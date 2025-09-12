Lo que necesitas saber: No te pierdas la mejor cobertura de los conciertos de Oasis en México, con el color antes, durante y después de los shows, aquí. ¡Gracias por acompañarnos!

Qué viaje más emocionante ha sido la gira de reunión de Oasis, desde aquel increíble inicio del tour en Cardiff, hasta este momento… y sí, por fin nos toca ver a a la banda en vivo en México en este 2025.

¡No es un sueño, está sucediendo! Es una sensación indescriptible, de esas veces que no cabe uno de la emoción… y bueno, acá en Sopitas.com estamos felices de llevarles el minuto a minuto del regreso de Oasis a la capital mexa.

Concierto Oasis 2025 / Foto: Facebook/OasisOfficial

A continuación, les iremos actualizando todo el color en la previa, el durante y después de los shows. Y por supuesto, no se olviden de seguir todas las plataformas de Sopitas.com para checar la mejor cobertura.

Oasis 2025 en vivo: Aquí el minuto a minuto desde la Ciudad de méxico

Horarios de los conciertos de Oasis en México

Si se lanzan a los conciertos, para que no los agarre en curva y planeen su llegada de la mejor forma, aquí les dejamos los horarios de los conciertos de Oasis en la Ciudad de México.

Las puertas en el Estadio GNP Seguros abren a las 5PM… y no se olviden de que traen teloneros de lujo con Cage the Elephant, quienes tocan a las 7:30PM. Luego, los Gallagher y compañía arrancarán a las 9PM. ¡Vayan con cuidado y disfruten mucho!

Horarios de Oasis en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El setlist de Oasis

Y ya que hablamos del setlist… repasemos qué es lo que Oasis ha estado tocando a lo largo de su gira de reunión. El repertorio ha sido prácticamente inamovible y esta es la lista de canciones, para que refresquen la memoria.

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes and Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll with It

Talk Tonight

Half The World Away

Little By Little

D’You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock N’ Roll Star

Encore:

The Masterplan

Don’t Look Back In Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Sin embargo, ahora que veremos a Oasis en vivo en México, hay un detalle importante… a diferencias de los shows en el Reino Unido (duración en promedio de 2 horas) y Estados Unidos (2 horas y 15 minutos), parece que acá en México la banda agregó más tiempo al show.

Por lo revelado en los horarios oficiales, la banda tiene un tiempo estimado de 2 horas y 30 minutos. ¿Será que tengan alguna sorpresa preparada para los fans mexicanos? Se vale ilusionarse, eh…

Aquí les dejamos el setlist de nuevo, pero ahora con imagen para que lo tengan a la mano. Y acá, puedes recordar los setlists que la banda ha tocado en sus diferentes visitas a México.

Setlist de la gira de reunión de Oasis al momento. Foto: Especial.

¿Ya te lanzaste al mural de Oasis de Sopitas.com en la Ciudad de México?

Nos encanta celebrar con ustedes el regreso de Oasis a México. Por ello, desde hace ya unos días, hicimos un mural en la CDMX para que los fans pasen a tomarse la foto y toda la onda.

Nuestro mural de Oasis en la CDMX // Foto: Sopitas.com

Y bueno, ya mucha gente se ha ido a tomar las fotos y nos ha compartido cómo lo han pasado con el mural de Oasis en la Ciudad de México. ¡Mil gracias a todos los que lo visitaron y a quienes lo van a visitar aún! Chequen acá una galería de fotos pa’ que se animen a tomarse la suya.

Dirección: Álvaro Obregón esquina con Orizaba, esto en la colonia Roma Norte. No olviden etiquetarnos, eh!

Definitely Maybe Bar en la CDMX, para precopear y echar el after

La capital mexa de verdad está viviendo la Oasismanía a tope. Y con esto, nos referimos a que ya hay plan para precopear y para el after después de los conciertos de Oasis en México.

El Definitely Maybe Bar abrió en la CDMX y tendrá actividades antes y después de cada show. Música en vivo, pura buena vibra y más. Por aquí te dejamos los horarios y precios (300 pesitos la entrada para cada día).

Flyer oficial de Definitely Maybe Bar en la CDMX. Foto: cortesía Definitely Maybe Bar Afflecks.

¡Gracias por seguirnos en esta cobertura de Oasis en vivo desde la Ciudad de México!