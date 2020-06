Hayley Williams eligió sus 5 canciones favoritas de Paramore (y no está “Ain’t it Fun”)

Clasificar el top 5 canciones de una de tus bandas favoritas no es tarea sencilla. Tal vez la número uno y su rival que amas por igual sean fáciles de elegir, pero una vez que las obvias favoritas se ponen en la lista, brotan muchísimas canciones que fácil podrían estar en el Olimpo. Ahora este mismo ejercicio lo hizo Hayley Williams, quien ha revelado su top 5 de Paramore.

Sus fanáticos están realmente felices con el lanzamiento de su disco en solitario Petals for Armor, y se le han hecho llegar todo su amor a través de las redes sociales –en estos tiempos no hay otra forma de hacerlo. Pero además de mandarle amor, también le mandaron el difícil ejercicio de elegir sus canciones favoritas de Paramore. Afortunadamente, Hayley se rifó e hizo su pequeña lista.

Williams reveló sus elecciones después de que un fanático notó que le había gustado un tweet que le pedía a los fans de Paramore que revelaran sus favoritas. “Hayley, no te puede gustar esto (tweet) y luego no compartir tus cinco mejores canciones de Paramore, eres la número 1 que tiene que compartir @yelyahwilliams”, escribió.

Con ese gran argumento, no le quedó de otra a Hayley más que enlistar. El primer lugar fue tomado por “Told You So”, tomado de After Laughter de 2017, y fue seguido por otras tres rolas de ese álbum: “Hard Times”, “Pool” y “Rose-Coloured Boy”. El quinto lugar fue para “I Caught Myself (Live)”, que la banda grabó para la banda sonora de Twilight en 2008.

1. Told You So

2. Hard Times

3. Pool

4. Rose-Colored Boy

5. Caught Myself (live) honorable mentions:

– Tell Me How, tho i cant listen to it

– Hate To See Your Heart Break https://t.co/u8x7rShbjZ — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) June 28, 2020

Viendo que no hubo mucha variedad y revelando al mismo tiempo cuál es su disco favorito, otro fan le pidió que eligiera su top 5 canciones que no aparecieran en After Laughter. Tal vez por una o por otra quería ver sí o sí a “Ain’t it Fun” en una lista. Afortunadamente las cosas le salieron bien.

Ahí Hayley tampoco se rompió la cabeza y se fue por todas las de su álbum homónimo de 2013. Así quedaron: “Future (Live)”, “Crazy Girls”, “Fast In My Car”, “Last Hope” y “Ain’t It Fun”. “Básicamente los últimos dos discos de Paramore son los mejores. Sin discusión”, finalizó el tweet.