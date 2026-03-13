Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a niño viejo, una banda mexa que combina slacker rock con pop alternativo y alma lo-fi.

Traemos en el radar a una banda mexa que ha estado tocando mucho recientemente, nos contagió su buena onda y el sonido que traen. Se trata de niño viejo, a quienes veremos pronto en el Pa’l Norte 2026 (te dejamos toda la info del festival acá). Aprovechamos una presentación muy importante para ellos para contarte todo lo que necesitas saber de niño viejo con algunos datos esenciales.

La ligereza pegajosa y producción lo-fi de niño viejo trae melancolía suave, guitarras y honestidad emocional, son canciones que suenan como si hubieran sido escritas en la madrugada. Te contamos más sobre ellos.

¿A qué suena niño viejo?

El sonido de niño viejo nace en ese punto donde se cruzan el slacker, con indie rock introspectivo y una pizca de lo-fi folk. Una mezcla ideal que se basa en guitarras, efectos y ritmos que salen también del surf y garage.

Hay canciones que arrancan con guitarras acústicas sin efectos, como “ringo” y “al atardecer”, que poco a poco crecen con capas de guitarras eléctricas, baterías suaves y atmósferas cargadas de reverb. Otras, como “Malos Amigos” y “fuimos pop”, son más aceleradas, toman inspiración del garage noventero y hasta del surf rock.

niño vieja parece tener como influencias actuales a Mac DeMarco y Mild High Club, con la ligereza del slacker lo-fi, pero también hay sonidos directos de bandas indie noventeras como Pavement o Sonic Youth.

En español, nos recuerdan a la vibra de algunas rolas de Los Románticos de Zacatecas y los inicios guitarrosos de Little Jesus, a quienes les han abierto shows en su gira más reciente.

Canciones esenciales de niño viejo

“todas las veces” (feat. Ed Maverick). Esta canción funciona casi como un punto de encuentro entre dos generaciones del indie mexicano que aprendieron a hacer música desde su cuarto. Arranca con guitarra acústica muy minimalista, casi folk, y poco a poco suma capas de guitarra eléctrica con reverb, bajo cálido y batería muy contenida.

La letra gira alrededor de ese loop emocional que todos conocemos: recuerdos que regresan “todas las veces” aunque uno jure que ya los superó. Con la voz de Ed Maverick la canción se siente como un diálogo de dos personas alejadas.

“fantasma” es una de las canciones más atmosféricas del proyecto, que está cargada de nostalgia, recordando a alguien que simplemente ya no está. niño viejo suele usar muchas imágenes como motivo de sus rolas: en “ventana”, narra lo que observa mientras especula sobre lo que piensa a quién le canta la rola.

El sonido tiene alma de lo-fi indie, con guitarras eléctricas ligeramente saturadas, bajo muy presente y batería minimalista. Es algo simple, pero la simplicidad del slacker tiene todo el encanto: gira alrededor de la efectividad emocional que transmite principalmente con guitarras y voz..

“la mala racha” es un lado más folkero, con la letra de la sensación fatalista de una mala racha por la que todos hemos pasado. La canción habla de esos momentos donde todo parece salir mal, pero con algo de esperanza al final.

“TRANQUILO” (con Seb Rodríguez) nos enseña un lado que podríamos pensar como un bolero slacker. Es puro pop alternativo con bases muy mexicanas, que se pueden quedar en loop por horas.

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¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

niño viejo ha colaborado con Ed Maverick y Seb Rodríguez, y Ed participó en la producción del disco “Amor”, junto con Caleb Zazueta, en el estudio Hoy Es Un Buen Día en Chihuahua.

Abrieron los shows de la gira El Show Debe Continuar de Little Jesus, y también le abrieron a Luca Bocci.

Así suena niño viejo en vivo

En vivo, niño viejo suele presentarse en formato full band, lo que cambia bastante la dinámica respecto a las grabaciones de estudio.

Las canciones que en estudio suenan íntimas o minimalistas se vuelven más grandes sobre el escenario: guitarras más ruidosas, baterías más intensas y una energía más cercana al indie rock de banda completa.

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Esto es algo buenísimo, porque las rolas tienen algo así como dos versiones: en el estudio son más dreamy, y en vivo son más enérgicas, ideales para el formato de festival, en el que los veremos pronto.

Tres datos curiosos sobre Niño Viejo

El proyecto nació durante la pandemia. Baruch Argil comenzó niño viejo como una forma de expresar vivencias personales y emociones en un momento de aislamiento. Gracias a eso, escuchamos un minimalismo intencional y matices introspectivos en sus rolas.

Su disco “Amor” fue producido por Ed Maverick. El álbum se grabó en el estudio Hoy Es Un Buen Día, con la participación de Ed Maverick y Caleb Zazueta.

Las primeras canciones se grababan en su cuarto. Antes de entrar a estudio profesional, muchas de las canciones del proyecto nacieron en grabaciones caseras hechas por el propio Argil.