A lo largo de su carrera, Paul McCartney se ha encargado de crear algunas de las mejores canciones de todos los tiempos. Ya sea con The Beatles, Wings o como solista, McCa siempre nos ha demostrado que es uno de los mejores compositores de la historia. Pero, ¿sabían que hay una rola en particular en su discografía que hace referencia a la CDMX?

Muchos años antes de que esta leyenda de la música visitara por primera vez nuestro país, 22 años para ser exactos, Sir Paul estrenó “The Back Seat of My Car”, una canción que sirvió como sencillo de su segundo álbum como solista, RAM. Sin embargo, más allá de la música, a los mexicanos nos llama la atención este temazo porque en ella, McCartney menciona a la Ciudad de México. Y ahí les va cómo está la cosa.

Paul McCartney tocando junto a un grupo de mariachis durante su concierto en el Zócalo de la CDMX en 2012/Foto: Cuartoscuro

La inspiración de “The Back Seat of My Car” de Paul McCartney

Para conocer la historia completa de esta canción, tenemos qué viajar unos años antes de su lanzamiento. Resulta que cuando Paul McCartney todavía era integrante de The Beatles, comenzó a escribir “The Back Seat of My Car”. En particular, la empezó a componer junto a “Two of Us”, que formó parte de las sesiones de Get Back y más tarde se convertirían en el disco Let It Be (aunque no logró .

Según lo que ha contado el propio Sir Paul, tanto estas dos rolas como “Helen Wheels”, las cuales creó cuando los Fab Four ya se estaban separando y él andaba pensando en iniciar con su carrera en solitario, se inspiraron en los largos viajes por carretera que hacía junto a su esposa Linda McCartney.

Pero no solo eso, sino que con “The Back Seat of My Car” en particular, Paul McCartney intentó crear una clásica canción de amor estadounidense, con un tema clásico de dicho país: irse con la chica que amas. Y de alguna manera, esta rola también es un tributo a los Beach Boys, y lo que hicieron después de joyas como Pet Sounds.

Tomando en cuenta esto, hace mucho sentido la estructura de la canción, pues la mayor parte de este temazo es una balada al piano. Sin embargo, la melodía se intercala con algunas secciones orquestales y partes inspiradas en el rock ‘n’ roll al estilo de los años 50, una fuerte influencia para McCartney y los demás Beatles.

La “relación” de John Lennon con esta canción

Para nadie es un secreto que después del final de The Beatles, John Lennon y Paul McCartney se tiraron duro a través de sus rolas como solistas. Hay muchos ejemplos de esto, pero en particular tenemos “Too Many People” de McCa –que también aparece en RAM– y “How Do You Sleep?” de Lennon. Sin embargo, John pensó que en “The Back Seat of my Car”, su viejo amigo también le estaba aventando una indirecta.

En particular, se dice que Lennon pensaba que en la frase “We believe that we can’t be wrong” (que en español sería algo como “Creemos que no podemos equivocarnos”), Sir Paul se refería a él y Yoko Ono. Y aunque McCartney jamás ha desmentido o confirmado esta versión, la realidad es que en su segundo álbum en solitario, metió uno que otro insulto hacia el cantante de “Imagine”.

La historia detrás de la letra de “The Back Seat of My Car”

Y ya que mencionamos la letra de “The Back Seat of My Car”, es momento de hablar de ella y una referencia que sorprendió a muchos mexas. En esta rola, Paul McCartney refleja a la perfección lo que es el amor de juventud, de ese en el que solo te imaginas paseando en coche con esa persona especial, la que te mueve el tapete y te trae cacheteando las banquetas duro.

El mismo McCartney declaró en entrevista para Billboard en 2001 que esta rola: “es la mejor canción para adolescentes, y aunque pasó mucho tiempo desde que era adolescente y tuve que ir con el padre de una niña y explicarle, es ese tipo de canción para conocer a los padres. Es una buena canción antigua para conducir”.

Y a todo esto, ¿qué tiene que ver esta rola con México?

Dentro de esta historia de amor juvenil, Paul McCartney incluyó dos frases en donde habla sobre pasear en la CDMX: “The lazy lights are pretty, we may end up in Mexico City” y “We can make it to Mexico City, sitting in the back seat of my car”, que traducidas serían algo como “Las débiles luces son bonitas, puede que acabemos en la Ciudad de México” y “Podemos llegar a la Ciudad de México, sentados en el asiento trasero de mi auto”.

Y quizá muchos pensarán que están increíbles esas referencia a la capital chilanga, pero ¿saben qué es lo más chistoso de dicha parte de la letra? Que cuando Sir Paul la compuso, ni siquiera había visitado la CDMX, pues al parecer, solo utilizó la ciudad para que rimara con lo que ya tenía escrito…

Paul McCartney durante su segunda visita a México en 2002/Foto: Reuters

En la misma plática con Billboard, Paul McCartney dijo lo siguiente: “‘Podemos llegar a la Ciudad de México’. Nunca he conducido hasta Ciudad de México, pero es imaginación. Y obviamente ‘asiento trasero’ significa besuquearse, hacer el amor”. Así es, todo indica que a McCa se le hacía muy romántica (y sexy) la idea de escribir sobre un viaje apasionado por la CDMX (y eso que no ha estado en el último vagón del Metro)

Paul McCartney jamás ha tocado esta canción en nuestro país

Como ya lo mencionábamos antes, tuvieron que pasar 22 años para que Paul McCartney diera su primer concierto en México, pues fue hasta 1993 cuando hizo su debut en la CDMX, cuando inauguró el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y a pesar de la referencia a la capital chilanga y que nos ha visitado en un montón de ocasiones, lo más raro es que jamás ha tocado “The Back Seat of My Car” acá.

Lo más cerca que estuvimos fue en 2017, cuando al terminar de interpretar “My Valentine”, Sir Paul cantó “We may end up in Mexico City” frente a un Estadio Azteca que se volvió loco, pues todo el mundo pensó que se echaría este rolón. Sin embargo, solo se aventó ese guiño, dejándonos vestidos y alborotados. ¿Será que algún día la toque completa en la capital chilanga?

