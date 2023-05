Murió a los 59 años Andy Rourke, bajista y fundador de The Smiths

Este 2023 hemos perdido a verdaderas leyendas de la industria musical. Y lamentablemente el luto llegó a la música británica, pues este 19 de mayo se confirmó la muerte a los 59 años de Andy Rourke, bajista y fundador de The Smiths.

La noticia del fallecimiento de Andy Rourke la confirmó el propio guitarrista de la banda de Manchester, Johnny Marr, quien además de confirmar en sus redes sociales que tristemente murió de un cáncer de páncreas, le dedicó un emotivo mensaje a quien fuera su amigo y compañero de grupo durante tantos años en The Smiths.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento. Andy y yo nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes. Cuando teníamos quince años me mudé a su casa con él y sus tres hermanos, y pronto me di cuenta de que mi amigo era una de esas raras personas que absolutamente a nadie cae mal. Andy y yo pasamos todo nuestro tiempo estudiando música, divirtiéndonos y trabajando para convertirnos en los mejores músicos que podríamos ser. En ese entonces, Andy era guitarrista y bueno en eso, pero fue cuando tomó el bajo cuando encontró su verdadera vocación y su singular talento floreció. A lo largo de nuestra adolescencia tocamos en varias bandas en el sur de Manchester antes de hacer nuestra reputación con The Smiths de 1982 a 1987, y fue en esos discos de The Smiths que Andy reinventó lo que es ser un bajista. Estuve presente en cada una de las tomas de bajo de Andy, en cada sesión de Smiths. A veces yo estaba allí como productor y a veces solo como su orgulloso compañero y animador. Verlo tocar esas deslumbrantes líneas de bajo fue un privilegio absoluto y realmente algo digno de contemplar. Pero un momento que siempre me viene a la mente fue cuando me senté junto a él en la mesa de mezclas y lo vi tocar el bajo en la canción ‘The Queen Is Dead’. Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: ‘Nunca olvidaré este momento’. Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos o lo que sucediera, y es una cuestión de orgullo personal y de tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en el Madison Square Garden en septiembre de 2022. Fue un momento especial que compartimos con mi familia y su esposa y alma gemelal, Francesca. Andy siempre será recordado como un alma amable y hermosa por todos los que lo conocieron, y como un músico supremamente dotado por las personas que aman la música. Bien hecho Andy. Te extrañaremos, hermano”. Ese fue el mensaje que le dedicó Johnny Marr a Andy Rourke en sus redes sociales.

Andy Rourke en los premios Grammy de 2019/Foto: Getty Images

Repasemos brevemente la carrera de Andy Rourke

Andrew Michael Rourke –mejor conocido como Andy Rourke– nació el 17 de enero de 1964 en Manchester, Reino Unido. Desde muy joven se interesó por la música, pero antes de unirse a The Smiths junto a Morrissey, Johnny Marr y Mike Joyce, tocó la guitarra y el bajo en diversas bandas de rock, entre ellas Freak Party (donde también estaba Marr).

Andy Rourke se unió a The Smiths después de su segundo concierto, y se quedó con la banda durante casi toda su existencia y participó en todo los álbumes del grupo de Manchester. Sin embargo, a principios de 1986 lo expulsaron durante varios meses por sus problemas con la heroína. Pero regresó para el último disco, The Queen is Dead.

Después de The Smiths, Andy Rourke y el baterista Mike Joyce, grabaron algunas canciones con Sinead O’Connor. Aunque Andy también colaboró con Morrissey, grabando y componiendo junto a él varias rolas de su carrera solista, como “Interesting Drug” y “The Last of the Famous International Playboys”, “Yes, I Am Blind”, “Girl Least Likely To”, ” Get Off the Stage”, “November Spawned a Monster” y “Piccadilly Palare”.

Con el paso de los años, Andy Rourke trabajó con varias bandas y artistas, entre ellos The Pretenders, Killing Joke, Badly Drawn Boy, Aziz Ibrahim (exintegrante de los Stone Roses), Paul “Bonehead” Arthurs (y exguitarrista de Oasis) y muchos más.

Andy Rourke en 2007/Foto: Getty Images

Por si esto no fuera suficiente, Andy Rourke formó una banda llamada Freebass junto a otras leyendas de la música británica, como Mani (The Stone Roses) y Peter Hook (New Order) y el vocalista Gary Briggs. Además, fue DJ de la estación Xfm Manchester, donde presentaba canciones alternativas nuevas y clásicas, y organizó varios conciertos benéficos para combatir el cáncer.