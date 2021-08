¡El documental de los shows de Oasis en Knebworth llegará a México!

Parece mentira, pero aunque no lo crean ya pasaron casi 12 años desde la separación de Oasis y a pesar de que sus glorias quedaron en el pasado, siguen dando de qué hablar. Y no, nos referimos al pleito que se traen tanto Noel como Liam Gallagher tras la disolución de la banda británica, sino porque hace unas semanas anunciaron que de alguna manera, “se juntaron” para trabajar en un proyecto sumamente especial.

Fue en mayo de este mismo año cuando les contamos que los Gallagher crearon una empresa llamada Kosmic Kyte, la cual supuestamente se dedicará a actividades de producción cinematográfica. Por supuesto que con esta noticia corrieron los rumores de que quizá estuvieran trabajando en una película biográfica –la cual, la verdad nos encantaría ver en la pantalla grande– pero en realidad, lo que estaban cocinando era un documental.

El nuevo documental de Oasis se tratará de dos shows legendarios

Esta cinta se centrará en los míticos conciertos que Oasis dio en agosto de 1996 en Knebworth, Reino Unido. Aquel par de presentaciones son muy recordados por la sociedad británica porque en su momento rompieron el récord de ser los shows con más solicitudes para comprar boletos. Sin embargo, lo más importante es que en esos días los de Manchester dieron todo de sí en el escenario, tocando puro hitazo macizo.

En aquel año, los Gallagher y compañía estaban presentando (What’s The Story) Morning Glory?, aunque también se echaron rolas de Definitely Maybe, algunas que formaron parte de Be Here Now y uno que otro cover. En total fueron 250 mil afortunados los que tuvieron chance de verlos en todo su esplendor, donde confirmaron que eran la banda británica más grande y popular del momento, de eso no tenemos la menor duda.

¡El documental sí llegará a México!

Con el anuncio de este nuevo documental de Oasis, surgió una gran duda al menos en México, ¿llegará a nuestro país? Bueno, pues luego de semanas de suspenso, entre que sí y no, por fin podemos decirles confirmarles que sí estará disponible en las salas de cine mexicanas pero ojo, tendrán que ponerse muy buzos y apañar porque solamente la proyectarán una vez y es probable que nunca más la volvamos a ver por acá.

Resulta que el próximo 23 de septiembre, Cinepolis lo estrenará en varios de sus complejos en todo el país pero como ya lo mencionábamos antes, esta será la única fecha en que los fans de los Gallagher podrán disfrutar en la pantalla grande de este documental y concierto tan importante. Así que es momento de ir apartando tus lugares porque existe la posibilidad de que vuelen como pan caliente. POR ACÁ pueden comprar sus boletos.

Así que ya lo saben, es hora de ir preparándose para vivir esta experiencia única patrocinada por Oasis, porque quizá no volverán a ver este momento tan específico de la banda con la calidad de imagen y sonido que solo un cine puede ofrecer. Y para que vayan calentando motores, a continuación les dejamos tan solo una probadita de los shows en Knebworth Park y que seguramente en la pantalla grande se verá espectacular: