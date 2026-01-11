Lo que necesitas saber: Guitarrista y encargado de las voces —sobre todo en las canciones más western—, uno de los fundadores de Grateful Dead murió a los 78 años.

Adiós a una leyenda. Bob Weir, uno de los miembros fundadores de The Grateful Dead, murió en este 2026 a los 78 años.

Bob Weir con The Grateful Dead en 1978 // Foto: bobweir.net

Encargado de la guitarra rítmica y de una buena parte de las voces —sobre todo en las canciones con tintes western o Rock and Roll—, su presencia en The Grateful Dead, así como en todos sus proyectos secundarios, marcaron profundamente 60 años del mundo musical.

Muere Bob Weir, fundador de The Grateful Dead

A través de un comunicado de su familia publicado en su sitio web, se confirmó la muerte de Bob Weir a los 78 años de edad.

Aunque no se confirmó exactamente la fecha de su fallecimiento, sus familiares compartieron que había vencido al cáncer, pero murió a causa de problemas pulmonares subyacentes.

La carta de despedida a Bob Weir

Su familia recuerda que su trabajo transformó completamente la música estadounidense. “Durante más de sesenta años, Bob Weir vivió en la carretera”, cuentan. “Su trabajo hizo mucho más que llenar salas con música: fue una luz cálida que llenó el alma, construyendo una comunidad, un lenguaje y un sentimiento de familia que generaciones de fans llevan consigo. Cada acorde que tocó, cada palabra que cantó, fue una parte esencial de las historias que tejía. Había una invitación: a sentir, a cuestionar, a vagar y a pertenecer”

“Un artista que eligió, incluso entonces, seguir adelante a su manera. Al recordarlo, es difícil no sentir el eco de la forma en que vivió: un hombre que vagaba y soñaba, sin preocuparse nunca por si el camino lo llevaría de vuelta a casa. Un hijo de incontables árboles. Un hijo de mares infinitos. Aquí no hay un telón final, no realmente. Solo la sensación de alguien que vuelve a emprender el viaje. A menudo hablaba de un legado de trescientos años, decidido a asegurar que sus canciones perduraran mucho después de su partida. Que ese sueño viva a través de las futuras generaciones de Dead Heads. Y así lo despedimos como él nos despidió a tantos de nosotros: con un adiós que no es un final, sino una bendición. Una recompensa por una vida que valió la pena vivir”.

Bob Weir, uno de los fundadores de The Grateful Dead // Foto: bobweir.net

Además de recordar, obvio, que fue uno de los miembros fundadores de The Grateful Dead, lo señalaron como vocalista, guitarrista, cantante y sobre todo, un contador de historias.

Un breve resumen de su vida, para recordar a Bob Weir de The Grateful Dead

Bob Weir fue uno de los fundadores de The Grateful Dead después de una mágica noche de Año Nuevo.

Cuenta la leyenda que en el último día de 1965, Weir escuchó música de banjo en una tienda y al acercarse, se encontraría con el también legendario Jerry Garcia, fallecido en 1995, donde pasarían toda la noche tocando juntos y decidieron formar una banda.

Originalmente se llamaron Mother McCree’s Uptown Jug Champions, luego Warlocks y finalmente —con nuevos miembros— serían The Grateful Dead.

Bob Weir, uno de los fundadores de The Grateful Dead // Foto: bobweir.net

Bob Weir era el menor de los miembros, por lo que algunos decían que se mantenía callado o disminuía su liderazgo. Sin embargo, el bajista Phil Lesh, lo describiría como “una máquina silenciosa”.

Después del fallecimiento de Pigpen en 1972, Weir tomaría el control de la segunda voz más conocida en la banda y uno de sus compositores más prolíficos con canciones como Workingman’s Dead o American Beauty.

Uno de los momentos más recordados es que Bob Weir es que fue el principal compositor de The Other One, una de las grandes obras de The Grateful Dead, en las que hablaba de su papel a un lado de Jerry Garcia.

Su vida después de The Grateful Dead

A la separación de la banda y la muerte de Garcia en 1995, Bob Weir fue uno de los principales impulsores del movimiento Dead Head.

Cantaba con The Deads o The Other Ones, con algunas de sus canciones propias y fue uno de los miembros participantes en The Dead & Company —con John Mayer y Oteil Burbridge.

Bob Weir en 2025 // Foto: Chloe Weir

En 2015 fue uno de los primeros miembros de The Grateful Dead en apoyar una reunión para dejar atrás los problemas y hacer una gira para celebrar los 50 años de la legendaria banda.