“La historia de Paramore es una de mis historias favoritas”: Una entrevista con Hayley Williams

Y qué decir de esos años en los que éramos felices y no lo sabíamos, de cuando escuchábamos bandas que nos hacían gritar de emoción y creíamos que “ser emo no era una moda, sino un estilo de vida“. ¿Alguien se acuerda de esa etapa cuando Mayday Parade, All Time Low, Simple Plan, Boys Like Girls, The Maine y muchas más bandas, nos ponían a bailar hace más de 10 años? Claro, cómo olvidarlo…

Pero hay una banda en especial de ese nicho que supo acoplarse y adaptarse a los cambios de la industria y gustos de la gente: Paramore. Y es que una combinación entre el talento y encanto de la líder y vocalista de la banda, Hayley Williams, junto a la creatividad y habilidad musical de los hermanos Farro, junto con Taylor York consiguieron posicionar a esta banda como una de las promesas más importantes del momento, por allá del 2007.

Se sabe que Paramore ha sufrido varios cambios en su alineación –la más sonada, la salida de los hermanos Farro en el 2010–, pero los fans de la banda y de Hayley Williams se han mantenido fieles a la apodada ‘Princesa del Pop Punk‘. No por nada fue nombrada por VH1 como una de ‘Las cien mujeres más grandes de la música‘, en el 2012.

Pero bueno, como decíamos, Paramore nos ha hecho cantar y bailar con hitazos como “Ain’t It Fun?”, “Still Into You”, “Hard Times”, “Brick My Boring Brick”, en su momento con “Misery Business” (aunque por un tiempo dejaron de tocarla), y también nos ha puesto sensibles con rolotas como “The Only Exception” y “We Are Broken“.

Se sabe que a finales del año pasado, Hayley Williams dio la noticia de que lanzaría un álbum como solista, y ojo, esto no quiere decir para nada el final de Paramore, sino simplemente una nueva etapa en su vida. ¿Y este disco qué onda o qué? Ah, bueno, pues hace unos días por fin lanzó su primer álbum en solitario, y bajo el nombre de Petals For Armor I, inició este nuevo proyecto.

Tuvimos el placer y el honor de platicar con ella hace unos días, y nos contó lo que significa este disco para ella, así como sus inspiraciones e inicios como cantante. ¿Creían que Hayley Williams era una persona amable y linda? Bueno, pues no se equivocaron. Cabe mencionar, y antes de entrar de lleno a esta entrevista, que Hayley resultó ser una de las personas más amables, cariñosas, y honestas con las que hemos tenido la oportunidad de charlar. Ahí les dejamos ese dato para que se enamoren aún más de ella. PLOP!

Lanzar un nuevo material discográfico siempre es una tarea titánica. Hay meses, e inclusive años de trabajo detrás de un álbum, así que… ¿cómo está tomando Hayley este nuevo desafío? “¡Oh, vaya! Siento que estoy muy emocionada y un poco nerviosa a la vez. Supongo que estoy preparada, estoy aquí y me gusta esto, definitivamente en este momento es un poco incómodo pero nunca es algo malo, siempre es una oportunidad, ¿sabes? Solo para crecer”.

Como dijimos anteriormente, Hayley está presentando ‘Petals For Armor‘, y resulta curioso que es un sonido completamente distinto al que nos tenía “acostumbrados” con Paramore. Se atrevió a experimentar nuevos géneros y sonidos, pero… ¿qué hay de las letras? ¿de dónde se inspiró para escribir este álbum? Hace no mucho tiempo hizo un llamado para el cuidado de la salud mental, y pues, ¿qué mensaje hay detrás de este disco?

“El mensaje detrás de este disco, para mí, es realmente eso… un mensaje para mí, pero tengo la esperanza de que otras personas también obtengan algo de él. Se trata de tratar de recordar mantenernos blandos, porque el mundo es muy duro y tendemos a ser tan golpeados por la vida que a veces nos pone insensibles. Y estoy tratando de recordar ser vulnerable, porque para mí eso es lo que me mantiene conectada con otras personas, es lo que me mantiene, ¿sabes? Aceptarme a mí misma y pensar en las cosas por las que he pasado o las cosas que podría estar sintiendo. La vida realmente puede volverse difícil y creo que a veces dejamos que nos haga sentir mal y que nos ablande hasta un punto en el que se puedan usar todas esas lecciones y sacar algo bueno de eso”.

De las voces más privilegiadas del género

Y hablando de evolución musical –tanto de Paramore a Hayley Williams–, ¿han notado cómo en sus primeros años, Hayley optaba por cantar notas súper altas y hacer magia con su voz? Es una soprano reconocida por alcanzar cuatro octavas completas con su voz, eso es algo muy inusual, casi irreal. Pero últimamente ya no escuchamos esas notas altas que escuchamos en “Brick my Boring Brick“, sino voces mucho más sobrias, justo como en su nuevo proyecto, esto es muy probable que sea por la temática de sus nuevas canciones. ¿Qué hay de esa evolución, tanto musical como de composición?

“La evolución para mí comenzó cuando comencé a escribir con Taylor, lo que sucedió hace un par de álbumes. Obviamente, cuando Josh y Zach abandonaron originalmente la banda, Taylor y yo tuvimos que empezar a escribir todos los discos de Paramore nosotros mismos, y antes de esa situación, Josh había escrito mucha de la música. Me sorprendió tanto lo que Taylor y yo hicimos cuando escribimos las canciones para nuestro disco homónimo, que me dio mucha fe de que, sin importar lo que nos arrojaran, podríamos enfrentar ese desafío.

Eso no significa que siempre me sienta confiada, la mayoría de las veces no me siento confiada como compositora, pero trato de mantener en el fondo de mi mente que podré hacer cosas de las que me sienta orgullosa, incluso si creo que puedo burlarme de mí misma. De alguna manera solo tengo que seguir creyendo que: ‘No sé cómo va a suceder, pero va a suceder de alguna manera’.

La última vez que Paramore escribió un disco, escribimos ‘After Laughter’, y Taylor estaba realmente interesado en incorporar muchos elementos que eran completamente nuevos en nuestro proceso de composición, quería probar con muchos estilos y géneros para combinar. Quería fundirme con nuestra música, que antes de eso no habría tenido sentido, así que de nuevo abrí los ojos sobre lo que somos capaces de hacer y cuál es el potencial que tenemos si lo intentamos. Si te gusta algo y quieres hacerlo, simplemente hazlo porque uno nunca se sabe, ¿verdad?

Cuando comencé a escribir las canciones para este nuevo disco, mantuve todas esas lecciones en el fondo de mi mente, ¿sabes? Puede que hoy no me sienta una buena compositora, pero si sigo presionando y sigo escribiendo, saldrá algo de lo que me sienta orgullosa. Y luego, al otro día, podré pensar: ‘Vaya, no sé cómo hacer eso, eso suena muy inspirador, pero no sé cómo hacer algo así’, pero si vuelvo a mis experiencias a través del crecimiento y la evolución de Paramore, puedo creer que puedo hacerlo una vez más’.

La primera canción que escribí para este álbum se llamaba “Leave it alone” y la escribí con Joey (Howard), quien es bajista de Paramore (desde 2016), los dos estábamos pasando por cosas muy pesadas en nuestras vidas personales. Realmente estaba luchando con la idea de perder a uno de mis abuelos, tenía mucho miedo de eso, y comenzamos a escribir una canción que para mí era muy oscura, no sonaba como nada que haya escrito antes para Paramore o para cualquier otro álbum anterior y me asustó, pero fue tan agradable… fue casi como, no sé si te gustan las películas de miedo, a mí realmente me encantan, y fue ese tipo de miedo donde sabía que todo iba a estar bien, pero solo era tensión y anticipación que realmente me llevó a llegar al final y averiguar a dónde me llevaría.

Y seguí ese sentimiento a través de todo el proceso de composición de esa canción, como cuando escribí cualquiera de estas canciones, era una buena señal si me sentía un poco nerviosa, me mantenía curiosa, me mantenía experimentando, y en canciones como “Cinnamon” sucedió, donde estaba como ‘Oh, Dios mío, ¿de dónde vino esto? Como si ni siquiera supiera cómo sucedió’. Esa es la sensación que anhelo ahora, de estar sorprendido de ti mismo y creer que puedes probar cosas nuevas incluso si da un poco de miedo, ese es el tipo de mentalidad detrás de todos estos procesos creativos que me hicieron seguir adelante.

¿Por qué lanzarse como solista justo ahora?

Y es que con una voz así, y con tantas historias qué contar y tantos sentimientos y situaciones qué compartir… ¿por qué Hayley decidió lanzarse como solista en este preciso momento? Esto, si tomamos en cuenta que ha hecho colaboraciones en solitario con distintas bandas y artistas, como Zedd, Chvrches, Deftones, etc. ¿Desde cuándo quiso dar este paso de una carrera en solitario? ¿Cuál fue el detonante para hacerlo ahora, no antes o después?

Por cierto, vean esta JOYA de video, en el que estaba Hayley cantando muy contenta “Misery Business“, y subió a una fan al escenario para cantar con ella (como ya es costumbre), pero ¡oh sorpresa! que también se les unió Lauren Mayberry de Chvrches para hacer de ese día algo inolvidable para muchos fans.

“Bueno, para ser sincera, presentar un proyecto en solitario nunca había sido un deseo real para mí. Es algo que jamás imaginé. Incluso hoy, cuando hago promoción y entrevistas por mí misma que no se traten de la banda, sino más bien de mi propia música que sale bajo mi nombre, es un poco extraño.

Es justo lo que estoy haciendo en este momento y es donde la vida me ha traído hoy y estoy muy emocionada al respecto y totalmente preparada para el desafío. Ansío ver en qué tipo de artista me convertiré. No estoy interesada en ser esta gran ‘cosa’ famosa, como la chica que dejó la banda y busca algo nuevo qué hacer.

Realmente ha sido increíble el viaje sobre aprender a expresar algunas de las cosas por las que he estado pasando, aprender cómo puedo crecer como músico y, en última instancia, creo que eso me llevará de nuevo a hacer otro disco con Paramore, donde espero tener más experiencia y nuevas habilidades para agregar y volver a lo que hace Paramore.

Me tomó hasta los 30 años estar dispuesta a escribir canciones en las que pusiera mi nombre, y me siento realmente orgullosa de ellas, a veces incómoda, pero estoy de acuerdo con estar incómoda, ¿sabes?”.

“Al final, la historia de Paramore es una de mis historias favoritas”

30 años… 30 años para comenzarse a dar crédito ella misma, suena a que es bastante exigente con ella misma. Pero esa misma exigencia es la que le ha traído tantos frutos y recompensas, pues se sabe que detrás del éxito, hay una gran historia de esfuerzo y dedicación. Cuando le preguntamos esto a Hayley, suspiró profundamente como si estuviera recordando todo lo que pasó en sus inicios. Y vaya que tiene una gran historia qué contar…

“Crecí en un pequeño pueblo de Mississippi, viví allí hasta los once años, y luego mi madre y yo nos escapamos a Nashville. He vivido muchos divorcios en mi vida y mi familia ha pasado por mucho, entonces encontrar Nashville fue un gran momento para mi mamá y para mí, fue una temporada importante en nuestras vidas. Cuando tenía doce años, apunto de cumplir los trece, me uní a una escuela privada –intenté ir a una escuela pública pero no funcionó, yo no era muy cool– así que mi mamá, que es maestra, me metió en un programa de ‘homeschooling’ e íbamos una vez a la semana por nuestras clases. Todos en la escuela eran muy raros, como que todos eran muy diferentes y tocaban música y así. Por un lado tenías a los niños súper inteligentes que avanzaban tan rápido que necesitaban una escuela privada, y por el otro a los niños muy creativos que no podían concentrarse en una escuela pública y necesitaban ser ‘homeschooled’.

Creo que fue ahí cuando conocí esa parte. En ese entonces comenzamos a compartir música, aprendí mucho de bandas que ni conocía, empecé a tocar la guitarra y empezamos a escribir canciones como Paramore. Era tan joven, y mi voz, bueno creo que en realidad gritaba demasiado (risas), tenía esta idea de que quería ser una cantante poderosa. Crecí escuchando todo, desde R&B a rock, nunca discriminé realmente en cuanto a música. Así que cuando empecé a escribir con los chicos, lo único que deseaba era ser una vocalista potente y comencé a forzar mi voz.

De hecho, pelee con mi voz un tiempo porque escribía partes muy altas que al final nada más terminaba enojándome al cantarlas, ¿sabes? Pero fue una gran educación. Creo que la escena musical en la que crecimos –que tuvo sus partes no tan cool– pudimos crear nuestro propio club, había tanta libertad para descubrirme a mí misma personalmente, como cantante y compositora.

Creo que si ahora me pongo a escuchar los primeros discos de Paramore sabría perfecto como quién estaba intentando sonar, o incluso dónde estaba emulando a algún otro artista. En cambio, si escucho los albums más recientes siento que me escucho a mí misma, puedo escuchar el crecimiento personal que he logrado hasta ahora.

Ha sido un viaje muy cool, siempre me he sentido afortunada por esto. Al final, la historia de Paramore es una de mis historias favoritas”.

Cuando tocó con John Mayer

La voz de Hayley es cosa seria, ha sido reconocida por todo el mundo artístico, desde Taylor Swift, hasta John Mayer, este último incluso la llamó “The Great Orange Hope“, haciendo alusión a su pelo naranja y precisamente, a lo grandiosa que es su voz. ¿Cuántos de acá sabían que por ahí del 2008, este reconocido y exitoso cantautor se subió al escenario para tocar “When It Rains” junto con Paramore?

“¡Es vez fue increíble! Lo recuerdo bien. Tocamos, abrimos, fue como un espectáculo muy extraño. Estábamos de gira e íbamos a estar en la misma ciudad que John Mayer, me acuerdo que realmente le gustaba nuestro álbum de ese momento (‘Riot!’), y nos pidió que le abriéramos un par de shows, y dijimos: “¡Claro, ahí estaremos!”, salió al escenario y cantó “When It Rains” con nosotros y tocó la guitarra.

Fue muy divertido, porque obviamente no nos parecemos nada a John Mayer cuando tocamos, pero he tocado de todo tipo de música y he crecido en la escena musical tocando en vivo. Creo que él nos introdujo a mucha gente que de otra manera nunca hubiéramos conocido. Él realmente nos apoyó; fue muy bueno con los chicos y conmigo”.

México <3 Hayley Williams

Y ahora… si hay un país que sea digno de hacer de Hayley Williams una religión, ese es México. Así que lanzamos la bala como es: “Oye, Hayley, ¿sí sabes que tus fans más leales están en México, ¿verdad? (risas) ¿Qué es lo que más te gusta de ellos (cof cof, nosotros)?”, le preguntamos, y es que sí, pocos artistas tienen el privilegio de ser tan amados en nuestro país, como Hayley.

“¡Oh Dios, los shows en México son una locura! El concierto que hicimos para ‘After Laughter’, fue uno de los mejores shows que tocamos de toda esa gira. ¡Fue muy ruidoso! Creo que ha sido uno de los shows más grandes que hemos tenido en cuanto a la cantidad de personas que estuvieron ahí, en verdad te lo digo, fue muy divertido y muy salvaje. Me gusta mucho, nunca olvidaré tocar “Hard Times” esa noche, ¿estuviste ahí? qué fiesta de baile fue“, comentó con una emoción abrumadora. En serio.

“Vi como ese gran triunfo, ya sabes, como sentir una victoria, especialmente porque en ese momento estaba pasando por un momento difícil personalmente, pero tuve momentos –como esa noche– en los que todos pudimos levantar las manos y decir: ‘nada me importa una mierda’ y divertirnos mucho juntos, eso fue muy poderoso. ¡No puedo esperar a que volvamos a tocar en México!

También recibimos tantos mensajes de fans en México que son tan dulces y amables, sé que no vamos seguido, pero quiero asegurarme de que todos allá sepan cuánto apreciamos el apoyo que recibimos de nuestros fans mexicanos, significa muchísimo para nosotros”.

Y así es como terminamos nuestra plática con Hayley Williams. Por supuesto que nos hubiera encantado extendernos más pero el tiempo fue un tanto reducido. Aún así, ella se portó de lo más amable y educada del mundo. ¡Bravo por ella! A estar atentos para ver qué próximas sorpresas nos da.