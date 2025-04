Lo que necesitas saber: Te contamos 5 claves para entrarle al nuevo LP de OK Go, 'And the Adjacent Possible', su primer disco en 11 años.

OK Go es una banda que comenzó con un sonido de power pop vibrante y ha evolucionado constantemente, sumando a su sonido algo de funk, electrónica y una producción cada vez más sofisticada, sin alejarse del pop pegajoso. Ahora, con And the Adjacent Possible, la banda regresa con nuevo disco después de más de una década sin un LP nuevo.

Desde 1998, el núcleo de OK Go han sido Damian Kulash y el bajista Tim Nordwind, vocalista y bajista de una banda que se ha convertido en un fenómeno cultural, ya que sus videografía es una locura en cuanto a creatividad y recursos. El primer sencillo de este disco “A Stone Only Rolls Downhill” continuó con esta tradición, con un video asombroso e hipnotizante.

La banda había casi colapsado YouTube con su video de “Obsession”, y tienen una colección de videos asombrosos y divertidos, pero su música ha sido la base para llevar a la vida sus clips. Ahora, con su nuevo disco, Ok Go reitera su musicalidad y su brillante visión del pop. Te contamos 5 claves para entrarle a su nuevo LP And the Adjacent Possible.

El primer disco de OK Go en 11 años es un regreso triunfal para la banda

Con 12 rolas nuevas OK Go amplía su catálogo, tras 11 años sin lanzar disco, desde el Hungry Ghosts (2014). Ahora, Damian Kulash y compañía regresan para pensar sobre la modernidad, las ansiedades contemporáneas y cómo es que enfrentamos la vida frente a la adversidad.

Nos encanta que la banda decidió cubrir varios géneros en este nuevo disco, y aunque les conocemos el lado explosivo y bailable, tenemos rolas más relax y hasta baladas, como en “Fantasy vs. Fantasy” y “This Is How It Ends”.

OK Go continúa la alianza con Dave Fridmann, un productor legendario

Dave Fridmann es uno de los productores e ingenieros de sonido más influyentes y reconocibles de la música alternativa e indie de las últimas décadas, destacando su chamba con gigantes como Mercury Rev y The Flaming Lips. El sonido maximalista de Fridmann se nota desde la abridora “Impulse Purchase”, que suena inmensa desde el inicio del álbum.

El trabajo de Fridmann con MGMT y Tame Impala se escucha en las partes psicodélicas que tiene OK Go en este álbum. Las partes en las que la voz de Damian tiene efectos, o algunos de los momentos en los que las capas de sintetizadores se apoderan de la rola, dejan ver la maestría de Dave en una producción de élite.

Lo adyacente posible es un concepto congruente con la visión artística de OK Go

Resulta que el título del disco viene de la teoría de “lo adyacente posible” (popularizado por el teórico Stuart Kauffman) se refiere a las posibilidades creativas que surgen justo al borde de lo conocido, lo cual encaja perfectamente con el espíritu innovador de OK Go.

La banda se ha desafiado una y otra vez y ha logrado cumplir con lo que se han propuesto. Este LP es prueba de su capacidad para ampliar sus horizontes creativos, con una variedad de géneros asombrosa y que ejecutan con solvencia. Como ejemplo, “Take Me with You” es una rola que combina funk, disco y pop, en una rola ligera de amor y bastante diversión.

La primera rola colaborativa de OK Go es inesperada y refrescante

Sorprende en el tracklist la primera canción colaborativa en la discografía de estudio de OK Go: “A Good, Good Day, at Last”, con nada más ni nada menos que con Ben Harper, Shalyah Fearing y BEGINNERS. El resultado es una maravilla que deja ver lo bien que se la pasa OK Go con algunos amigos como invitados.

Es una rolota explosiva, que no se circunscribe a un género, y se mueve entre la electrónica, con un solo de guitarra distorsionada, celebrando que al fin tuvieron un buen día, después de tiempos difíciles.

El disco incluye una rola sobre una historia trágica para la banda

The Adjacent Possible termina con “Don’t Give Up Now”, una canción reconfortante y desoladora que habla lentamente y está dedicada para alguien que «está sufriendo más de lo que merece». (Kulash declaró a NME que él, el bajista Tim Nordwind y el guitarrista principal Andy Ross escribieron la canción para un amigo de la banda al que le habían diagnosticado cáncer).

Chequen los grandes versos que Damian dedica en esta rola: “(…) porque estás sufriendo más de lo que una persona merece, y es casi demasiado para soportar

que no puedas compartir la carga conmigo”. Sin duda, este nuevo lado sensibilísimo y reflexivo de la banda viene con la edad y las adversidades que ésta conlleva.