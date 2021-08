Muere Lee ‘Scratch’ Perry, leyenda del reggae, a los 85 años

Este domingo 29 de agosto, sin duda, es un día bastante triste para la música. Y es que esta mañana Lee ‘Scratch’ Perry, cantante, productor e ícono de la música jamaiquina, falleció a los 85 años de edad en un hospital de Jamaica, donde el músico ‘luchó contra una enfermedad’ de manera reciente.

Fue el medio local Jamaican Observer quien dio a conocer la muerte de Perry. De acuerdo con el diario, el también ganador del Grammy murió en el Hospital Noel Holmes, ubicado al oeste de su natal Jamaica, lugar al que regresó a principios de este 2021 después de vivir durante muchos años en Suiza. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada posteriormente por Andrew Holness, primer ministro de Jamaica que utilizó su cuenta de Twitter para dar el pésame a la familia, amigos y fans de Rainford Hugh Perry OD, “Sin lugar a dudas, Lee Scratch Perry siempre será recordado por su excelente contribución a la fraternidad musical. Que su alma descanse en paz.”

Lee Perry es considerado uno de los músicos y productores más importantes en la historia contemporánea de la música, pues sus habilidades no sólo lo llevaron a ser un referente de la música reggae, sino que aportó muchísimo al género dub, el cual comenzó a comercializar a mediados de los años 70 con su banda de acompañamiento The Upsetters.

Undoubtedly, Lee Scratch Perry will always be remembered for his sterling contribution to the music fraternity. May his soul Rest In Peace. pic.twitter.com/k1QnyzfLoo

