Lo que necesitas saber: Mitski tiene prácticamente todo listo para traernos su séptimo disco el próximo mes de septiembre... y aquí les dejamos una probadita con dos nueva rolas.

Tiene poquito más de un año que lanzó su disco Lauren Hell, y ya le está apuntando de lleno a un material más en este 2023. Y para que vayamos calando de qué va su próxima producción, Mitski lanzó dos nuevas canciones.

Se trata de “Star” y “Heaven”, las cuales llegan como adelanto de lo que será el álbum The Land Is Inhospitable and So Are We listo para llegar a nuestras vidas en menos de un mes. ¿Emocionados o qué onda?

Mitski en el video de “Bug Like an Angel”/Foto: Captura de pantalla

Mitski lanza sus dos nuevas canciones “Star” y “Heaven”

Fue en 2018 cuando Mitski nos trajo ese discazo llamado Be the Cowboy, que nos dejó rolas muy cool como “Nobody” (aquí la historia detrás de la canción). Luego, tuvieron que pasar cuatro años para que la compositora regresara con un material discográfico nuevo, el ya mencionado Lauren Hell, con el cual vino a México para el Corona Capital 2022.

Con eso, uno pensaría que dejaría pasar otro buen rato para lanzar su próximo álbum, al menos unos dos añitos o algo por ahí… pero no. En julio pasado, ella nos sorprendía con el anuncio de nuevo disco The Land Is Inhospitable and So Are We, que saldrá el 15 de septiembre. Y ahora, Mitski lanzó dos nueva canciones para calentar el terreno.

Portada del nuevo disco de Mitski ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’. Foto: Dead Oceans.

A través de un comunicado, se reveló que estas canciones fueron grabadas junto al director y arreglista Drew Erickson, además de la mano de una orquesta en los reconocidos Sunset Studios de Los Ángeles.

“Star” se caracteriza por ser una balada tranquila donde la voz de la artista solo se acompaña por algunos teclados y a medida que avanza, se van agregando otros instrumentos que la hacen más épica. En la canción, la protagonista recuerda cómo se enamoró y cómo ese mismo amor lo ha seguido cultivando, viéndolo brillar como una estrella.

Mientras tanto, “Heaven” es un poco más íntima y describe al amor de una manera más melancólica cuando dice que “mientras sorbo el café que dejaste, un beso queda de ti”. Pero bueno, no los entretenemos más… Aquí les dejamos las dos nuevas canciones que lanzó Mitski.

