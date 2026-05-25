Lo que necesitas saber: Pattie Boyd fue esposa de George Harrison de 1966 a 1974. Será interpretada en las películas de The Beatles por la actriz Aimee Lou Wood.

Pattie Boyd, quien en algún tiempo fue pareja de George Harrison, asegura que nadie involucrado en las biopic de The Beatles entró en contacto con ella… lo cual, ella dice, es una lastima, debido a la de anécdotas que carga.

Bueno, de hecho, ni siquiera la contactaron para ver qué pensaba en relación a quien interpreta su personaje en las cuatro películas que abordarán la vida de cada uno de los integrantes de The Beatles… o para cerciorarse si lo que están por contar de ella en realidad sucedió.

Captura de video al tráiler de Beatles ’64 / Foto: Disney+

“Pensé que sería cortés mencionarlo o avisarme que habían encontrado a alguien que me fuera a interpretar”, comentó Pattie Boyd durante su participación en un podcast presentado por Chris O’Dell, la manager de giras de The Beatles.

“Podría haberles contado historias realmente fascinantes. Pero creo que no les interesaba”, reprochó Boyd a una O’Dell que declaró que, pese al importante vínculo que tuvo con The Beatles, a ella tampoco la contactaron para conocer su versión de los hechos.

Por lo anterior, Pattie Boyd y Chris O’Dell llegaron a la conclusión de que lo que veremos en las cuatro películas dirigidas por Sam Mendes sobre la vida de The Beatles realmente no será una biopic, sino una historia recreada por “alguien”… lo que alguien cree que pasó.

“Quizás estemos viendo la versión de los cineastas sobre lo sucedido”, señaló O’Dell. “Creo que quieren algo completamente diferente, una historia distinta”, indicó Pattie Boyd.

Conoce todo el cast de las películas de los Beatles en cuatro partes // Foto: Sony Pictures

Pattie Boyd será interpretada por la actriz Aimee Lou Wood

Las cuatro películas de The Beatles están siendo dirigidas por Sam Mendes y se espera que su estreno sea en abril de 2028. Serán cuatro, ya que cada película contará la historia desde el punto de vista de cada uno de los miembros del Cuarteto de Liverpool.

Los guiones de las películas corrieron por cuenta de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne y estarán protagonizadas por Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr. Como Pattie Boyd se ha anunciado a la actriz Aimee Lou Wood.