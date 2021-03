¡My Bloody Valentine lanza por primera vez todo su catálogo en plataformas digitales!

A pesar de que las plataformas digitales de música cuentan con un catálogo enorme, con canciones de artistas de todas partes del mundo, en ocasiones no tienen lo que estamos buscando. Es por eso que muchas personas recurren a comprar los discos en físico para escucharlos en casa o de plano se echan esas rolas en YouTube. Ese es justo el caso de My Bloody Valentine, cuya discografía no estaba completa dentro de todos estos servicios.

Para ser exactos, los seguidores de esta bandota tenían que conseguir en donde fuera y por todos los métodos sus rolas, sencillos y materiales discográficos, que muchas veces no estaban ni siquiera de manera ilegal en el internet de las cosas. Sin embargo, y para su fortuna les tenemos excelentes noticias, pues ahora podrán escuchar todas y cada una de sus canciones en los servicios de streaming más conocidos del mundo.

My Bloody Valentine hace un importante anuncio

Hace unos días, las redes sociales de My Bloody Valentine se reactivaron y por supuesto que dejaron con el ojo cuadrado a los fans, pues desde 2018 no las utilizaban. Solamente publicaron un extraño video donde mencionaban que el 31 de marzo anunciarían algo muy especial, muchos pensaban que se trataba de un nuevo álbum de estudio, pero después de todos los rumores, por fin sabemos lo que nos querían decir con ese clip.

A partir de este momento, toda la discografía de la banda de shoegaze está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y muchas más. Además de contar con su tres materiales discográficos (Isn’t Anything, Loveless, y m b v totalmente remasterizados), también reeditaron los EP’s 1988-1991, que recopilan sencillos y rarezas como “You Made Me Realise”, “Feed Me With Your Kiss”, “Glider” y “Tremolo”.

También restauraron sus álbumes y videos oficiales

Por si esto no fuera suficiente, My Bloody Valentine anunció que firmaron con Domino Records, con quienes lanzarán las versiones remasterizadas de sus álbumes en CD y vinilo y que verán la luz el próximo 21 de mayo. Ya para terminar con este enorme anuncio, a lo largo del 31 de marzo estarán publicando en su canal de YouTube algunos de sus videos musicales restaurados, como “Swallow”, “Only Shallow”, “To Here Knows When” y más.

Sobre todos estos planes y en entrevista para el New York Times, el líder de la banda, Kevin Shields, mencionó que tienen la intención de publicar dos discos totalmente inéditos, pero por el tema de la pandemia este proyecto se tuvo que aplazar hasta nuevo aviso: “Nuestro plan original era grabar los dos álbumes uno detrás de otro y luego salir de gira con eso. “Y eso habría sido este año, ya sabes, pero todo realmente se retrasó”.

Así que ya lo saben, aprovechando esta gran noticia, es momento de escuchar cada uno de los discos de My Bloody Valentine y esperar a que en los próximos meses revelen los detalles de sus nuevos álbumes. ¡Vaya manera de arrancar este día!