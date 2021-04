¿Será? Paramore ya estaría preparando su sexto álbum (y esto es lo que sabemos)

¿Se armará o no se armará? ¿Es hora de volver a las andadas? ¿Nada más están emocionando a los fanáticos? Hay muchas incógnitas respecto a lo que sería el próximo material discográfico de Paramore, pero parece que por fin tenemos un poco -un poquito- de claridad sobre ello.

La propia Hayley Williams habría dado un indicio sobre el regreso de la banda que tiene a sus seguidores con el “Jesús en la boca” (suena exagerado, pero es real). A través de sus redes sociales, la vocalista echó un guiño en referencia a que ella y los demás miembros del grupo ya están trabajando en el material -o al menos, ya están decididos a entrar al estudio más pronto que tarde-. Esto es lo que sabemos al respecto.

Han pasado cuatro largos años desde que Paramore lanzó su último álbum, el bien recibido After Laughter (2017). Después de eso, vino la gira de promoción, más presentaciones y otras cosillas por ahí, como el compilado de Petals For Armor y el material Flowers For Vases/Descansos que la líder de la banda lanzó entre 2020 y este 2021 respectivamente como parte de su proyecto solista.

Así que -podemos decirlo-, con base en ello, se veía lejano un nuevo trabajo del grupo oriundo de Tennessee… hasta ahora. Esto lo decimos luego de que Hayley Williams compartieron un peculiar posteo en su cuenta de Instagram, con el cuál mostró una captura de pantalla de una conversación que tuvo con el baterista Zac Farro.

En ese screenshot, el par de amigos hacen mención de algo llamado ‘Paramore 6’. Esto último sería una posible referencia al que podría ser su sexto álbum y sobre el cuál ya estarían trabajando. Además, en esta charla también se aventaron una buena reflexión sobre cómo han envejecido después de tantos años de carrera (qué exagerados, si andan en sus treintas).

Hayley Williams escribió en la descripción de la publicación “¡Nos estamos haciendo viejos!” y pues, vaya, seguro que algunos de los que han crecido con la banda deben sentirse igual –¡ay, estas crisis de los veintes/treintas!-. Qué cosas, ¿no?

También puedes leer: “LA HISTORIA DE PARAMORE ES UNA DE MIS HISTORIAS FAVORITAS”: UNA ENTREVISTA CON HAYLEY WILLIAMS

Este guiño se da después de que la vocalista comentará a sus fans en Twitter que estaba lista para el próximo álbum del grupo. Por ahí, una fan le preguntó si tenía canciones compuestas para alguna nueva entrega en solitario. La cantante respondió que sí tenía unas rolitas escritas, aunque no estaban hechas para su proyecto solista.

Lo que sí dijo es que estaba preparada para entrarle de lleno al nuevo disco de Paramore. “Hay más canciones, sí. pero no estoy pensando en otro álbum en solitario. Y no estoy segura de si serían excelentes para la banda, pero estoy lista para el próximo álbum de Paramore. Vamos“, se lee en su tweet. Qué dicen ustedes ¿ya es hora de emocionarse con esto?

there are more songs, yeah. but I’m not planning on another solo album. and I’m not sure if they’d be great for Paramore. I’m ready for the next Paramore album. let’s go. https://t.co/J6nBAO5PIe

— hayley from Paramore 🥀 (@yelyahwilliams) February 15, 2021