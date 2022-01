Recordemos cuando John Lennon, Paul McCartney y David Bowie quisieron armar una banda

En la industria musical hay historias increíbles que de no ser por quienes estuvieron presentes, quizá no los creeríamos. La mayoría de ellos involucran a artistas que queremos y admiramos religiosamente, pero hay casos que de plano no entendemos que estuvieron a punto de pasar. Tal es el caso de John Lennon y Paul McCartney, que para sorpresa de muchos y en uno de sus momentos más raros, quisieron armar una superbanda con otro genio de la música: el gran David Bowie.

Quizá en este punto se estén preguntando, ¿cómo es eso posible? ¿Se lo están inventando? Bueno, pues es importante mencionar que a pesar de todas las broncas que venían guardando desde la época de The Beatles y que incluso como solistas también se dedicaron algunas palabras duras entre canciones, McCartney y Lennon en un punto volvieron a hablarse. Sin embargo, aunque esta reunión no llevó al reencuentro de los Fab Four, sí los dejó con ideas bastante ambiciosas.

David Bowie llegó a Nueva York sin saber que tendría una visita inesperada

A mediados de los 70, David Bowie estaba pasando por una etapa bastante extraña. A pesar de que había lanzado el espectacular Diamond Dogs en 1974 y que recibió críticas buenas críticas, su inalcanzable búsqueda por seguir explorando estilos y géneros musicales lo llevó a pasar una larga temporada de Nueva York. En la Gran Manzana, el músico británico se instaló en una habitación del Hotel Pierre y pasó gran parte de esos primeros días perdiendo el tiempo y sin un rumbo fijo.

Sin embargo, luego de trabajar un buen rato en el estudio en algún proyecto musical, Bowie volvió a su cuarto en el Pierre sin imaginarse que tendría una espectacular visita inesperada. Y no, no se trataba de la seguridad o los trabajadores del hotel pidiéndole que le bajara a su fiesta, para que se imaginen lo importante que era, los que llegaron hasta la puerta de su habitación eran ni más ni menos que John Lennon y Paul McCartney. Sí, la mitad de The Beatles lo estaba buscando a medianoche.

Bowie era fan de Lennon

De acuerdo con Far Out Magazine, en una entrevista el propio David Bowie relató que Lennon fue una enorme influencia cuando apenas era un joven que estaba interesado en dedicarse a la música, y que en parte, gracias a él, se convirtió en lo que fue años más tarde. Tal cual, así lo describió el cantante de “Starman”:

“Simplemente pensé que era lo mejor que se podía hacer con el rock ‘n’ roll, y también con las ideas. Me sentí tan afín a él en el sentido de que desentrañaba la vanguardia y buscaba ideas que estaban tan al margen, en la periferia de lo que era la corriente principal, y luego las aplicaba de manera funcional a algo que se consideraba popular y lo hacía funcionar. Él haría que funcionara para las masas y pensé que eso era muy admirable. Era hacer obras de arte para la gente y no hacerlas elitistas”.

Una reunión inesperado luego de muchas peleas

Pero volviendo a aquella noche de 1974, David Bowie evidentemente se sorprendió cuando vio a Paul McCartney y John Lennon ahí. No solo habían pasado cuatro años desde la separación de la banda más famosa de la historia, entre los dos surgió cierta enemistad que se pudo escuchar respectivamente en canciones como “Too Many People” y “How Do You Sleep?”. Pero contra todo pronóstico, a mediados de los 70, ambos se reunieron para simplemente pasar el tiempo como viejos amigos.

De hecho, estuvieron a punto de aparecer en Saturday Night Live durante un segmento en el que buscaban reunir a The Beatles (probablemente les contemos después esta historia). Pero volviendo al tema principal, esa noche tanto Lennon como McCartney se aparecieron en la habitación de Bowie y tal como él mismo contó en una entrevista, no esperaba ver a ninguno de los dos buscándolo en la madrugada, y mucho menos que estuvieran juntos. Una verdadera sorpresa.

“Eran como las tres de la mañana y John estaba allí, ¡y estaba con Paul! Los dos habían salido por la noche a la ciudad. Y John dijo ‘no vas a creer a quién tengo aquí’ y yo dije ‘wow, pensé que ustedes dos habían…’ y él respondió ‘oh no, todo eso va a cambiar'”.

El encuentro entre tres grandes de la música

Sin embargo, parecía que Paul McCartney y John Lennon no solo estaban ahí para saludar. David Bowie detalló que ambos entraron a su cuarto y charlaron largo y tendido por horas como si fueran cuates de toda la vida: “¡Fue genial! Pasamos la noche hablando. Debió ser la primera noche que volvieron a estar juntos desde la gran ruptura”. Pero si esta reunión era algo inesperado, el cantante de “Life on Mars?” no veía venir lo que la dupla le iba a pedir más tarde.

Resulta que Lennon y McCartney querían armar una superbanda con Bowie, una oferta que estamos seguros que nadie –incluso aunque no sea músico– podría rechazar. Por supuesto que esta propuesta lo emocionó mucho, e incluso ya tenían un nombre para este grupazo que sin duda nos hubiera encantado escuchar: “Me preguntaron si me uniría a ellos dos para convertirnos en un trío, y cambiarnos el nombre a algo como David Bowie y The Beatles porque les gustaba la idea de que las iniciales fueran DBB”.

Al final, no llegaron a nada…

Aunque imaginarse en un supergrupo junto a dos de los compositores más importantes de la historia y que cambiaron para siempre la industria en casi una década era algo que simplemente le ilusionaba a David Bowie, también tenía muy claro que quizá era un proyecto que probablemente nunca se concretaría. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque tanto Paul McCartney como John Lennon se acababan de reencontrar y todavía había muchas cosas que platicar y resolver entre ellos.

“Ya sabes, a la mañana siguiente nunca llegamos a nada”, contó David. A pesar de que ya no se armó el grupazo con estas tres leyendas de la música y que la idea salió en la emoción del momento, con el paso de los años vimos los algunos chispazos de lo que podría ser una mezcla entre los tres. Para empezar, Lennon compuso, hizo coros y hasta tocó la guitarra en uno de los clásicos de Bowie, “Fame”, que sin duda confirmó que había una química especial entre ellos.

Por su parte, Paul McCartney vio algunos de los shows de David Bowie en los 70 cuando interpretaba a Ziggy Stardust, pero más adelante los vimos compartir escenario en el mítico Live Aid, así como en eventos de caridad y otras galas. Sin duda, de concretarse este supergrupo, estaríamos ante una de las alineaciones más épicas de todos los tiempos, pero ni modo, tenemos que quedarnos con la idea de que en algún punto, estos monstruos de la música quisieron hacer algo juntos.