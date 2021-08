¡Checa el tráiler del documental de los shows de Oasis en Knebworth!

Puede que Liam y Noel Gallagher no se hablen ni para preguntarse la hora, pero aunque no lo crean, hay un proyecto que de alguna manera los unió –y no, lamentablemente no es la esperada reunión de Oasis–. Resulta que hace unos meses nos enteramos que los hermanos se “juntaron” para crear una compañía de cine con el fin de producir algo muy especial, y aunque creímos que se trataba de una biopic, en realidad es un documental.

Gracias a su popularidad e importancia dentro de la música británica sobre todo del movimiento britpop, hemos vistos distintas apariciones de la banda de Manchester en producciones cinematográficas; es más, en 2016 se estrenó Supersonic, un documental que solo se enfocó en ellos. Sin embargo, ahora se enfocarán en un momento muy relevante y significativo no solo para los Gallagher y compañía, también para una generación que creció con su música.

Por fin tenemos el tráiler del nuevo documental de Oasis

Como recordarán, en mayo de este 2021 se confirmó que vendría este documental que se centra en los conciertos que Oasis dio en 1996 en el Knebworth Park del Reino Unido. En aquellos shows, la banda estaba en su punto más alto de popularidad y se presentaron frente a más de 250 mil personas, donde interpretaron canciones de discos como Definitely Maybe, (What’s the Story) Morning Glory?, Be Here Now y más. Un hito de los 90.

Finalmente y aprovechando que este 10 de agosto se cumplen 25 años de la primera de aquellas presentaciones, lanzaron el tráiler de esta cinta y la verdad es que se ve increíble. Para empezar, tenemos imágenes nunca antes vistas de Liam, Noel y los demás integrantes en aquel momento preparándose y sorprendidos por la respuesta del público, todo esto acompañado de escenas de los shows completamente restauradas.

Será una cinta llena de nostalgia e imágenes nunca antes vistas

De acuerdo con NME, el encargado de dirigir este proyecto fue Jake Scott –el hijo de Ridley Scott, quien ha creado videos para los Gallagher y otros artistas como R.E.M., The Smashing Pumpkins, Radiohead, The Strokes y más–. En la sinopsis mencionan que esta historia narra lo que sucedió ese fin de semana y la relación especial entre Oasis y sus fans que lo hizo posible, un momento único que jamás volverá a repetirse.

“Se cuenta a través de los ojos de los fans que estuvieron allí, con entrevistas adicionales con la banda y los organizadores del concierto. Además muestra extensas imágenes de los conciertos y exclusivas nunca antes vistas. Se trata de una alegre y a veces conmovedora celebración cinematográfica de uno de los conciertos más importantes de los últimos 25 años”.

Oasis Knebworth 1996, el nuevo documental de la banda británica se estrenará en cines de todo el mundo durante una sola noche el próximo 23 de septiembre (y por supuesto que llegará a México, ACÁ pueden checar toda la información). Pero mientras esperamos a que llegue ese día y se emocionen como nosotros, chequen a continuación el tráiler oficial de esta cinta que promete ser espectacular: