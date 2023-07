Lo que sabemos de 'The Land Is Inhospitable and So Are We', el nuevo disco de Mitski

Lo que necesitas saber: Después de un año en silencio, Mitski volverá este 2023 con un nuevo disco llamado 'The Land Is Inhospitable and So Are We', que contará con 11 rolas. Además, estreno el video del primer sencillo, "Bug Like an Angel".

Los fans de la música no podemos quejarnos de este año, pues en lo que va del 2023, varios artistas y bandas han sacado rolas e incluso álbumes espectaculares que nos han acompañado en todos estos meses. Sin embargo, también tenemos regresos inesperados, como el caso de Mitski, quien volverá con un nuevo disco.

Fue en 2022 cuando la cantautora japonesa-estadounidense estrenó su más reciente material discográfico, Laurel Hell. Por supuesto que armó una gira para promocionar este álbum, la cual incluso pasó por México con una presentación en el Corona Capital de aquel año. Pero ya era hora de que Mitski volviera con música recién salida del horno y en unos cuantos meses podremos escucharla.

Mitski volverá este 2023 con música nuevecita/Foto: Getty Images

Mitski por fin reveló los detalles de ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’, su nuevo disco

A través de sus redes sociales, Mitski confirmó que este año estrenaría un nuevo disco, del cual no soltó más información. Sin embargo, después de mucha espera, la artista por fin reveló los detalles de su siguiente álbum de estudio y por supuesto que esto nos emociona mucho, porque podremos echarle oído dentro de muy poco.

Para empezar, Mitski anunció que su séptimo material discográfico se llamará The Land Is Inhospitable and So Are We e incluirá 11 rolas, las cuales grabó en los estudios Bomb Shelter de Nashville y en los Sunset Sound Studios de Los Ángeles, bajo la producción de su colaborador de toda la vida, Patrick Hyland.

Esta es la portada de ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’, el nuevo disco de Mitski/Foto: Dead Oceans Records

Dentro de los detalles que la artista soltó sobre su nuevo disco, reveló que en la grabación contó con una orquesta arreglada y encabezada por Drew Erickson, así como un coro de 17 personas que la propia Mitski dirigió.. qué tal, suena interesante, ¿no creen? Sobre este álbum, la cantautora declaró que en las letras y el sonido de las canciones conviven la oscuridad y la luz, una dualidad de la vida.

Mitski también estrenó el primer sencillo de este disco

Además de anunciar esta información de su nuevo disco, Mitski estrenó una rola llamada “Bug Like an Angel”, un tema en donde una guitarra acústica y un piano muy sutil suenan junto a la cantante. Pero de la nada, aparece un enorme coro para acompañarla y darle un toque celestial que hace que se te enchine la piel.

Para rematar, Mitski también lanzó el videoclip de esta rola, el cual contó con la dirección de Noel Paul (quien ha trabajado con artistas como Slowdive, Father John Misty, Black Midi, Royksopp y Bat For Lashes). En el video vemos a una mujer que se tambalea y se cae a la salida de un bar, mientras un coro donde aparece la artista la ayuda y rechaza al mismo tiempo.

Mitski en el video de “Bug Like an Angel”/Foto: Captura de pantalla

Anoten la fecha, porque The Land Is Inhospitable and So Are We, el nuevo disco de Mitski estará disponible el próximo 15 de septiembre, en medio de los festejos de la Independencia de México. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo, chequen a continuación el video de “Bug Like an Angel” y el tracklist del álbum (que ya pueden preordenar).

Tracklist de The Land Is Inhospitable and So Are We

“Bug Like an Angel” “Buffalo Replaced” “Heaven” “I Don’t Like My Mind” “The Deal” “When Memories Snow” “My Love Mine All Mine” “The Frost” “Star” “I’m Your Man” “I Love Me After You”

Te puede interesar