muse, Adam Ashraf declaró que Matt Bellamy y compañía tomaron la decisión de modificar la lista de rolas para su presentación en Kuala Lumpur, para evitar broncas con el gobierno y así, el público pudiera disfrutar por completo de su show.

“Nos llamaron poco después de que [el incidente de The 1975] se volviera global. Después de las discusiones, decidieron sacar una canción del setlist debido al título de la canción. Es bueno saber que están ansiosos por entretener y al mismo tiempo respetar las pautas”.

¿Cuál fue la rola que Muse evitó tocar en Malasia?

Y quizá en este punto se estén preguntando cuál fue la rola que Muse sacó del setlist. La canción era “We Are Fucking Fucked”, de su más reciente álbum Will of the People y que cambiaron por “Resistance”. Pero, ¿por qué la sacaron de este concierto? No está muy clara la razón por la que la banda no la tocó en el show que dieron en Malasia, pero podría ser por el título (que deja claro que el mundo está perdido).

Sin embargo, a pesar de ese cambio un tanto raro, eso no impidió que Muse se echara otras rolas como “Compliance”, “Will Of The People”, “Won’t Stand Down” y “Uprising”, las cuales hablan de levantarse en contra de los gobiernos opresores y probablemente hubieran sido más controversiales en Malasia, pues tienen un gobierno de monarquía parlamentaria electiva que ha sido señalado precisamente por su autoritarismo.

A Matty Healy no le gustó que Muse cambiara su setlist

Por supuesto que la decisión de Muse armó una conversación bastante interesante, pues hubo quienes estuvieron a favor del cambio para no afectar a los fans que compraron un boleto para verlos, pero también aparecieron quienes mencionaron que la banda no era congruente con el mensaje de su música y sus acciones. Y aunque no lo crean, Matty Healy dejó claro que no le gustó lo que hicieron sus compatriotas.

De acuerdo con NME, el frontman de The 1975 reactivó su cuenta personal de Instagram para compartir su opinión desde la cancelación del Good Vibes festival a través de sus stories. El primer post incluía una captura de pantalla de publicidad del nuevo disco de Muse, el cual dice “Únete a la resistencia” y que Matty Healy señaló en rojo. Por si esto no fuera suficiente, también escribió la palabra “enfermo”.

Aprovechaba para pegarle a muse sjfkddj matty healy es un diamante en bruto solo que el mundo todavía no está listo para apreciarlo pic.twitter.com/MvbgmOsixU — j (@dearjohanna) July 29, 2023

Por si esto no fuera suficiente, Matty Healy también compartió una captura de pantalla de la nota que NME publicó sobre el cambio del setlist de Muse en Malasia, a la que solamente le agregó un “…Oh”. El vocalista de The 1975 también publicó algunos memes y mensajes de texto sobre la reacción de Piers Morgan ante la controversia que armó en Kuala Lumpur.

La verdad es que cada quien tiene un punto válido en esta conversación, pues todos somos libres de manifestarnos y hacer lo que creamos correcto, pero ¿cómo ven toda esta situación? ¿Qué opinan? ¿Están a favor de lo que hizo Muse o apoyan a Matty Healy?

