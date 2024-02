Lo que necesitas saber: Después de siete años, Residente nos presenta 'Las letras ya no importan', un disco donde habla de la creatividad humana y las pérdidas.

Después de contarnos la historia de sus raíces a través de su excelente disco homónimo de 2017, Residente lanza un nuevo disco como solista. Las letras ya no importan se estrena con muchísima anticipación después de escuchar rolas como “René” y “Ron En El Piso”, en las que el vocalista de Calle 13 nos sorprendió con líneas intensas sobre su vida personal.

Precisamente en la primera canción, René Pérez Joglar –como en realidad se llama el artista puertorriqueño– narra su vida completa. Este temazo lleva desde 2020 sonando, pero no nos cansa. Residente narra que su mamá le cantaba los temas escolares para que se los memorizara.

Residente está de vuelta con su segundo disco en solitario/Foto: Getty Images

Después de darle unos años a “las tiraderas”, canciones en las que se desgastó en pelearse con otros raperos y artistas (como la sesión con Bizarrap que le dedicó a J Balvin), Residente se fue al lado opuesto del ataque a otros, para deshacerse a sí mismo y llamar la atención sobre la crisis creativa global en 22 rolas nuevas que apenas sobrepasan la hora y media de duración.

René produce junto a Leo Genovese (Esperanza Spalding, The Mars Volta) y colabora en inglés con Busta Rhymes y Big Daddy Kane; con latinos como Christian Nodal, WOS y Rauw Alejandro; y hasta tiene unas apariciones sorpresivas de Ricky Martin o Penélope Cruz. Estas rolas que se alejan de lo que se entiende como un hit, con larga duración y que apelan a sentimientos muy profundos.

Las letras ya no importan es un disco sumamente orquestado y coral, en una decisión poco predecible para este rapero boricua. Pero Residente nos deja pensando y cuestionando el estado actual de la creatividad humana en lugar de dejarnos tarareando alguna melodía de canción romántica, cuestionamos bastante sobre nuestras propias vidas.

La preocupación intensa de Residente ante la creatividad humana

Desde la portada, Residente hace evidente el tema que más prevalece a lo largo del disco: la tensión permanente entre lo humano y lo tecnológico. Ya sea a través de imposiciones de negocios o la generación de letras con ayuda de programas, el puertorriqueño insiste en que el factor humano, las letras, ya no importan para quienes intentan alejarnos del arte.

“Desde la Servilleta” cuenta desde dónde ha venido René, y que seguirá rapeando y escribiendo, aunque el enfoque de la industria y de la audiencia esté en otros elementos. Las preocupaciones cotidianas de Joglar se reflejan en canciones como “Ron En El Piso” y “8”, en las que se mofa del estado actual de la música, la idea aparejada de éxito con ventas, y la creación de tendencias exprés para redes sociales.

De todo esto también habla en el corto “Psicóloga”, en donde de nuevo se abre en un espacio íntimo, más o menos como lo que hizo en “René”. A continuación se los dejamos por si todavía no lo han checado.

La parte esencial de René, llevada a un nuevo nivel

Conocemos bien el trabajo del Residente como solista, y aunque no se tratara de tiraderas, el rapero suele disfrutar barras rápidas y precisas, alabando su capacidad para rimar y hablar sobre su contexto sociopolítico.

Muestra de esto es “Cerebro”, una parte más visceral, en una producción que es una absoluta locura, y como si fuera poco, la colaboración del legendario Busta Rhymes nos deja abrumados de lo que acabamos de escuchar.

“Estilo Libre” es una auténtica joyita, un hip-hop fresco y acelerado en el que Residente funciona muy bien. Es algo absolutamente old school, y comparte micrófono con dos pioneros como Big Daddy Kane y Vico C, en un temazo que ojalá escuchemos mucho este año. La producción toma cuerdas, scratcheo y un bajo redondo que deja un nuevo clásico en el género en español.

Aunque a veces exagera y parece que no ha superado del todo las tiraderas, como en “Sin Lú” o “Problema Cabrón”, los momentos gratos son buenísimos, y por eso podemos dejar pasar momentos que parecen hechos más por cumplir la cuota para los fans desde el origen.

Residente celebra la vida desde la pérdida

Apenas el pasado 20 de febrero, Residente compartió “313”, una canción abrumadora que no escatimó en elementos, producción y en el tremendo video musical que acompaña al tema, que contó con la participación especial de Penélope Cruz.

Abriendo su corazón al miedo a la muerte, a dejar de existir y no ver a nuestros seres queridos más, René le canta a Valentina, una amiga suya que falleció. El propio artista contó que el número de tres dígitos se le empezó a aparecer en todos lados, en números de hotel, en el celular y en la última plática que tuvo con su amiga.

Como dato curioso, Residente declaró para GQ España que originalmente, este rolón lo iba a grabar junto a Bon Iver y The National (no es broma, por acá pueden escucharlo de su propia voz), pero decidió darle prioridad a la hermana de Valentina para que se encargara de tocar los violines en la canción.

Aunque ya conocíamos algunas rolas de este nuevo disco, ahora conocemos el motivo principal por el que Residente escribió gran parte de este disco y lo lanza hasta el 23 de febrero de 2024. Lamentablemente, Valentina no ha sido un caso singular en su vida, ya que ha perdido a bastantes amigos de su natal Puerto Rico, e insiste en sobrellevar las crisis de los 40 a la par de estas pérdidas.

El paso del tiempo como inspiración para material nuevo

“Ron En El Piso” es una carta de René para René, en la que habla sobre lo que ha cambiado su vida a 20 años del lanzamiento de Calle 13. En casi siete minutos, una constante de duración en el álbum, nos regala un homenaje propio en el que también pensamos en todo el tiempo que hemos pasado escuchándolo.

Letras durísimas como “No es que me ofenda pero, me siento viejo cuando, los chamaquitos ahora me dicen leyenda” o “Queriendo hacer las pases con mi hermano para ver si vuelve Calle 13”. Chéquense las referencias a la videografía del grupo en este video, ¿Las cacharon todas?

Los años no pasan en vano, y Residente se detiene a contemplar su vida, lo que ha logrado, y a quienes ha perdido a lo largo del camino. Algo similar sucede con “René”, el primer track que nos sacudió la idea del propio artista en 2020, en la que abre el corazón y nos hace recordar nuestra propia vida en retrospectiva. A sus 46 años, recuerda a su madre, sus amigos de la infancia y la familia que tiene aún en Puerto Rico, en la rola que cierra su segundo disco como solista.

Producción fenomenal y atípica

Ahora la violencia, los hits, y los beats ensordecedores tienen muchísima presencia de piano, cuerdas orquestales y voces de fondo. La magnitud de este disco suele ser inmensa por momentos, en los que más nostálgico se pone Residente. Aún así, no podíamos esperar que René lanzara temas clásicos de rap con una excelente producción.

“En Talla” tiene guitarras meramente latinas, en las que AL2 El Aldeano colabora con versos sobre Cuba mientras René se centra en su natal Puerto Rico. Un son como este nos recuerda bastante a los orígenes de Calle 13, lo que nos agrada en una versión aún más ácida y frontal.

La presencia de Puerto Rico en el nuevo disco de Residente está en rolas como “Jerga Platanera”, “This is Not America”, y hasta en “Pólvora de Ayer”, con Christian Nodal. En esta rola, escuchamos gran parte de la esencia de Calle 13, sobre todo de canciones clásicas del grupo como “El Aguante” o “Calma Pueblo”.

La tiradera ahora es para las expectativas y la industria musical

Notamos tanto el paso de los años, que quien fuera uno de los predilectos en los listados de éxitos, y no dejara de sonar en la radio a inicios de los dos miles, hoy presenta una afrenta directa a la manera en la que funciona el negocio musical. Con preocupaciones ideas reiteradas sobre la exigencia para crear hits, las interminables giras, la cultura completamente digital, Residente hace clara su resistencia a formar parte de la tendencia.

La muestra más clara de esta sátira sobre su rol como artista espresentar a Ricky Martin cantando sobre ser un baladista exitoso en –vaya la redundancia– “Quiero Ser Baladista” , que tiene un coro que no dice mucho, en el que se burla del peso que se le da a un género en particular.

El trabajo tan personal es larguísimo, en otra afrenta a la industria, pero por momentos los interludios y las canciones únicamente sinfónicas suelen volverse pesadas, considerando que muchos temas también tienen una introducción y una salida orquestal. El disco incluso contempla una rola con Jessie Reyez llamada “El Encuentro”, pero aún no ha sido lanzada, quizás en una versión de lujo o posterior del álbum la podamos escuchar.

Residente es un artista que suele presentarse en nuestro país en todas sus giras, y aunque no ha anunciado un tour mundial para promocionar Las letras ya no importan más, estamos seguros que visitará México pronto y dentro de poco lo veremos cantando estas rolas.

