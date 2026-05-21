Pablo Preciado, de Matisse, lanza Historias Dedicadas, su primer disco solista: un álbum acústico nacido del divorcio, la culpa y la paternidad a distancia. Un proyecto íntimo que no busca seguir el algoritmo, sino acompañar a quienes también están pasando por una etapa difícil.

Lo que necesitas saber: Pablo Preciado no está dejando Matisse ni armando drama de banda: más bien está abriendo una parte muy personal de su historia con Historias Dedicadas, su primer disco solista. El álbum reúne canciones acústicas nacidas del divorcio, la culpa, el duelo y la paternidad a distancia; rolas tan íntimas que, aunque primero pensó en dárselas a otros artistas, terminaron quedándose con él.

Mientras la industria musical solo saca rolas para TikTok, Pablo Preciado, integrante de Matisse va contracorriente con ‘Historias Dedicadas’: un álbum acústico nacido del puro dolor y la soledad.

El disco marca su debut como solista y reúne canciones muy personales que hablan de separación, duelo, paternidad a distancia y esos dolores que no siempre caben en una rola pensada para el algoritmo. Algunas incluso nacieron con la idea de ser interpretadas por otros artistas, pero terminaron en voz de Pablo porque eran demasiado íntimas para soltarlas.

Hay un consejo que la mamá de Pablo Preciado le tiró cuando él tenía 17 años y que se le quedó atrapado en el core: “Si no tienes nada que decir, mejor no escribas nada”. A sus 38, el integrante de Matisse sintió que el momento de hablar (y desahogarse con lágrimas) había llegado. El resultado es Historias Dedicadas, su primer disco en solitario.

En un mood completamente anti-algoritmo de Spotify, Pablo armó un proyecto de 12 canciones que son, literalmente, él, un piano, una guitarra y puro dolor.

“Es todo lo contrario a lo que marca la industria ahorita. Si esto fuera una inversión grande, nadie le apostaría porque no va con lo que está pasando. Pero me intriga saber lo emocional hasta dónde puede llegar”, confesó el músico.

Las canciones que eran “demasiado personales” para otros artistas

Lo más loco es que este disco ni siquiera estaba planeado para él. Como Pablo Preciado escribe para medio mundo, intentó acomodar estas rolas con otros artistas, pero estaban tan heavy y personales que nadie se las quiso quedar.

El rechazo de Intocable: “Le mostré una canción llamada ‘Adulto’ a Ricky [Muñoz, de Intocable]. Me acuerdo perfecto que me dijo: ‘Cántalo tú, está bien pasado de lanza, pero está bien personal'”.

“Le mostré una canción llamada ‘Adulto’ a Ricky [Muñoz, de Intocable]. Me acuerdo perfecto que me dijo: ‘Cántalo tú, está bien pasado de lanza, pero está bien personal'”. El intento con Sanz: También llegó a mostrarle temas a Alejandro Sanz hace años, pero el resultado fue el mismo.

También llegó a mostrarle temas a Alejandro Sanz hace años, pero el resultado fue el mismo. La decisión: Al ver que nadie las grababa por la enorme carga emocional, Pablo dijo: “A la maza, pues mejor lo saco yo”.

El ‘lore’ detrás de las canciones: Divorcio y culpa

El álbum es un viaje sin filtros por el proceso de su divorcio, la crisis de la adultez, la muerte de gente cercana y la culpa de ser papá a la distancia. De hecho, el calendario de estrenos es casi un diario personal:

7 de mayo: “No como yo” (El inicio de la catarsis).

14 de mayo: “El día más triste de mi vida”.

21 de mayo: “Pregunta sin sentido” (Una rola que habla sobre la muerte).

“Pregunta sin sentido” (Una rola que habla sobre la muerte). 28 de mayo: “No pasa nada” (Ft. Carín León). Dato extra: Es la canción que Pablo escribió y grabó el mismísimo día que firmó los papeles de su divorcio.

“Hay dolores con los que vivo constantemente. El de ser papá es uno, porque no estoy todo el día con mi hija. Soy un papá divorciado y ella vive al otro extremo del país. Es el amor de mi vida, pero siempre que la llevo con su mamá, una parte de mí se rompe”.

¿Y qué opina Matisse? (Spoiler: Cero drama)

Para los que ya andaban inventando chismes de separación, chill. Román y Melissa han sido los más supportive con su proyecto solista. De hecho, Melissa Robles es la directora de los primeros videos musicales del disco. Además, se presentan juntos este 6 de junio en el Auditorio Nacional.

Pablo Preciado no tiene planes reales de armar un tour solo (confesó que le da incomodidad hablar de sus sentimientos y hasta le da dolor de espalda del estrés), pero sí le gustaría armar algo muy íntimo en el futuro, como un Lunario.

Al final, el éxito comercial le da igual: “Me gusta sentir que hay una comunidad que quiere canciones así porque están viviendo historias similares. Todos nos separamos, a todos nos duele”.