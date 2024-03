Lo que necesitas saber: Se nos fue una edición más del AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. Estos fueron algunos de nuestros momentos favoritos.

¿Qué tal los trató el fin de semana en el Parque Bicentenario? Estuvo recio el sol, la caminada y todo… pero el AXE Ceremonia nos trajo también algunos momentos geniales que quedarán para el recuerdo.

El line-up se prestó no solo para traer a uno de los grandes del rap de los últimos años, sino también para recordar el valor de artistas como LCD Soundsystem, Arca, Romy y James Blake, o incluso ver a algunos como Jean Dawson que pintan bien de cara al futuro.

Imagen ilustrativa. Foto: Andrea González.

Los mejores momentos del AXE Ceremonia 2024

El explosivo set de Kendrick Lamar y sus mensajes en español

Antes del festival, nos aventuramos a hacer la predicción del posible setlist de Kendrick Lamar en México. Y al menos en el AXE Ceremonia 2024, K. Dot nos aventó algunas sorpresas en el explosivo set que armó. Un cachito de “Poetic Justice”, “i”, el inicio con “United in Grief”. Una joya de presentación.

Además, como les contábamos por acá, una de las cosas más espectaculares es cómo mantiene fresco el concepto de Mr. Morale & The Big Steppers, con las espectaculares coreografías que lo acompañan. Por supuesto que es inevitable no poner la mirada y los sentidos en Kendrick… pero todo lo que sucede a su alrededor hace aún más grande la presentación.

Y justamente, al referirnos a todo lo que pasa a su alrededor, no podemos obviar los mensajes completamente en español que aparecían en los visuales de las pantallas. Cuando cantó “HUMBLE”, un visual a manera de periódico mostraba un cuestionamiento como “¿La humildad ya no es una virtud?”.

El beat de “Humble”, las coreografías, los versos…. Absoluto temazo de Kendrick Lamar. ? pic.twitter.com/kwjcYB7Xul March 24, 2024

O cuando tocó “Alright”, reforzó el mensaje de la canción con la frase “Tengo fe en nosotros” en las pantallas. Pero no solo fue un asunto de reforzar el mensaje de sus rolas con esos visuales… Tanto al inicio como al final del concierto en el AXE Ceremonia, Kendrick Lamar lanzó un par de mensajes para el público.

El primero, resaltando que a pesar del tiempo, podía sentir la energía el público mexicano. “Esta noche seamos libres”, decía para rematar. Y el segundo, al final para tocar “LOVE”, mostraba un texto donde hablaba del amor como el lenguaje universal. Emotivo a más no poder lo de Kendrick en el AXE Ceremonia.

Uno de los mensajes que Kendrick Lamar dio, en español, a sus fans mexicanos en su concierto en CDMX. Foto: Sopitas.com

Sampha te puede hacer llorar, definitivamente

La presentación de Sampha en el AXE Ceremonia sirvió para dos cosas: para que el británico se diera cuenta que tiene un numeroso público en México (ojalá que pronto se anime a hacer un headline show), y para darnos cuenta de lo absolutamente bueno que es en vivo.

El londinense proyecta una vibra especial cuando se junta con sus músicos y es muy reconfortante ver que, de repente, hacen un círculo para tocar, reírse e intercambiar gestos de alegría. Pocas veces se ve una conexión así de especial entre un artista principal y su acompañamiento.

Sampha en el AXE Ceremonia 2024. Foto: Andrea González.

Pero no solo ese aspecto es el que sea tan bueno en vivo, además de lo técnico y la ejecución. Sampha es verdaderamente un artista que desde su voz y sus gestos te transmite lo que siente. Y el ejemplo para este su sopibecario, fue cuando tocó “(No One Knows Me) Like a Piano”.

A puro piano y voz, el inglés ofreció una interpretación emotiva de esta canción en la que relata y reflexiona sobre su pasado, su vida y su familia, especialmente sobre su madre fallecida hace algunos años. Convertir esa clase de dolor en arte… no cualquiera.

Sampha (@sampha) nos sacó una lagrimita con “(No One Knows Me) Like a Piano)” en el AXE Ceremonia (@AXECeremonia) y pues… ?? pic.twitter.com/4lIGczp3My — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2024

Romy y un recuerdito de The xx en el AXE Ceremonia 2024

Qué hermoso fue ver a Romy en el AXE Ceremonia, verdaderamente. Y esto, hay que entenderlo desde el hecho de que Mid Air, su disco debut como solista, tardó un buen rato en salir (por cierto, qué gran disco).

Romy apostó por un live set –no como cierta artista que ni avisó que haría DJ set– donde reafirmamos su calidad como vocalista, letrista y en la producción musical… Y de paso, también nos regaló un poquito de nostalgia de la buena.

Escuchar “Angels” de The xx fue un lindo regalo que también aumentó la emoción por el regreso del trío en el que también participan Jamie xx (que estuvo en el AXE Ceremonia el año pasado) y Oliver Sim. Ahora, a esperar música nueva de ellos, que seguro no tarda luego de que confirmaron que están en el estudio.

Así sonó Angels de The XX durante el show de @romyromyromy en el @AXECeremonia ???



Momentazo ?#AXECeremonia pic.twitter.com/RXRVaictIp — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2024

Jean Dawson y el hermoso gesto con su mamá en el escenario

El mexicoestadounidense Jean Dawson fue una de las sorpresas –por decirlo de alguna manera– del AXE Ceremonia 2024. Tiene una buena base de fans y segurito que lo veremos más seguido por acá, por que su propuesta es genial.

Emo trap con regional mexicano, dark R&B, toques de rock alternativo… Trae un proyecto genial que le ha dado para tres álbumes y un EP. Y ahora en esta presentación que dio en la CDMX, pudimos ver que es un tipazo también.

Justo cuando tocó “Divino desmadre”, decidió subir a su mamá al escenario para abrazarla y juntos compartir un momento de esos que marcan vidas para siempre. Con todo y bandera mexicana incluida, eh.

Ejecución ‘inmensamente minimalista’ de James Blake en el AXE Ceremonia 2024

Ese James Blake nomás tiene la pinta de que es tímido. Pero cuando toma el escenario, se convierte en otro tipo totalmente diferente. Le gusta conversar con el público y por ahí, él mismo pidió ayuda a la gente para cantar en una dinámica que la neta, estuvo entretenida.

Sin embargo, más allá de lo dicharachero que es, lo que realmente cautiva es su ejecución. Son apenas tres sujetos (contándolo a él) en su staff de músicos y aunque pareciera un montaje minimalista, todo sonaba inmenso en su presentación. Y él lo reconoce por completo.

“Hacemos esto 100% en vivo, algo difícil en la música electrónica, sin laptops o trucos; solo nosotros”, dijo James en el AXE Ceremonia.

LCD Soundsystem, un set de culto y su amor por la electrónica

La bola de cristal en el techo del escenario lo decía todo: LCD Soundsystem iba a armar un bailazo de esos que se antojan. Y lo hicieron con un set especial en el que, como lo mencionamos en nuestra reseña, tuvo muchos ‘hits de culto’ que solo los fans de hueso colorado disfrutan.

No hubo nada de “Daft Punk Is Playing At My House”, pero sí hubo algunos covers y referencias al dúo francés así como a “Computer Love” de Kraftwerk. Valió la pena la levantada de polvo con el baile, verdaderamente. Qué pedazo de tema es “Get Innocuos!”

¡Desde la primera fila del Axe Ceremonia, presenciamos la legendaria actuación de LCD Soundsystem! ?? Hits icónicos, baile sin parar y el inconfundible carisma de James Murphy hicieron de esta noche un momento inolvidable#LCDSoundsystem #AxeCeremonia pic.twitter.com/uw9ksN4tE7 — SopitasFM (@sopitasfm) March 25, 2024

Arca: una figura para las juventudes queer y la resistencia trans

Hace dos años, Arca estuvo en el AXE Ceremonia con un DJ set. Y ahora, en este 2024, regresó al festival para un live set donde nos confirma por qué es una de las grandes artistas latinas de los últimos años.

Y no lo es solo por su música o lo que produce para otros artistas de talla internacional… Ella es una figura, una ídola de la representación queer en la industria musical.

Una vez que agradeció a México el recibimiento, los fans gritaban frases como “aquí está la resistencia trans“. Son esas muestras de cariño por las que uno entiende lo que representa la venezolana para la comunidad LGBTQIA+. Checa la reseña de su concierto aquí.

Foto: Andrea González.

