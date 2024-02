Bu Cuarón nos cuenta sobre su EP debut, influencias y la historia detrás de "Viceversa"

Este 2024 nos ha sorprendido con grandes lanzamientos musicales. Pero también porque algunos artistas han hecho su debut este año. Tal es el caso de Bu Cuarón, quien después de un buen rato planeándolo, por fin nos presenta su proyecto musical y la verdad es que nos emociona mucho el inicio de su carrera solista.

Después de arrancar con el pie derecho su trayectoria colaborando con la rola “PSYCHO” en Music Inspired by the Film Roma, el disco basado en Roma –la película de su papá, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón– que contó con la participación de Billie Eilish, Beck, Patti Smith, DJ Shadow y muchos más, Bu está a punto de dar el primer gran paso por su cuenta en la industrial musical.

El pasado 21 de febrero, Bu Cuarón presentó “Viceversa”, el primer sencillo de su EP debut, Drop By When You Drop Dead, el cual contó con la participación del mismísimo Emmanuel Lubezki (colaborador de su padre y tres veces ganador del Oscar a Mejor Fotografía). Así que como verán, esta nueva artista va en serio con un proyecto que promete romperla durísimo este año.

Por supuesto que su nueva rola y video nos cautivaron, y no podíamos ganas de platicar con ella. Es por eso que en Sopitas FM X Radio Chilango tuvimos chance de charlar un rato con Bu (en su primera entrevista oficial), quien nos contó sobre sus inicios, influencias, el material de corta duración que lanzará este año y mucho más… así como lo leen.

Todo artista inicia en el mundo de la música gracias a las cosas que escuchó mientras crecía. Y por supuesto que Bu Cuarón no es la excepción a la regla, pues en “Viceversa” escuchamos influencias de Rosalía o Billie Eilish. Sin embargo, hubo otros nombres grandes que también la inspiraron a componer sus propias rolas.

“Otros artistas como Daft Punk me inspiraron muchísimo. Tyler, The Creator, James Blake me empujó a los once años muchísimo. Porque empecé a escribir muchísimo desde los once más o menos, siempre producía en Garage Band y luego me cambié a Logic cuando tenía trece años (…) Nunca sabía cómo explicar lo que quería como sonido y yo no sabía que estaba produciendo mi música, lo hacía porque yo tenía claro cómo quería que sonara. Entonces continué, y luego terminé el EP y otras canciones”.

Definitivamente para Bu Cuarón, Drop By When You Drop Dead es el inicio de su carrera como solista, pero también el final de un proceso de reconocerse como artista y experimentar los sonidos que cree que van con lo que quiere decir a través de la música. Al respecto, nos contó un poco del proceso de este EP, la importancia de los sintetizadores en este material y por qué decidió escribir letras en español, inglés e italiano.

“Estaba aprendiendo cómo crear esos sonidos mientras los estaba haciendo. Por ejemplo, experimenté mucho con los arpegiadores, que es como una modalidad de cómo pones los sintetizadores, prácticamente los sonidos, y me enamoré de una cosa súper básica y lo usé muchísimo, entonces lo puedes oír mucho en el EP. Pero además creo que la naturaleza de todo eso fue… yo crecí en Italia y Londres y tengo mucha influencia mexicana, tengo mi familia ahí y además me urge regresar (hablando de México). Y entonces fue inevitable que fuera un EP de tres idiomas, pero también de nunca sé… muchas veces me preguntan qué género es y la verdad, nunca sé cómo contestar. Y como le digo a mis amigos ‘boxes are for cereal’ (las cajas son para el cereal), porque no sé, creo que los géneros ayudan, pero al mismo tiempo no sé, no sabía cómo encajarlo de una manera”.

Estamos seguros que hay alguna banda o artista que les voló por completo la cabeza y si son músicos, los inspiró a tocar un instrumento. Y por supuesto que a Bu Cuarón le pasó lo mismo, pues The Beatles fue una referencia musical muy grande en sus primeros años, aunque recibió educación profesional en la materia para poder componer sus propias rolas.

“‘Yellow Submarine’ de los Beatles, eso me cambió la vida. Para Navidad, mi papá me compró los CD’s de los Beatles y yo la más contenta del mundo, fue la cosa más increíble del mundo. Pero empecé a tocar el piano desde los cuatro años y siempre cantaba de chiquita Y luego a los cinco años… hice el violín a los cinco años para seis años y luego el piano para doce años. Hice también… me mudé a Italia de Londres e hice el conservatorio (…) que es prácticamente como un nivel universitario de música. Entonces hice durante siete años como teoría de música, la cosa más aburrida del mundo, yo lo odié. Lo odié, lo odié, lo odié, pero mi mamá me empujó, me empujó a hacerlo, y la verdad estoy muy agradecida que lo hice, porque me regaló una base muy fuerte de teoría musical y conocimiento de música en general. Además toco el ukulele y otras cositas así”.

Como ya lo comentábamos antes, “Viceversa” es el primer lanzamiento musical oficial de Bu Cuarón. Una rola que mezcla sonidos electrónicos y efectos vocales con la propia voz natural de esta artista. Sin embargo, esta canción surgió como parte de un proyecto escolar y al final, resultó ser el primer tema que compuso en español.

“Prácticamente la canción empezó cuando tenía dieciseis o diecisiete años. Fue como durante el COVID que tenía que hacer un proyecto de la escuela, porque estaba tomando esta clase de producción de música o tecnología de música. E hice esta canción para un proyecto de la escuela, literal. Y no la había terminado porque tenía que usar un poema en inglés, y mientras lo estaba haciendo como que me estaba clavando en hacer esta canción… y fue la primera canción que escribí en español, y no porque dije ‘ay, quiero hacer una canción’, fue como algo completamente natural, de la misma manera que como escuchaste el EP salió la canción, en italiano hay unas en inglés y lo que sale sale, nunca digo ‘ok, quiero hacer una canción en este idioma’, Y me encantó porque fue fue tan natural y fue mi sueño siempre hacer algo en español, me salió solito. Y luego la terminé… y esta sí la hice hace muchísimos años”.

Cuando Bu Cuarón se lanzó como artista, salió el tema de un presunto caso de nepotismo detrás de su carrera musical, pues muchos medios la manejaron simplemente como “la hija de Alfonso Cuarón”, tanto así que incluso llegó a pensar en quitarse el apellido para no ser parte de esa conversación.

Sin embargo, Bu es mucho más que eso, tanto así que abraza su origen –porque no tiene la culpa de haber nacido en una familia vinculada con el arte– y porque sabe que lo más importante es su trabajo que lo que puedan decir los además.

“Mira, si te fijas a la manera que hablamos de eso, es siempre una conexión y una relación de alguien. Y para mí, cuando… yo soy una connotación y no soy los méritos de mi trabajo, para mí a veces noto que esos comentarios al mismo tiempo no lo hacen a hombres y son siempre connotaciones que hacen a mujeres. Y yo, por cuanto puedo trabajar y hacer mis cosas, siempre me van a etiquetar y eso es algo que yo no puedo controlar. Y lo que puedo hacer es crear y el privilegio más grande fue tener una familia que me exponía a arte, películas y culturas e idiomas que eso me abrió la mente. Abrirse la mente es la cosa más importante”.

“Y además creo que algo muy importante es que hay un sistema que no está funcionando. En este mundo hay un sistema de muchas cosas, recursos este… capitalistas de meritocracia que no funciona y yo quiero hacer todo lo que puedo para cambiar esas cosas. Pero al mismo tiempo, entiendo que las personas pueden pensar que yo soy una representación de esos problemas. Pero la verdad es que yo no tengo el control y no es mi culpa que haya un sistema que no funciona. Con el nombre literal cada momento estoy como ‘ay, tenía que llamarme Bu y no Bu Cuarón. Ay, no sé qué hacer’. Y al último momento dije ‘siempre me llamé así’ (…) Pero se ve más cool, no sé. Pero sí, creo que yo trabajo, hago mis cosas. Mi papá no me escribió las canciones ni me los produjo. Nadie le pagó a nadie para hacer nada. Yo intenté, hago lo que puedo para ser independiente y si alguien me quiere decir algo, pues ese es su problema y yo no tengo tiempo para eso. Y además, si alguien me va a decir algo, significa que estoy haciendo algo bien, ¿no?”.