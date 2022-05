En estos tiempos donde muchos consideran que no hay propuestas frescas dentro de la industria musical, hay varios nombres que demuestran todo lo contrario. Sobre todo si nos clavamos con esos artistas que nacieron en la época del internet, los más jóvenes de todos, pues son ellos los que están levantando la mano y haciendo un montón de cosas sumamente interesantes. Justo como lo que ha presentado en los últimos años el buen Oliver Tree.

Este músico, actor y comediante la viene rompiendo desde hace un buen rato no solo con su música, también con otros proyectos e ideas locas que se le ocurren. Su imagen, videos y por supuesto las rolas que ha lanzado en los últimos años lo han convertido en uno de los artistas más complejos pero divertidos y alucinantes que hemos escuchado en un buen rato. Es por eso que acá se los presentaremos.

Foto: Getty Images

¿Quién es Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Desde temprana edad sus padres descubrieron que tenía talento para la música, es por eso que a los tres años empezó a tomar clases de piano. Fue hasta la primaria cuando comenzó a escribir sus propias rolas. Para que se den una idea de su talento, a los seis ya había grabado un disco e incluso formó su primera banda de ska llamada Irony, con quienes tocaba la guitarra y cantaba.

Sin embargo, justo cuando cursaba la secundaria, decidió cambiar por completo su estilo para convertirse en DJ y productor, luego de interesarse en la música electrónica y el hip-hop. Gracias a esta evolución tuvo chance de colaborar con otros artistas, como el grupo de rap, Mindfuck. Bajo el seudónimo de Kryph, Tree produjo dubstep durante un breve período de tiempo y actuó en festivales como Wobbleland 2011 en San Francisco.

Foto: Getty Images

Abriéndole a grandes nombres antes de firmar con un sello

A pesar de que era un artista prácticamente desconocido, a los 17 años, Oliver Tree ya estaba abriendo los conciertos de algunos nombres que más tarde serían muy grandes en la industria musical, como Frank Ocean, Tyler, the creator, Skrillex y Nero. Después de esto y utilizando su primer apellido, en 2010 empezó a publicar su música de manera independiente, todo esto mientras estudiaba administración de empresas en la Universidad Estatal de San Francisco, carrera que abandonó más tarde.

No fue hasta 2011 que Tree consiguió firmar con el sello independiente R&S Records y con su apoyo, grabó el EP Demons. Este material discográfico de corta duración ganó cierto reconocimiento y atención porque ni más ni menos que Thom Yorke aprobó el cover de “Karma Police” que Oliver incluyó en el tracklist. A pesar de que su proyecto se encontraba en ascenso, tuvo que hacer una pausa para terminar sus estudios de Tecnología Musical en el Instituto de Artes de California.

Después de una pausa, regresó y por la puerta grande

Sin embargo, en 2016, Oliver Tree regresó oficialmente e hizo su debut en televisión tocando con el DJ Getter en el programa Last Call With Carson Daly. A partir de aquí surgió otra faceta importante dentro de la carrera de este artista, ya que comenzó a escribir, actuar y dirigir videos de comedia, incluso ha trabajado con compañías como Fuck Jerry, Barstool Sports y WorldStarHipHop. A pesar de eso, no dejó de trabajar en música y eso lo demostró ese mismo año con los sencillos “When I’m Down” en colaboración con Wheethan y “Cheapskate”.

Para 2017, continuó presentando rolas interesantes como “All You Ever Talk About” e incluso se convirtió en artista de Atlantic Records. Aunque no tenía un material discográfico de larga duración, Oliver tuvo un par de oportunidades sumamente grandes, como las presentaciones que tuvo en dos de los festivales más importantes de Estados Unidos y del mundo: Lollapalooza y Outside Lands Music & Arts. Sin embargo, en este par de shows mostraría varias canciones que incluiría en lo que se convertiría en su carta de presentación.

Su música llegó a los comerciales de Apple y hasta Coachella

El 16 de febrero de 2018, Oliver Tree estrenó su EP debut, Alien Boy. Con esta colección de temas, logró llamar la atención de la crítica especializada gracias al estilo que mostró e incluso una de esas canciones, “Movement”, apareció en un comercial para el iPhone X. Por si esto no fuera suficiente, este chico no se puede estar quieto, es por eso que pasó cinco meses practicando con un Monster Truck para el doble video de “All That” y la canción que le da título a su material de corta duración.

Un año después, Tree presentó su siguiente EP que llevó por título Do You Feel Me?, el cual tuvo críticas sumamente positivas. Sin embargo, no todo fue maravilloso para él, ya que durante su primer presentación en Coachella durante la edición 2019, Oliver cayó del escenario provocando que se metiera un tremendo trancazo en uno de los momentos más importantes de toda su carrera. Pero lejos de esto, este artistazo confirmó que muy pronto estrenaría su álbum debut.

Por fin lanza su álbum debut y su proyecto explota por completo

A pesar de la situación mundial con el coronavirus, Oliver Tree tuvo un 2020 espectacular. Aunque retrasó el lanzamiento de su primer disco tras el asesinato de George Floyd, ese mismo año presentó su álbum debut llamado Ugly is Beautiful, el cual trajo un montón de cosas tanto buenas y malas –sobre todo estas últimas, ya que denunció que Atlantic Records hizo lo que quiso con los sencillos–. Pero como dato curioso y para festejar este estreno tan importante, este artistazo estableció un Récord Mundial Guinness por el salto de scooter más largo del mundo.

Por si esto no fuera suficiente, en este material discográfico también contó con una participación importante, la de Marshmello que colaboró en la canción “Jerk”. Ya para terminar el año, Oliver tuvo chance de dar algunos shows en Estados Unidos y Australia, conquistando al público de ambos países con su peculiar presentación en vivo –una de las cosas que lo hacen único y de la que hablaremos más tarde–. Sin embargo, este músico no para y ya estaba pensando en su siguiente proyecto.

El futuro de este artistazo luce prometedor

Durante 2021, Oliver Tree trabajó con varios artistas interesantes como la banda rusa Little Big y el rapero estonio Tommy Cash, con quienes incluso grabó un EP colaborativo que nombraron Welcome To The Internet. Además, durante todo ese año se clavó en el estudio componiendo canciones, las cuales tenía contempladas para su siguiente álbum de estudio. A inicios de 2022, lanzó el sencillo “Cowboys Don’t Cry” y confirmó que su segundo disco se llamaría Cowboy Tears.

Finalmente el 18 de febrero de 2022, Oliver presentó este material discográfico con el cual, también anunció que saldría de gira anunciando varias fechas en todo el mundo, incluidas tres en nuestro país para tocar en Guadalajara, Monterrey y la CDMX, como parte del Tecate Emblema (que por cierto, ACÁ pueden comprar sus boletos para el festival). Así que como verán, este año pinta para ser el ideal como para que el nombre de este artistazo explote por todos lados.

¿Qué es lo que hace especial a Oliver Tree?

Sin duda, hablar de Oliver Tree es enfocarnos en uno de los artistas más completos y alucinantes que hemos escuchado en un buen rato. De verdad, hace años que no aparecía en la industria musical un tipo como él, que además de componer rolas interesantes donde quepa prácticamente cualquier género que se le ocurra, también hay espacio para la teatralidad y que todo esto conviva en su propio universo.

Es un tanto complicado explicar su sonido, ya que en cada uno de sus discos y sencillos hay diferentes ritmos que van desde el electropop, pop rock, rock alternativo hasta el rap, hip-hop y mucho más. Además de esta mezcla increíble que lo hace interesante, habría que sumarle sus conciertos, pues ahí es donde se puede ver su proyecto, ya que además de actuar y cambiar de vestuario varias veces, se muestra tal como es.

En pocas palabras, tanto las canciones como la propuesta visual, su show en vivo y todo lo que tiene qué ver con Oliver Tree se reúne en un solo lugar donde explota por completo su locura musical y hace lo que se le da la gana. Aunque eso sí, siempre con un montón de talento y elocuencia. Quizá no todo el mundo esté preparado para su proyecto, pero estamos seguros que terminará por conquistar a quienes se le resisten.