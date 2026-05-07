‘Dai Dai’: Shakira revela la canción oficial del Mundial 2026 y su fecha de lanzamiento

Lo que necesitas saber: Shakira reveló un breve adelanto, pero la canción completa se lanza el 14 de mayo

¡Tenemos rola oficial del Mundial 2026! Shakira se encargó de dar un adelanto de lo que será la canción oficial de la Copa del Mundo de este verano y se trata de Dai Dai, la cual lanzará en colaboración con Burna Boy.

Foto: Captura de pantalla al video de @shakira (Instagram)

Shakira presenta ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

La cantante colombiana presentó Dai Dai nada menos que desde el Maracaná —aunque hubiera estado mejor en el Estadio Banorte, ¿no?—. El eslogan “We Are Ready” (“Estamos listos”) es protagonista y se nota que la buena vibra es su sello.

El video es breve, pero podemos ver un pequeño desfile de algunos balones oficiales del Mundial, desde el Teamgeist de Alemania 2006, hasta el Trionda del 2026. Luego de eso comienza un performance muy al estilo de Shakira, de hecho seguro habrá a quien le parezca una canción un tanto genérica.

Foto: Captura de pantalla al video de @shakira (Instagram)

Pero bueno, sin más preámbulo, acá te dejamos el adelanto compartido por Shakira de Dai Dai, la canción que más escucharemos durante el Mundial 2026.

Fecha de lanzamiento de la canción oficial del Mundial 2026

Y eso no fue todo, Shakira también reveló que la presentación de la rola completa será el próximo jueves 14 de mayo, para andar pendientes.

Nada más queda decir que sí, estamos listos para una nueva Copa del Mundo acompañada de buena música, porque Dai Dai no será la única canción que musicalizará el torneo (hay todo un álbum y acá te contamos todo sobre eso).