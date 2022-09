Seguro que los fans ya se lo andaban saboreando y por fin terminó la espera. Paramore está de regreso con una nueva canción, rompiendo así una ausencia de cinco años desde su último material.

Esta rola lleva por nombre “This Is Why” y con ella, la banda encabezada por Hayley Williams abre una nueva etapa rumbo al lanzamiento del que será su sexto álbum de estudio programado para lanzarse en febrero del 2023.

Imagen promocional de la banda. Foto: Especial

Paramore vuelve a escena con “This Is Why”

Han sido meses bien largos desde que Paramore dio a conocer que ya andaban en modo creativo dándole a su nuevo álbum; fue por ahí de enero de este año que la propia Hayley Williams lo confirmó. El asunto, como suele suceder, es que le metieron bastante misterio a la revelación y no dieron un fecha exacta para el lanzamiento… hasta ahora.

El nuevo disco de los oriundos de Tennessee se titulará This Is Why y de acuerdo con el sitio oficial de la banda, será lanzado el 10 de febrero del 2023. Sí, lo sabemos… va a ser una espera medio colgada una vez más, pero no desesperen que ya se puede preordenar y ya tenemos el primer adelanto.

El regreso de Paramore a la escena se da con la rola que le da nombre al nuevo álbum, la cual comienza de manera relajada, con una guitarra suave y secciones de batería calmados. Pero a medida que la canción avanza, las guitarras agarran un tinte más enérgico junto con la voz de Hayley Williams. Chequen el video oficial acá.

La banda vendrá al Corona Capital 2022; el festival recién hizo cambios en el line-up

Ok, como dijimos antes, todavía falta un buen rato para que llegue el nuevo disco de Paramore. Pero quizá no falta tanto para que escuchemos alguna rola más que se desprenda de ese material.

Seguro que en los meses venideros vendrá otro sencillo y lo mejor es que la banda viene al Corona Capital como headliners junto a My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, The 1975, Foals, Lil Nas X y más artistas espectaculares. Así que en una de esas Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York se destapan con otra de sus nuevas canciones en vivo.

¡Ah! Y por si se les pasó esa info, los organizadores del Corona Capital 2022 anunciaron hace unos días que algunos actos como Brian Wilson y Two Door Cinema Club cancelaban sus presentaciones. En su lugar, se han agregado a otros proyectos musicales como Kim Gordon (ex Sonic Youth), Charli XCX, The Linda Lindas y más. AQUÍ el dato completo de los artistas que se unen al festival.

Line-up actualizado del festival. Foto: Corona Capital