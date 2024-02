Lo que necesitas saber: Como cada semana, aquí les dejamos los mejores lanzamientos musicales de la semana con nuevas rolas, anuncios de discos y más.

Llegó el fin de semana y sí: también llegó su recopilatorio de confianza con los mejores lanzamientos musicales de la semana para que vayan refrescando sus playlist con lo mejor que ha llegado en los recientes días.

Por fin se armó el regreso de MGMT con un álbum, Kings Of Leon anunció nuevo disco, Bat For lashes también se unirá a los regresos del 2024… Acá les dejamos TODO el dato.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Aquí los mejores lanzamientos musicales de la semana

Aquí te dejamos la playlist con los mejores lanzamientos de la semana. Y ahora sí, sigue leyendo que te dejamos todo el dato de los anuncios y lo que llega para refrescar tus listas este finde.

MGMT regresa con ‘Loss Of Life’

MGMT continúa con el sonido de Little Dark Age en un viaje espacial que reflexiona sobre la existencia usando pop, rock y folk espacial que nos hacen flotar.

Con una fijación en los ochentas, este disco utiliza muchísima influencia de una década para usar la nostalgia con una producción de este siglo que hacen una combinación fascinante.

Baile e introspección con muchísima instrumentación se unen en un gran disco con el que esperamos nos visiten pronto. Checa nuestra entrevista con la banda, por acá.

Bombay Bicycle Club nos trae el EP ‘Fantasies’

No tuvieron suficiente con lanzar el disco My Big Day en el 2023… y se agradece que Bombay Bicycle Club tenga más música para nosotros. Ahora, la banda británica nos trae en este año un EP llamado Fantasies.

Pero este lanzamiento es bastante especial ya que las cuatro canciones que componen el material, son colaboraciones con varias amigas de la banda como Lucy Rose, Matilda Mann, Liz Lawerence y Rae Morris. La verdad, les quedó muy bueno el EP, eh… ¿Ya listos para verlos en México pronto?

Kings of Leon anunciaron nuevo disco y nos compartieron “Mustang”

Han pasado tres años desde que Kings Of Leon lanzaron When You See Yourself… así que ya era tiempo de que prepararan algo para este 2024. Los Followill, que vendrán al Vive Latino este año, acaban de soltar la rola “Mustang”, como primer sencillo del disco Can We Please Have Fun.

El álbum llegará el 10 de mayo y la expectativa creció en el sentido de que, como se lee en el comunicado de anuncio, este ha sido el disco más divertido en el que han trabajado recientemente. Se nota que traen un mood muy buena onda para esta ocasión y el primer sencillo nos da una muestra de ello.

Jack Antonoff se pone meloso con “Me Before You” de Bleachers

Con esa característica emotividad que ha sido su sello, Bleachers, liderados por Jack Antonoff, nos trae una canción perfecta para dedicar a ese ser amado con el que ya ves la vida juntos. Sí, suena cursi, pero es real.

Si estás muy enamorado, seguramente conoces esa sensación de que tu vida cambió cuando conociste a esa persona especial; que tu vida fue otra desde el primer momento en que conectaron. Bueno, pues “Me Before You” resalta todo eso.

El disco homónimo de Bleachers llegará el próximo 8 de marzo, para que lo tengan en el radar.

Bat For Lashes se prepara para un nuevo disco con el tema “The Dream Of Delphi”

Cinco años han pasado desde el último disco de Bat For Lashes. Y por fin, la espera terminó. El proyecto liderado por Natasha Khan se une a los lanzamientos musicales de la semana con el anuncio de su nuevo disco The Dream Of Delphi, que llegará el 31 de mayo.

Para abrir el camino al álbum, Natasha compartió la canción homónima. Y ya de entrada, parece que este será un disco enorme a nivel personal para ella, sobre todo en el entendido de que el nacimiento de su hija Delphi es la inspiración detrás del material.

Bu Cuarón debuta con “Viceversa”

Los lanzamientos musicales de la semana también son un espacio para hablar de debuts. Y justamente, Bu Cuarón está haciendo su debut oficial en la música (aunque ya había compuesto una canción para Roma de Alfonso Cuarón) con la canción “Viceversa”.

Se trata de una poderosa canción con influencia del hyperpop y dark R&B, que además contó con el apoyo de Emmanuel Lubezki para la fotografía del video oficial.

La italomexicana nos comparte este temazo como el adelanto inicial de lo que será su primer EP, Drop by When You Drop Dead. Este primer single es bastante prometedor, así que veremos qué sigue rumbo al extended play. Pásenle acá a checar la entrevista que tuvimos con Bu.

¿Se viene nuevo disco de The Voidz?

Respondiendo a la pregunta de aquí arribita, no lo sabemos. El último disco de la banda liderada por Julian Casablancas se lanzó en el cada vez más lejano 2018… Desde entonces, lo único que nos han traído son sencillos sueltos sin más.

Pocas bandas se la viven así, lanzando tracks sin que sean para promocionar un material discográfico. Pero se vale ilusionarse, ¿no? Ahora, el grupo le entra a los lanzamientos del 2024 con la rola “All The Same”… a ver si se nos hace un disquito nuevo próximamente.

Se vienen cositas de A Place To Bury Strangers

Fue apenas en el 2022 cuando A Place To Bury Strangers lanzó el disco See Through You. ¿Y saben que es lo genial de ese disco a dos años de su lanzamiento? Que la banda dejó muchas canciones fuera del corte final del álbum, las cuales irán destapando en las próximas semanas.

Bajo una colección de rolas llamada The Sevens, los neoyorquinos irán compartiendo vinilos de 7 pulgadas con dos canciones cada uno. Estos tracks, como dijimos, no los pudieron agregar a su más reciente disco, pero sí verán la luz de aquí hasta el mes de abril. Acá una probadita de esas rolas con “Change Your God”.

Reyna Tropical se acerca a su disco debut con “Conocerla”

Reyna Tropical es uno de los proyectos mexicanos que más nos emociona de este 2024, sobre todo porque ya viene su disco debut, Malegría, que se lanzará el 29 de marzo. Así que no podía faltar en los lanzamientos musicales de la semana.

En canciones pasadas como “Va a pasar” o “Cartagena”, Fabi Reyna nos ha demostrado por qué es una artista a la que hay que tener en el radar, ya que pinta para darle un respiro total a la escena musical latina, esto a través de una combinación de sonidos electrónicos, suaves arreglos de guitarra, la influencia de la música folclórica de diferentes países y más.

Ahora, toca escuchar “Conocerla”, canción con una vibra sensual poderosa donde el concepto del misterio sobre una persona y la dualidad entre el dolor y el amor predominan en la letra. Reyna Tropical formó parte de nuestra reciente entrega de A Tu Playlist; aquí les contamos más del proyecto.

Real Estate lo pone vibra retro a su nuevo disco ‘Daniel’

Real Estate es otra de las bandas que rompe un largo rato sin disco. Y ahora, nos trae Daniel que viene cargado con una poderosa vibra retro para los amantes del rock indie alternativo de los 80 y 90.

Parece que la banda decidió recrear un poco esa esencia incluso en lo gráfico, ya que la portada nos muestra un viejo teléfonos de cabina. ¿Será que se nos haga ver a la banda próximamente en México?

Vita Set nos pone a bailar con “La plataforma”

Directo desde Argentina, Vita Set se une a los lanzamientos musicales de la semana con “La plataforma”, canción con la que abren camino hacia una nueva etapa que verá su tercera producción en este 2024.

Se trata de una canción con ligeros toques de hyperpop, sintetizadores vibrantes y secuencias dance que te harán bailar sin parar. Échenle oído a la rola por acá para que se den tinta de lo que les hablamos.

Brian Eno comparte “Lighthouse #429”, del soundtrack

Va a ser un año importante para Brian Eno porque ya en el festival de Sundance, se estrenó su documental Eno. Es una película bastante peculiar, esto en el sentido de que utiliza inteligencia artificial para hacerla más dinámica y menos aburrida (según lo dicho por el propio artista).

Y bueno, aprovechando que esta película llegó en este año, Brian también está compartiendo el soundtrack. En esta semana llegó “Lighthouse #429” con un estilo jazz de producción industrial y experimental para volarte la cabeza.

Modern English regresa con nuevo disco lleno de energía post punk

¿Pueden creer que pasaron ocho años para que Modern English lanzara un nuevo disco? Honestamente, ya hacía falta que sacaran algo para revivir esa llama post-punk/new wave de antaño. Y ahora con 1 2 3 4, nos entregan un puñado de canciones donde también se pueden percibir toques darkwave.

La banda viene a la Ciudad de México para tocar el 9 de marzo en el Foro Puebla, ahí nada más para que lo tengan en el radar. Chequen acá el sencillo “Not Fake”, que está buenísimo.

The Driver Era nos enseña a soltar el teléfono un rato con “Get Off My Phone”

Hace no mucho vimos a The Driver Era en el festival Emblema de la CDMX y pudimos ver el gran recibimiento que tienen con el público mexa. Y por eso no se nos hace raro que cada vez más gente se sume a la propuesta musical de los hermanos Ross y Rocky Lynch.

El dúo comparte ahora el sencillo “Get Off My Phone”, con el que reflexionan sobre cómo a veces la tecnología nos juega la mala pasada cuando intentamos olvidar a esa persona con la que rompimos nuestra relación.

Grouplove se deja caer con una agresiva pero dulce rola llamada “Chances”

¿Cómo combinas la una melodía dulce con una voz agresiva? Bueno, Grouplove tiene la respuesta. Apenas en el 2023 lanzaron el disco I Want It All Right Now, pero parece que tienen algunas rolitas más por ahí listas para salir.

Y así lo demuestran con “Chances”, un tema enérgico de coro pegadizo que inicia con un suave ensamble musical… al menos hasta que llega el coro y Hannah Hooper raspa la garganta con todo. Una de nuestras favoritas de los lanzamientos musicales de la semana.

Catfish and the Bottlemen y el amor por la música se sienten en “Showtime”

Han pasado cinco años desde el último disco de Catfish And The Bottlemen y así como nosotros, la banda ha entrado en un momento de nostalgia donde se nota que extrañan tocar y regresar al ruedo.

De eso va su nuevo sencillo, “Showtime”, donde el vocalista Van McCann canta sobre la motivación de regresar a los escenarios, componer música y más. No muchos artistas hablan tan explícitamente en sus canciones sobre lo reconfortante de volver al trabajo, así que es un tema bastante peculiar.

Linkin Park honra nuevamente a Chester Bennington con “Friendly Fire”

Por más que el tiempo pase, la muerte de Chester Bennington dolerá mucho para los fans. Pero antes de partir, quedaron maquetas de canciones que de a poco han salido para honrar su legado. Ese es el caso de “Friendly Fire”.

Los miembros restantes de Linkin Park comparten esta canción sobre lo importante que es conciliar nuestros problemas con las personas que amamos. Si la temática de la rola ya es desgarradora, espérense a ver el video…

Con esta canción, la banda anuncia un disco de grandes éxitos que verá la luz el próximo mes de abril. Aquí les dejamos todos los detalles.

Residente retoma la conversación sobre la crisis creativa de la industria con “Las letras ya no importan”

Tras su disco debut como solista del 2017, Residente ha estado lanzando diversos sencillos… Y sí, también se ha visto envuelto en tiraderas y polémicas. Pero el rapero boricua ha decidido dejar la controversia de revista atrás, para enfocarse en otro tema que lo ha mantenido alerta en años recientes: la decadencia creativa en la industria musical.

De ahí el título Las letras ya no importan, donde también toca temas como celebrar la vida desde la perdida, el paso del tiempo, entre otras cosas. Y no solo eso, sino que incorpora colaboraciones como Busta Rhymes, Big Daddy Kane, Wos, Christian Nodal y más artistas.

¿Sabían incluso que The National y Bon Iver iban a colaborar en este disco? Checa la reseña del disco por acá.

