¡Suena brutal! Checa el épico cover que Nandi Bushell hizo a “Song 2” de Blur

No todo fue tan malo en el 2020, pues aparecieron personajes que hicieron de esos días complicados algo más ameno. Y sin duda una de ellas fue, Nandi Bushell, quien nos trajo muchas alegrías el año pasado, recordándonos en cada ocasión que a pesar de que las nuevas generaciones están interesadas en otros géneros y tipos de música, aún hay pequeños que les encanta el rock y lo están descubriendo. Sí, somos esos tíos.

Esta niña tan talentosa dio de que hablar por un montón de motivos. De entrada nos sorprendió covereando a bandas como Queens of the Stone Age y Rage Against The Machine, aunque sus habilidades en el bajo, la guitarra y batería hicieron que un montón de músicos importantes se fijaran en ella, tal es el caso de Tom Morello –que incluso le regaló su guitarra– y claro, Dave Grohl, con quien tuvo una batalla épica en redes sociales.

Nandi Bushell nos trae el primer cover del 2021

Y al parecer, la pequeña Nandi Bushell no bajará los brazos en 2021, pues arrancó el año de la mejor forma posible. A esta talentosa niña la reconocemos por hacer grandes versiones de rolas que casi siempre le tiran al hard rock o heavy metal, pero en esta ocasión y para cambiarle un poquito decidió bajarle a los decibeles para echarse un cover épico de “Song 2”, el clásico que Blur lanzó en 1997 en su álbum homónimo.

Según lo que comenta Nandi, decidió tocar esta rola porque se enteró del pleito que tuvieron Albarn y compañía con los hermanitos Gallagher en los 90, un momento que para ella debió ser muy entretenido, jiar jiar: “Esta semana he estado aprendiendo sobre el britpop, la década y sobre esta impresionante batalla entre dos bandas llamadas Blur y Oasis. Los 90 parecieron ser una época divertida para la música. ¡¡¡Whooo!!! Me encanta esta canción”.

¡Graham Coxon escuchó su versión de “Song “!

Usando un vestido con la bandera del Reino Unido, la pequeña Nandi Bushell se colgó el bajo, la guitarra y le pegó duro a la bataca para presentarnos un cover explosivo de “Song 2”, en el que además tomó el micrófono para cantar así como lo hace Damon Albarn en vivo. Quizá no duró exactamente los 2 minutos con 2 segundos como la versión original, pero fue suficiente como para que esta niña de 12 años nos levantara el ánimo.

Y no solo eso, sino que además de llamar la atención de todos los fans de la banda noventera, llegó hasta los oídos del mismísimo Graham Coxon. El guitarrista de Blur compartió el video de esta niña y la felicitó, demostrándonos que aunque tiene 10 años, tiene un futuro prometedor dentro de la música, y de camino se ha ganado por completo el corazón del internet y sobre todo de aquellos rockeros de la vieja escuela.

Wow! This is great! Nice one, Nandi x https://t.co/6UNoG6StUV — graham coxon (@grahamcoxon) January 3, 2021

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación el cover a “Song 2” de Blur que Nandi Bushell grabó: