Lo que necesitas saber: Será durante el Ohana Festival (donde Pearl Jam comparte cartel con Maná) cuando se revele al sustituto de Matt Cameron.

En julio de 2025, Matt Cameron anunció su salida de Pearl Jam y, desde entonces, nada se ha movido al interior de la banda liderada por Eddie Vedder. “Nada” de manera oficial… pero, según reveló el guitarrista Stone Gossard, ya se ha elegido al nuevo baterista.

Revelación del nuevo baterista de Pearl Jam será durante el festival fundado por Eddie Vedder: Ohana

En entrevista para SiriusXM, Stone Gossard adelantó que Pearl Jam ha elegido al reemplazo de Matt Cameron… sólo que éste será revelado hasta que la banda haga su primera presentación de este año. Entonces, será hasta el 27 de septiembre, cuando la banda se presente para cerrar el festival Ohana.

“Me encanta el misterio que lo rodea”, dijo el guitarrista de Pearl Jam sobre el rumbo que está tomando el anuncio del nuevo baterista de Pearl Jam… y sí: aunque lleva un año de que la banda de Seattle se quedó sin tan esencial integrante, es apenas que cada vez más la gente se está preguntando “y bueno, ¿entonces quién chin%&/%& va a sustituir a Matt Cameron?”

Pearl Jam/Foto vía Facebook de la banda

“Nunca hay suficiente misterio en el mundo (…) Ha pasado mucho tiempo y el hecho de que podamos hacerlo [tocar] en Ohana lo hace aún más emocionante. Y el hecho de que nadie sepa quién va a tocar la batería con nosotros lo hace aún más emocionante“ agregó Gossard en transcripción de la entrevista hecha por SPIN.

Las especulaciones sobre el nuevo baterista de Pearl Jam

Sobre la salida de Matt Cameron de Pearl Jam, Stone Gossard reafirmó lo que se ha manejado desde que se hizo el anuncio en julio del 2025: fue de manera amistosa. “Estaba listo para un cambio, para una transformación (…) creo que también nos vendrá bien, en cierto modo, dejar que lo desconocido vuelva a entrar en escena y darnos la oportunidad de reagruparnos e intentar seguir siendo buenos. Es un reto interesante”.

Stone Gossard, Pearl Jam / Foto: facebook.com/Pearljam (Geoff Whitman)

Son algunos los nombres que fans han soltado sobre quién podría sustituir a Matt Cameron. El primero fue Dave Krusen, primer baterista de Pearl Jam y quien participó en el legendario álbum Ten… sin embargo, el propio Krusen ha dicho que él no es: “No, ya tienen un nuevo baterista”, aseguró la ser cuestionado en redes si él se unirá a la banda.

Otro que los fans piensan que podría ser el elegido para ocupar la vacante es Josh Fresse, quien parece especialista en saltar de banda en banda… además de tener una excelente relación con los integrantes de Pearl Jam.

Josh Freese fue un refuerzo de lujo para una confiiguración rara de Weezer. Foto: Freddy Sainz para sopitas.com.

Freese fue la primera opción para la batería de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins… pero las cosas no funcionaron y se hizo un “cambio” con Nine Inch Nails: Freese se fue para la banda de Trent Reznor y el que tocaba con NIN, Ilan Rubin, se fue para los Foo.

Y bueno, ahora que terminó la gira de NIN y que la banda no tiene planes de regresar a los escenarios (no hasta tener nuevo disco… el cual trabajarán Reznor y Atticus Ross), pues parece que Freese tiene el chance de irse a tocar un rato con Pearl Jam. Aunque, quién sabe si está bajo aviso de “hey, no te vayas tan lejos que luego te vamos a ocupar”.

Foo Fighters, 2026 / Foto: Prensa

Una tercera opción que los fans han lanzado es la de Abe Laboriel Jr… el baterista de Paul McCartney. Así, soltada al unir algunos hilos: recientemente McCartney tocó en TV y el único miembro de la banda que no apareció fue, inexplicablemente, Abe Laboriel.

Y bueeeeno, ya que el baterista de Paul McCartney ha colaborado con Eddie Vedder… pues, ¿por qué no verlo como futuro baterista de Pearl Jam?

Otras opciones: Josh Klinghoffer, quien ya ha tocado con Pearl Jam… y la que muuuuuuchos dicen que será la definitiva: Stephen Perkins, baterista de Jane’s Addiction (banda que ya se disolvió para nunca volver) y de quien Jeff Ament ha comentado positivamente.