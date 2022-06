¿Qué decir del Corona Capital que no nos traiga recuerdos memorables? Y es que sí, este festival nos ha dado momentos únicos sobre cada uno de sus escenarios y con muchos géneros distintos. Por eso, recordamos (con lo difícil que es dejar fuera tantos ratos agradables) los diez momentos que han marcado nuestras visitas al Corona Capital.

Green Day cumple los sueños de sus fans

Frente a un incrédulo público, Billy Joe Armstrong subió al escenario en 2017 a TRES fanáticos. Para “Know Your Enemy”, y “Longview”, contó con ayuda en la voz, pero para el cover de “Knowledge”, una aficionada no solo tocó junto a ellos, sino que se quedó la guitarra como un souvenir de esa noche. Son momentos como este en los que la música nos recuerda por qué vamos a sentirla en vivo.

Robbie Williams canta con un invitado único

El inglés trajo el año pasado uno de los shows más espectaculares que ha presenciado el Corona Capital: coristas, metales, le cantó en un sofá a una fan y repartió besos por todos lados. Pero llegó el momento en el que Robbie invitó a su padre Peter Williams al escenario, para cantar a dueto “Better Man” y conmovernos a todos, mientras portaba la playera de la selección nacional.

Foo Fighters homenajea a AC/DC

Un día previo a la presentación de los estadounidenses en la edición de 2017, falleció Malcolm Young, segunda guitarra de la legendaria banda australiana AC/DC. Dave Grohl lanzó un comunicado en el que agradecía a Young, con una conmovedora historia. La banda inició su presentación en el festival con “Let There Be Rock”, oda al género que Malcolm y compañía lanzaron en 1977.

Jack White después del diluvio

En una edición que siempre recordaremos por las lluvias torrenciales, el guitarrista estadounidense salió al escenario cuando muchos escépticos dudaban si saldría a tocar. White entregó rendiciones de su álbum debut, covers y lo mejor de White Stripes bajo un número tres romano (III) que giraba y se redirigía. No les falló a la empapada audiencia.

“505” con Arctic Monkeys y Miles Kane

Para 2013, Arctic Monkeys llegaban en la gira del AM, y para finalizar su presentación, llamaron al llamado quinto Arctic Monkey, Miles Kane, con quien hicieron de la balada del Favourite Worst nightmare, un jam perfecto para cerrar con fuerza.

Die Antwoord en una explosión de fuerza bruta

Para la edición de 2012, los sudafricanos por primera vez se presentaban en el Distrito Federal, lo que nadie esperaba es que fueran la presentación más frenética del entonces Bizco Club. Ninja y Yo-Landi dejaron todo bajo la carpa, en un show que nos dejó bastante alterados y hablando de ello varias ediciones después.

Gigantic en voz de Kim Deal

Para terminar su primera presentación en México, tras un largo descanso que los llevó a una reunión, la ahora (al parecer) definitivamente exbajista de The Pixies, cantó Gigantic frente a la primera audiencia creyente que asistió al Corona Capital. Ahora atesoramos ese recuerdo que no parece que pueda volver a pasar.

The Strokes nos debe “Juicebox”

Apenas había terminado la tercera canción de la banda en 2011, cuando Julian Casablancas pidió a seguridad que verificara que el público estaba bien, con lo que se perdieron unos minutos que no le permitieron a la banda tocar “Juicebox”. ¿Será que este año salden la deuda?

El mejor concierto en la historia de Metronomy

Joseph Mount ha reconocido que el mejor concierto que han tocado ha sido el Corona Capital 2017, ya que el publico se volvió ensordecedor durante su tiempo sobre el escenario, para traer de gira el excelente Love Letters. Y con todo y gritos enloquecidos, una muestra.

La lluvia se une al espectáculo de luces en Zedd

Antes del diluvio de 2014, Zedd se presentó para iniciar la noche, y nadie contaba con que la lluvia reflejaría los láseres que el DJ tenía preparados para la noche. Junto a los beats y sintetizadores con su producción impresionante, había un cielo lleno de puntos de colores que nos hicieron despreocuparnos de la lluvia por un buen rato.

Y otra más de la lluvia que hizo épico el show de Dayglow

Los que estuvieron ahí lo recordarán a la perfección. Pocas veces se ha visto tanta armonía y buena vibra que con Dayglow sobre el escenario. Todos los asistentes abrazados, cantando y gritando al ritmo de “So can I call you tonight?” mientras la lluvia caía poquito a poco. Y cómo olvidar que hicimos llorar a Sloan que no se creía lo que estaba viendo, esa entrega de la gente es cosa que no se ve todos los días. Fue mágico. Pónganle en el 24:50 en este video para que vean…