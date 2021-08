Y a todo esto ¿qué pasó con Nelly Furtado y dónde está ahora?

En los inicios de los 2000, surgieron un montón de artistas que la rompieron duro. Sobre todo, fue la época de las estrellas de pop cuya fama subió como la espuma gracias a sus hitazos, entre ellas tenemos por supuesto a Britney Spears, Christina Aguilera, Pink, Kelly Clarkson y hasta Shakira. Sin embargo, de entre todas las cantantes que aparecieron en esos años, hubo quienes se mostraron por tener una propuesta diferente, como Nelly Furtado.

Si son muy jóvenes para recordarlo, en los primeros años de este siglo no había un lugar en el mundo donde no se escuchara esta artista canadiense, ya que sus rolas sonaban en cualquier estación de radio que programaba los temas del momento. Nelly no era una pop star como tal, pues a pesar de crear canciones pegajosas, tenía letras que hablaban de otras y que aprovechó la popularidad que tenía en ese momento para llevar su mensaje a todos lados.

Nelly Furtado la rompió y se consolidó con sus primeros discos

Gracias a su álbum debut, Whoa Nelly! y a canciones como “I’m Like A Bird”, “Turn Off The Light” y “On The Radio (Remember The Days)”, Nelly Furtado llamó la atención de la industria musical, de la prensa especializada y de miles de personas. No solo logró vender más de 8 millones de copias a nivel mundial, por este disco ganó su primer Grammy en 2001 a mejor interpretación vocal pop femenina. El inicio de una carrera en ascenso.

Sin embargo, para ser honestos Folklore, su segundo disco no fue lo que muchos esperaban. Como su nombre lo indica, en este álbum Nelly recurre a sonidos no tan comerciales y a rolas que se inspiran en su pasado como hija de padres inmigrantes. A pesar de tener grandes sencillos como ” “Powerless (Say What You Want)”, “Try” y “Forca” –esta última fue la canción oficial de la Eurocopa 2004–, este material discográfico fue un fracaso de ventas.

Pero como todos en esta vida, Nelly Furtado tuvo su revancha tres años después cuando vio la luz su tercer álbum de estudio, Loose. Para este material trabajó con un peso pesado en cuanto a la producción musical, el mismísimo Timbaland, con quien creó hitazos enormes como “Maneater”, “Promiscuous”, “Say It Right”, “Te Busqué” –en la que colaboró con Juanes– y “No Hay Igual”, donde participa Residente de Calle 13.

El éxito y la fama comenzaron a cansarla

A pesar de que le estaba yendo de maravilla, este mismo éxito fue el que hizo que Nelly Furtado decidiera ir desapareciendo poco a poco del ojo público… así como leen, pero dejen que les expliquemos cómo está la cosa. Mientras estaba trabajando en Loose, la cantante canadiense se convirtió en madre de su única hija, Nevis. Sin embargo, y debido a que el disco la estaba rompiendo en todo el mundo, se embarcó en una gira que duró un buen rato.

Aunque le gustaba compartir su música con miles de personas, su vida se tuvo que partir entre ser mamá y una artista global durante mucho tiempo. A esto habría que sumarle las declaraciones que hizo más o menos en estos años, pues mencionó que odiaba el lado superficial detrás de la industria musical y sentía que esta misma había hecho que perdiera su identidad y el más grande anhelo que tenía, ver crecer a su hija. Es más, dijo que no le gustaba ser famosa.

La cantante se dio un tiempo, pero no tardó en volver

Al terminar el tour de Loose, Nelly Furtado decidió darse el tiempo para pasar el tiempo con su pequeña, pues además de que sentía que ella merecía llevar una “vida normal” y no en medio de camerinos, foros y entrevistas, se sentía agotada y harta de todo. Para que se den una idea de qué era lo que estaba pasando en aquella época, acá les dejamos un fragmento de su entrevista con el el medio Macleans en 2017:

“Estaba de gira y sola con mi hija. Estaba completamente exhausta. Un día subí al escenario y me di cuenta de lo agotada que estaba. Entonces me eché a llorar. Pasé días en casa. Me sentí como una fracasada y comencé a dudar de todo. Preferiría ser ermitaña. Anhelaba la soledad. Perdí todo el sentido de quien era como artista y por eso di un paso a un lado. Quería estar en casa cuidando a mi hija, en vez de criarla en el camino. Estaba agotada después de la gira y me di cuenta que tenía que separarme de esa relación comercial”.

Después de este breve descanso, en 2009 Nelly Furtado lanzó su cuarto material discográfico, Mi Plan, su primer álbum completamente en español y que contó con la participación de artistas como Julieta Venegas, La Mala Rodríguez, Juan Luis Guerra y Alejandro Fernández. Este disco tuvo buena aceptación por parte de la crítica y tuvo un gran número de ventas –sobre todo en Latinoamérica–, es por eso que esperaban que hiciera una gira enorme para presentarlo.

Sus últimos discos no tuvieron el éxito esperado

Pero la realidad fue otra. Nelly bajó la cantidad de sus apariciones públicas –incluidos conciertos– y entre 2009 y 2011 dio cerca de 34 presentaciones en todo el mundo. Entre ellas estuvieron cuatro fechas en México, cerrando con un show el 16 de marzo de 2010 en el Auditorio Nacional de la CDMX y siendo esta la última vez que la vimos tocando en nuestro país… Así como lo leyeron, tiene más de 20 años que no nos visita.

Para 2012, Nelly Furtado regresó una vez más con un nuevo disco, The Spirit Indestructuible, el cual publicó a través de su propio sello discográfico, Nelstar Music Label. Sin embargo, el álbum no tuvo el éxito que se imaginaba, pues solo logró vender 25 mil copias a nivel global. Su siguiente trabajo –y el último que ha lanzado hasta la fecha–, The Ride de 2017 corrió con la misma suerte, pues solamente 3 mil personas en todo el mundo lo compraron.

Nelly Furtado simplemente desapareció

Luego de esta decepción y “fracaso comercial”, la artista canadiense literalmente desapareció de la faz de la tierra musical, dejando a sus fans esperando a que eventualmente, regresara con rolas nuevas, aunque eso no ha pasado. En una de sus últimas apariciones públicas en 2017, la cantante confesó que se había divorciado y que de cierta manera, necesitaba invertir su tiempo en sí misma y sobre todo, quería estar junto a su hija Nevis.

En lo últimos años, Nelly Furtado ha usado escasamente sus redes sociales, pues solamente se activan para recordar y festejar los aniversarios importantes de sus discos. Pero también ha dado pequeños vistazos de cómo es su vida desde que bajó del frenético tren de la industria musical: relajada, enfocada en su retoño –quien está de más decir que ya no es una niña– de ahora 18 años y que es un “clon” de su madre.

Supuestamente volverá con un nuevo disco

Sin embargo, bajita la mano ha mencionado que está trabajando en próximos proyectos. De acuerdo con varios rumores que surgieron en 2020, Nelly estaría preparando un nuevo material discográfico, el cual podría ver la luz en un futuro no tan lejano. Hasta el momento no ha confirmado ningún detalles al respecto, pero es casi un hecho que volverá muy pronto y la verdad es que será interesante escuchar en lo que ha trabajado este tiempo.

Eso sí, medio especializados como Celebrity Net Worth mencionan que a pesar de que a su música no le ha ido bien, la artista tiene una fortuna de 20 millones de dólares –nada mal, ¿no creen?–, la cual se mantiene con las regalías de la venta de sus discos y canciones de las cuales es compositora. Puede que Nelly Furtado haya desaparecido, y no importa si eres fan, cuando escuchamos alguna de sus rolas es inevitable no recordarla con nostalgia, ¿a poco no?