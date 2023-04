Molotov volvió y lo hace en grande. Este miércoles 26 de abril, la icónica banda mexicana nos trae su nuevo disco Solo D’Lira, con el que abren una nueva etapa en larga carrera como uno de los grupos más populares del país.

Y claro que la llegada de este álbum no viene sola. ‘La Molocha’ nos trae también el nuevo video de su rola “Money In The Bank”, su colaboración con el rapero argentino WOS.

Randy Ebright en el video de “Money in the Bank”. Foto: Captura de YouTube.

Molotov nos trae el video de ‘Money in the Bank’

Molotov nos trae un temazo de esos donde la irreverencia y las referencias contra el sistema y el gobierno abundan. Ya saben, al puro estilo que ellos han patentado con los años y que los ha llevado a ser una de las bandas más queridas del país.

En el video de “Money in the Bank” –rola que pertenece a Solo D’Lira– el combo mexa tira versos sobre cómo la riqueza y el dinero solo se acumula para unos pocos, orillando a que la gente de escasos recursos deba acercarse a las drogas para tener un sustento.

Como se imaginarán, la clase política no sale bien librada de esta rola, mientras que WOS le mete su lírica para poner todo en un contexto más amplio a nivel Latinoamérica. Chequen el video, que en realidad hasta parece una película de acción donde vemos un banco siendo asediado por un comando armado de enmascarados.

Molotov lanza el álbum ‘Solo D’Lira’ y prepara un concierto en el Foro Sol

Como les decíamos, Molotov lanza este nuevo video como parte de la promoción de su nuevo disco Solo D’Lira, que ya está disponible en plataformas a partir de este 26 de abril. De este material, ya nos habían traído rolas como “No Olvidamos” o “Quiten el trap”, entre otras.

El disco fue producido por Emmanuel “Meme” Del Real de Café Tacvba, Jason Livermore y el icónico Ross Robinson (este último conocido por su trabajo de producción para bandas como Korn, Slipknot, At the Drive-In, Th Cure y Limp Bizkit).

El nuevo material de Molotov llega justo cuando la banda se prepara para un show en el Foro Sol el 12 de mayo (aquí la agenda de conciertos). Checa por acá la entrevista que tuvimos con ellos para Tutti Frutti Podcast por acá.

Flyer del concierto de Molotov en el Foro Sol. Foto: OCESA.