Estamos a nada del esperado regreso de Oasis a los escenarios en México, tras 17 años de ausencia. Aunque especulábamos mucho sobre los posibles setlist de la banda en nuestro país antes del inicio de su gira, tenemos casi seguro lo que escucharemos este viernes 12 y sábado 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Para los melómanos nostálgicos, cada visita de los Gallagher a México fue un suceso cargado de buena música, anécdotas irreverentes y uno que otro caos digno de la banda más icónica del britpop.

Oasis Live ’25 / Foto: Getty

A días de tener a Oasis frente a nosotros en vivo y a todo color, demos un viaje en el tiempo para recordar los setlist completitos de las veces que Oasis se presentó en México.

Oasis y sus setlist en México

La primera vez de Oasis en México en 1998

El 24 y 25 de marzo de 1998, Oasis visitó por primera vez un escenario en México, en el Palacio de los Deportes del entonces Distrito Federal. En esos shows Noel, Liam, Bonehead, Guigsy y Alan White salieron con las rolas del recién estrenado Be Here Now (1997), pero también complacieron al público con sus sencillos más coreados: obvio “Live Forever”, “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova” pusieron a cantar a todos.

Póster promocional de los conciertos de Oasis en México en marzo de 1998. Noten la frase con la que anunciaban al grupo: “la expresión más arrogante del momento”. Foto: OCESA.

Este fue el setlist del 24 y 25 de marzo de 1998 en el Palacio de los Deportes:

Be Here Now

Stand By Me

Supersonic

Roll With It

D’You Know What I Mean?

Cigarettes & Alcohol

Slide Away

Don’t Go Away

Setting Sun (cover de The Chemical Brothers, con Noel)

Fade In-Out

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Live Forever

It’s Gettin’ Better (Man!!)

Champagne Supernova

Acquiesce (encore)

I Am the Walrus (cover de The Beatles, encore)

En la segunda noche agregaron “Slide Away” al set, justo antes de “Don’t Go Away”, como sorpresa especial . Ambos shows tuvieron casi los mismos himnos britpop, cerrando con su versión de “I Am the Walrus”.

Dominaron las 6 del Be Here Now, 4 del (What’s the Story) Morning Glory?, 4 del Definitely Maybe, dos covers y “The Masterplan” como rola aparte.

El setlist de Oasis en México en el 2000

El 8 de mayo de 2000, de nuevo en el Palacio de los Deportes, Oasis volvió a la capital en plena era del disco Standing on the Shoulder of Giants. Para entonces la banda ya venía recargada con nueva alineación: se unieron Gem Archer (guitarra rítmica) y Andy Bell (bajo) para acompañar a Noel y Liam, inyectándole sangre fresca al grupo tras la salida de Bonehead y Guigsy.

Arrancaron fuerte con temas nuevos de su cuarto álbum – “Go Let It Out” y “Who Feels Love?” – y se echaron clásicos debutantes en México como “Shakermaker”, que en el ‘98 no sonó . Eso sí, como era de esperarse, la mayoría del setlist se enfocó en canciones de Standing on the Shoulder of Giants.

Setlist del 8 de mayo de 2000 en el Palacio de los Deportes:

Go Let It Out

Who Feels Love?

Supersonic

Shakermaker

Acquiesce

Where Did It All Go Wrong?

Gas Panic!

Roll With It

Stand By Me

Wonderwall

Cigarettes & Alcohol

Live Forever

Hey Hey, My My (Into the Black) (cover de Neil Young)

Helter Skelter (cover de The Beatles)

Rock ’n’ Roll Star

Para esta ocasión, dominó el Definitely Maybe con 5 rolas, 4 del Standing on the Shoulder of Giants, y 3 del (What’s the Story) Morning Glory.

Oasis regresó al formato de dos fechas en el 2006

31 de marzo de 2006, Palacio de los Deportes (CDMX). Pasaron seis añitos para volver a ver a los Gallagher por acá. En ese lapso lanzaron dos discos más, y la cita de 2006 formó parte de la gira mundial de Don’t Believe the Truth, su sexto álbum de estudio.

Esta vez Oasis se aventó más rolas que nunca en Méxic, por supuesto el setlist le dio peso a las nuevas de Don’t Believe the Truth, pero también recuperaron joyitas noventeras que no habían sonado antes acá, para deleite de los fans de hueso colorado . Por ejemplo, “Morning Glory” debutó en vivo en México hasta esta noche del 2006. Ya desde los primeros guitarrazos de “Turn Up The Sun” y “Lyla” (las cartas fuertes del disco nuevo) el público se prendió, pero cuando sonó “Morning Glory” a media lista, aquello fue apoteósico.

Setlist del 31 de marzo de 2006, Palacio de los Deportes:

Turn Up The Sun

Lyla

Bring It On Down

Morning Glory

Cigarettes & Alcohol

The Importance of Being Idle

The Masterplan

Songbird

A Bell Will Ring

Acquiesce

Live Forever

Mucky Fingers

Wonderwall

Champagne Supernova

Rock ’n’ Roll Star

Supersonic

The Meaning of Soul

Don’t Look Back in Anger

My Generation (cover de The Who)

Oasis tiró la casa por la ventana en 2006 con 19 canciones, incluyendo por primera vez en México clásicos como “Morning Glory” y “Bring It On Down” que no habían sonado en giras previas.

Esta vez, tuvimos más del Don’t Believe the Truth, con 6 rolas, seguido del Definitely Maybe, con 5 rositas y finalmente el (What’s the Story) Mornig Glory, con 4 rolas. De nuevo, hubieron covers, “The Masterplan” y tan solo una rola del Heathen Chemistry.

La casi despedida definitiva en 2008 y primeras visitas a Monterrey y Guadalajara

26 de noviembre de 2008 en Palacio de los Deportes (CDMX); 28 de noviembre en Arena VFG (Guadalajara, Jalisco); 29 de noviembre en Arena Monterrey (Monterrey, N.L.).

La última visita de Oasis antes de su separación fue todo un tour nacional – bueno, una mini-gira de tres fechas, pero comparado a antes que solo venían al D.F., esto fue un gran detalle.

Póster de Oasis en México del 2008. Foto: OCESA.

Aprovechando la gira de su séptimo álbum Dig Out Your Soul, por primera vez Oasis salió de CDMX y tocó en la Perla Tapatía y la tierra de la carnita asada.

Setlist 26, 28 y 29 de noviembre de 2008, DF/GDL/MTY)

Rock ‘n’ Roll Star

Lyla

The Shock of the Lightning

Cigarettes & Alcohol

The Meaning of Soul

To Be Where There’s Life

Waiting for the Rapture

The Masterplan

Songbird

Slide Away

Morning Glory

Ain’t Got Nothin’

The Importance of Being Idle

I’m Outta Time

Wonderwall

Supersonic

Don’t Look Back in Anger

Falling Down

Champagne Supernova

I Am The Walrus (cover de The Beatles)

Helter Skelter (cover de The Beatles, tocada solo en CDMX)

Este setlist corresponde a la última gira de Oasis en México, donde predominó el álbum Dig Out Your Soul. En CDMX incluyeron “Helter Skelter” adicionalmente, que no tocaron en Guadalajara y Monterrey. Las 21 rolitas se dividieron así: 6 de Dig Out Your Soul (6), (What’s the Story) Morning Glory? (4), Definitely Maybe (4), Dan’t Believe the Truth (3), junto a 2 covers, una rola del Heathen Chemistry y “The Masterplan”.

El posible setlist de Oasis en México para el 2025

¿Cuál será el setlist de Oasis para los conciertos en México de este 2025? No es difícil atinarle ya que la banda no lo ha cambiado para nada desde el inicio de la gira en Cardiff. De hecho, el enfoque principal está en Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, y se entiende pues estos discos recién cumplieron 31 y 30 años respectivamente.

Pero eso no quiere decir que no han tocado canciones de otros álbumes o recopilatorios especiales como The Masterplan o el propio Be Here Now. Aquí te dejamos el muy probable setlist de Oasis para los shows de México.

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes and Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll with It

Talk Tonight

Half The World Away

Little By Little

D’You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock N’ Roll Star

Encore:

The Masterplan

Don’t Look Back In Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Como podrán ver, a diferencia de ocasiones pasadas, el setlist de la gira de reunión de Oasis no incluye covers como tal… aunque en por ahí realizan el clásico snippet de “Octopus’s Garden” de The Beatles cuando tocan “Whatever”, y en los recientes shows en Canadá, según setlistFM, al final con “Champagne Supernova” agregaron breves extractos de “Columbia”.

¿Será que Oasis en una de esas nos tenga una sorpresa para su setlist en México? No luce probable, pero se vale ilusionarse. Qué nervios que seamos el primer país de habla no inglesa en el que toquen en esta gira.