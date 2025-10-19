Lo que necesitas saber: Sam Rivers fue miembro fundador de Limp Bizkit y se presentó con la banda en sus más recientes shows.

Sam Rivers, bajista fundador de Limp Bizkit y que se encontraba de tour con la banda, murió este 18 de octubre. Por el momento se desconocen detalles de tan inesperada noticia.

Sam Rivers, Limp Bizkit / Foto: Instagram/limpbizkit

“No era sólo nuestro bajista, era magia pura”: Limp Bizkit

Por medio de su cuenta Instagram, Limp Bizkit confirmó la lamentablemente muerte de Sam Rivers. En mensaje Fred Durst, Wes Borland y DJ Lethal, despidieron al músico que, para ellos, era más que compañero de banda:

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, se lee en el mensaje en el que se lamenta la perdida. “Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida”.

Sam Rivers en show de Limp Bizbit, 2025 / Captura de pantalla

En mensaje individual, DJ Lethal pide privacidad de parte de los fans para la familia y amigos de Sam Rivers. “Estamos en shock. ¡Descansa en paz, hermano!“

No se sabe qué pasará con las próximas fechas de Limb Bizkit (una de ellas, en México)

Sam River fue cofundador de Limp Bizkit en 1994 y miembro activo de la banda desde entonces. Una noticia inesperada, ya que el bajista venía tocando con la banda sin mostrar ningún tipo de problema.

Por el momento se desconoce si la gira “Gringo Papi” continuará o se pospondrá. México es una de las escalas del tour: 29 de noviembre en la explanada del Estadio Azteca.

Una fecha en la que, según lo planeado, Limp Bizkit compartirá escenario con Loserville, Riff Raff, Eca Vandal y 311.