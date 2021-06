‘Peace or Love’: El reencuentro de Kings Of Convenience para reflexionar tras una década

El dueto noruego que salió a la conquista del mundo con dos guitarras dialogando, melodías alegres y reflexiones sobre la vida, regresa tras doce años de ausencia absoluta. Los caminos de Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe se reencuentran para ‘Peace or Love’, con once canciones nuevas que tienen a Feist como invitada en un par de temas, así como a Robert Jonnum (productor de Declaration of Dependence) encabezando la producción.

Desde su primer álbum, KOC sorprendía por la madurez de sus letras, reflexiones intensas para un par de entonces veinteañeros que eligieron usar las cuerdas como el lienzo sobre el cual entregarían mensajes agridulces sobre amor, pérdida y, a veces, un poco de esperanza.

El contexto de la reunión importa mucho

Erlend Øye es un músico intensamente activo, que no ha parado de involucrarse en proyectos propios y ajenos, componiendo, produciendo o como invitado, Erlend respira y crea música.

Del otro lado se encuentra Eirik, un tipo más selectivo, que no ha estado bajo el foco y se ha dedicado a su vida privada, con una discreción que lo ha caracterizado hasta cuando ha lanzado música bajo otros proyectos, como lo fue el disco debut de Kommode, en 2017.

De cualquier manera, esta fórmula se integra en KoC a la perfección, y para ‘Peace or Love’ nos imaginamos una tarde de reencuentro entre amigos, en la que un disco completo podría salir en una toma, por la naturalidad con la que se desarrollan las melodías y la fluidez con la que se entregan las letras profundas pero simples.

Lo que no se les olvidó fue cómo crear un disco sumamente reconfortante, con voces cálidas, guitarras ejecutadas y grabadas magistralmente, y en donde desquitan las décadas de experiencia que tienen haciendo esto.

Menos baile, más tranquilidad en lo nuevo de Kings of Convenience

Se nota que los años han pasado, y ha desacelerado un poco el tempo para Kings of Convenience. Este par de amigos ya prefiere una tarde de plática que atreverse a bailar sobre sus problemas. Desde ‘Quiet Is The New Loud’ (2001), los temas ligeramente acelerados, como “Toxic Girl”, o “Failure”, agregaban cierta dinámica al disco completo y no dejaban perdernos en la calma absoluta, lo que sí sucede en ‘Peace or Love’.

Salvo por “Rocky Trail”, el primer sencillo que conocimos y que integra melodías con voces casi casi rapeadas, y quizás “Fever”, este LP lleva un tempo sumamente bajo, tiene espacios amplios y se centra en la calma, como es más notable en “Killers” y “Song About It”, que transmiten una sensación absoluta de paz, junto con las voces apenas cantadas y casi susurradas de Erlend y Eirik.

‘Peace or Love’: Una reflexión sobre verdades de la vida

Distinto al disco pandémico Quarantine at El Ganso, en el que no participó Eirik, ‘Peace or Love’ es el resultado de una introspección no necesariamente pandémica. El título del disco pone el tono para los once temas, derivado de los problemas que pueden venir de perseguir la idea del amor y la paz, que a veces parece solamente alcanzable fuera del sufrimiento amoroso.

Con varias frases que nos pegaron, las letras sobre pérdida reciente en el amor (“Comb My Hair”) y la reflexión más clara sobre la realidad del amor (“Love Is A Lonely Thing”) nos deja una colección de letras notables.

Para guardar algunas, tenemos “No dejes que ellos te digan quién eres” (“Rumours”); “El amor es dolor y sufrimiento, puede ser solitario” (“Love Is A Lonely Thing”); “Soy más sabio que cuando tenía 21, es verdad que me queda menos tiempo que cuando tenía 21” (“Washing Machine”).

El segundo reencuentro

Además de que Erlend y Eirik se volvieron a reunir para hacer música, debemos destacar la bella voz de Feist en un par de temas, e incluso pedir un poco más de colaboraciones, ya que aporta muchísimo a las canciones en las que colabora.

La dinámica de diálogo con la integración de Feist le añade otra dimensión a lo que provocan las canciones, con una tensión entre los interlocutores. Desde su aparición en “The Build Up”, Feist tiene un lugar como la tercera integrante de KoC, y ya que estaba por ahí, hubiera grabado un par de temas más, porque simplemente son de lo mejor del disco.

Lo que sigue para King of Convenience (y para sus fans)

Es cierto que doce años son mucho tiempo de espera, y que ésta espera crea expectativas enormes cuando se habla de un regreso, fuera del disco, también sobre una posible gira e incluso sobre más sorpresas para un público que los ha estado esperando.

Peace or Love cumple al ser un disco sumamente bien hecho, que se abraza a los fans de KOC, y aunque se siente un poco desequilibrado al tener más espacios y calma que alegría y melodías cantables, nos da mucha esperanza sobre lo que viene para Erlend y Eirik, y claro, para su audiencia, que los vuelve a escuchar después de más de una década.

Tracklist

1.- Rumours

2.- Rocky Trail

3.- Comb My Hair

4.- Angel

5.- Love Is a Lonely Thing (Ft. Feist)

6.- Fever

7.- Killers

8.- Ask for Help

9.- Catholic Country (Ft. Feist)

10.- Song About It

11.- Washing Machine