Lo hemos dicho hasta el cansancio pero así son las cosas, el 2023 ha sido espectacular para la música. A lo largo de todos estos meses, hemos escuchado rolas y discos increíbles, que nos dejaron con la boca abierta. Y para cerrar el año como se debe, tenemos estrenos bastante rifados. Como el caso de Mitski, quien regresa con su nuevo álbum, The Land is Inhospitable And So Are We.

Como recordarán, en 2022 la cantante y compositora japonesa-estadounidense estrenó su sexto material discográfico, Laurel Hell. Con este álbum, salió de gira e incluso tuvimos chance de verla por primera vez en México dentro del cartel del Corona Capital. Sin embargo, la creatividad de esta artista no para, es por eso que regresó con un nuevo disco al que definitivamente, le pusimos altas expectativas (y no decepcionó).

Mitski vuelve este año con mucha música nueva bajo el brazo/Foto: Reuters

Mitski nos da un vistazo a su mundo (y habilidad para escalar) en su nuevo video

Desde hace un buen rato, Mitski confirmó los detalles de The Land is Inhospitable And So Are We, su nuevo álbum que fue presentando con sencillos como “Bug Like an Angel”, “Star” y “Heaven”. Pero después de mucha espera por fin podemos escuchar completito este disco y para emocionarnos más con el lanzamiento, la cantautora acaba de estrenar el video de la rola “My Love Mine All Mine”.

En este videoclip dirigido por A.G. Rojas (quien ha trabajado con Florence + The Machine, Run The Jewels, Calvin Harris, Skrillex y Diplo), vemos a la artista equilibrando un huevo sobre una enorme fila de sillas que ella misma armó. Pero lo más impresionante de todo es que justo al final, la vemos escalando esa filota como si fuera cualquier cosa para sentarse hasta arriba… una verdadera locura. Si no nos creen, acá abajo se los dejamos para que lo chequen.

¡La cantante tiene una sorpresa para sus fans en SopitasFM a través de Radio Chilango!

Como recordarán, después de anunciarlo con tan solo unos cuantos días de anticipación, Mitski regresó a la CDMX para dar un concierto muy íntimo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris como parte de su gira Amateur Mistake, donde presentó The Land is Inhospitable And So Are We y tocó algunos de sus hits en un show que en pocas palabras y para no tirarles tanto choro, fue mágico.

Pero eso no es todo, ya que el lunes 18 de septiembre de 9 a 11 AM a través de Radio Chilango 105.3 de FM, les presentaremos una sesión especial con la mismísima Mitski. Así que si son fans from hell de esta artista, de plano no se lo pueden perder porque será algo completamente único. Quedan advertidos, después no digan que no les avisamos.

Tienen que escuchar esta sesión exclusiva con Mitski/Imagen: Sopitas.com

Te puede interesar