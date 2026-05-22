Platicamos con Jack Antonoff, frontman de Bleachers, sobre su nuevo disco 'everyone for ten minutes'.
Bleachers estrenará everyone for ten minutes, su sexto disco de estudio, el 22 de mayo. Ante este lanzamiento, platicamos con Jack Antonoff, frontman de la banda que es considerado por algunos además el productor de la década. Jack ha producido a Taylor Swift, Lana del Rey y Clairo, entre otros proyectos, y no sabemos cómo es que le da tiempo para hacer tantas cosas, pero era momento de preguntarle.
Bleachers es el diario y laboratorio sonoro de Jack, sobre un rock ligero de estadio con tintes de pop, que hasta lo ha llevado a colaborar con Bruce Springsteen, leyenda del género. Antes de escuchar su nuevo disco, platicamos con él para saber más sobre este lanzamiento.
Una plática con Jack Antonoff de Bleachers
Jack toma de una taza durante toda la entrevista, aparentemente es café. Va arrancando el día en su casa: parece que literalmente, no puede parar. Recorre su hogar, de la sala a la cocina y viceversa, algo que nos hace ver que tiene muchísima energía en su día a día.
Bleachers como impulso creativo: cómo nace un nuevo disco
sopitas.com: Hola, Jack. ¿Cómo estás?
Jack Antonoff: “Muy bien, ¿cómo estás tú?”
sopitas.com: Creo que cualquiera que sabe quién eres te preguntaría esto, tomando en cuenta lo incansable que pareces: ¿Cuándo y cómo te sumerges en el mundo de Bleachers y decides que es momento de hacer un nuevo disco? ¿Cómo demonios encuentras el tiempo?
Jack Antonoff: “A veces siento que me engaño a mí mismo. A veces pienso: “quiero no hacer nada durante un rato”. Entonces no hago nada por unos días y, de pronto, empiezo a jugar con una pequeña idea en el piano, o con una voz.
Luego aparece una idea y pienso: “no estoy haciendo un disco, solo quiero grabar esto”. Y todo ocurre poco a poco. Un día despierto, veo todo lo que he hecho y me doy cuenta de que estoy contando una historia. Entonces entiendo que volvió a pasar: estoy haciendo un disco.
Creo que eso pasa porque decir “voy a entrar al estudio a hacer un disco ahora mismo” suena enorme, intimidante. Es mucho más fácil dejar que suceda. Y un día te das cuenta de que está sucediendo. Entonces no sé cuál sea la respuesta exacta, pero ocurre de forma muy natural.”
sopitas.com: Este es tu sexto álbum, y has dicho antes que cada disco representa una nueva etapa en la relación entre tú y tu público. ¿A qué etapa de esa relación dirías que lleva everyone for ten minutes a Bleachers y a su audiencia?
Jack Antonoff: “Probablemente es, al mismo tiempo, el disco que suena más alegre y el disco más serio en términos líricos. Hay mucho contenido pesado sobre la comunicación, sobre seguir adelante con la vida, sobre mantenerte siendo tú mismo, pero también cambiar y avanzar. Entonces es el más profundo en todos los sentidos.”
“Se mete más profundo en la alegría de la banda, algo que pasa mientras más tiempo tocamos juntos. Y el contenido es bastante duro en cuanto a qué vale la pena llevar contigo hacia adelante en la vida y qué no.”
Producción, referencias y el sonido expansivo de Bleachers
sopitas.com: Ya escuché el disco y me parece un LP enorme. “the van” me llamó mucho la atención. Siento una especie de homenaje al hip-hop, una estética cercana al sampleo, y algo que me sorprendió es que en cierto momento casi rapeas la letra.
En términos de producción: ¿Hubo algún género que revisitaras para este álbum? ¿Algo de lo que dijeras: “quiero un poco más de esto”?
Jack Antonoff: “Nunca de forma consciente. Me gusta dejar que las cosas sucedan. “the van” fue una canción en la que todo simplemente pasó.”
“Empecé a contar una historia y, por alguna razón, la estaba hablando en algunas partes y cantando en otras. Lo más interesante para mí es escuchar lo que sale naturalmente y tratar de capturarlo.”
“A veces lo que sale es muy crudo, pero interesante. “the van” fue una de esas canciones. Estaba bosquejando esta historia y, cuando la escuché de regreso, pensé: “no quiero limpiarla demasiado”. Sentía que quería sonar como alguien predicando, como un pastor en una iglesia, contando esta historia de lo que pasó.”
“Después, cuando ya salió, puedo empezar a pensar: “ah, está el sample de soul de Filadelfia, la conexión con Nueva Jersey, algunas cosas de mi trabajo como productor”. Entonces puedo intelectualizar lo que estoy haciendo y jugar con eso.“
“Pero nunca empiezo pensando en una estética. Nunca parto desde ahí.”
sopitas.com: Cuando escuchaba el disco y pensaba en ti y en la banda, pensaba en el enorme nerd musical que eres. Eres un conocedor, casi un gurú. ¿Qué es algo que escuchas, algún artista o género, que tus fans quizá no esperarían que te gustara?
No sé, que Jack Antonoff resulte ser un gran fan del ska o algo así.
Jack Antonoff: (risas) “Me gusta mucho el metal teatral. Es algo que realmente amo. La teatralidad del metal. Muchas veces me siento en la cama a ver videos en YouTube de bandas de metal tocando en Europa. Ese metal lleno de hadas, cabezas de cerdo, lanzas y cosas así.”
“Me gusta cómo toman algo que podría ser tan extraño, tan ridículo, y lo hacen con una seriedad absoluta. Eso, y también cierta música de jam bands. Puedo conectar con eso de una forma bonita.”
“Es interesante porque rara vez me siento inspirado por algo que suena como lo que yo hago. Me inspira mucho más cuando algo no pertenece a mi género, pero escucho algo que atraviesa todo eso.”
“Para mí eso es más importante. No pienso tanto en términos de género. A veces hacer música es una combinación entre hablarle a tu audiencia y hablarle a extraños.”
“Es como cuando escuchas a alguien hablar en otro idioma, pero entiendes lo que quiere decir. Así me siento cuando conecto con géneros que quizá no suenan como lo que yo hago.”
sopitas.com: “you and forever” se siente como un clásico instantáneo de Bleachers. Hay algo que me llamó mucho la atención: la canción tiene una sensación oceánica, como una de las más poderosas de Bleachers.
Y aunque la reverberación siempre ha sido un elemento en tu música, aquí parece crecer todavía más. ¿Qué cambios hiciste en la producción de este álbum? ¿Maximizaste algo, cortaste algo?
Jack Antonoff: “Para mí, este disco suena más grande, pero en realidad tiene muchas menos cosas encima. Está muy enfocado. Creo que puede ser una reacción al momento en el que estamos en el mundo. Quería escuchar a todos tocando cada parte.”
“En este disco quería escuchar la grandeza de Bleachers, con todo perfectamente identificable. Quería escuchar cada personaje.“
“Por cómo se ha movido el mundo, me emociona, me sorprende y me maravilla mucho más escuchar a alguien hacer algo, en lugar de escuchar algo que no necesariamente viene de esa persona, o de alguien tocando una pista.“
La vulnerabilidad y el duelo en las letras de Bleachers
sopitas.com: Hablando de las letras, “Left the house years ago” es la primera línea de “the van”. Siento que Bleachers funciona como tu diario. En Gone Now estabas dejando un departamento; en tu disco anterior querías construir un hogar con alguien.
¿Te abres tanto como puedes cuando escribes letras, o a veces te encuentras censurándote frente al mundo? ¿Piensas: “esto es demasiado, me siento demasiado vulnerable”? Lo pregunto porque tus letras son muy poderosas en ese sentido.
Jack Antonoff: “No, no me censuro mucho. Muchas veces, si me da miedo decir algo, sé que es lo correcto.”
“La única vez que me censuro es cuando se trata de exponer directamente a otras personas. No me gusta poner a alguien en evidencia. No me gusta hablar específicamente de personas.”
“Me interesa más hablar de la gente desde la poesía. Si una canción parece tratar sobre alguien, probablemente habla más de la impresión que me dejó esa persona, o de esa persona como concepto.”
“Me gusta mantener todo desde mi centro. No hay demasiados personajes además de mí mismo y de cómo yo los imagino. Más allá de eso, no me censuro.”
“Creo que si eres honesto y a alguien no le gusta, eso puede ser algo bueno. Te aseguras de descubrirlo más temprano que tarde.”
sopitas.com: Pienso que en cualquier forma de arte, cuando pones algo en el mundo, también te abres: hablas de adicción, de muerte y de esos temas.
En este disco, ¿Hubo alguna letra o algún momento que te golpeara como una epifanía sobre tu vida? ¿Alguna línea que haya sido especialmente difícil de poner ahí afuera?
Jack Antonoff: “Hay muchas letras en “i can’t believe you’re gone’ y en “she’s from before”. Esos dos temas hablan de las partes de ti que simplemente no puedes recuperar.”
“Y está esta idea de que el duelo no mejora. Aprendes a vivir con él, pero sigue siendo accesible en su totalidad. Esa es una verdad muy dolorosa de confrontar.”
“Está por todo el disco, pero diría que esas dos canciones lo golpean directamente: no hay un “mejorar”. Hay un “vivir con eso”.”
“Diría que ese quizá es el tema más profundo del álbum. También entiendo qué me impulsa a hacer lo que hago: el duelo y todos esos rincones de mi vida que terminan amarrados. Eso puede ser horrible o puede ser algo hermoso.”
“Realmente eres lo que eres. Puedes vivir con eso o pelear contra eso.”
La vida después de la pandemia, los conciertos y México
sopitas.com: En 2021, Bleachers fue la primera banda que vi en vivo en Corona Capital después de la pandemia (te dejamos nuestra reseña acá). Recuerdo que repetiste varias veces: “we are alive!”. Y lloré viéndote. Fue muy poderoso, porque esos dos años se sintieron como décadas para mí.
Cinco años después, ¿cómo crees que el encierro te cambió a ti, cambió tus shows o cambió a Bleachers?
Jack Antonoff: “Nos cambió a todos de forma irrevocable.”
“Pensando específicamente en la música: nunca había tenido una razón real para pensar que la música en vivo y las giras podrían dejar de existir. Nunca se me había ocurrido que eso podía no ser una cosa.“
“Claro, en el fondo de mi cabeza podía pensar: “tal vez habrá una guerra nuclear” o “tal vez el mundo simplemente se va a acabar”. Pero fuera de eso, siempre pensé que la música en vivo era algo protegido. No imaginaba un mundo en el que eso se detuviera.”
“Cuando llegó la pandemia, tú, yo y todos nos enfrentamos a algo que la mayoría no habíamos considerado. Y cuando eso sucede, se parece mucho a una pérdida o a la muerte. Una vez que experimentas algo, eso se convierte en un hecho. Se vuelve parte del panorama.”
“No creo que haya otra pandemia pronto, pero sé que cuando salgo a tocar un show, hay una parte nueva de mí que dice: “esto no es permanente. No sé qué va a pasar mañana, pero esta noche tenemos este concierto”.”
“Siempre he sentido que los shows son un milagro, pero de alguna manera eso se volvió más profundo después de la pandemia.” – Jack Antonoff de Bleachers.
“Ya no miro tanto hacia el futuro cuando se trata de conciertos. Me siento agradecido por esa noche en particular.“
“Pienso: “no tengo idea de qué va a pasar mañana, pero de alguna manera todos llegamos aquí esta noche”. Así que sí, lo cambió para siempre. Fue un momento muy difícil, pero emocionalmente creo que lo cambió de una forma positiva.”
sopitas.com: Tengo una última pregunta, no estás obligado a responder esto, pero tienen una gira enorme por delante: ¿hay planes de venir pronto a México? Ya pasaron cinco años.
“Sí, absolutamente. Absolutamente. Prometo que estaremos ahí. Ese show fue uno de mis conciertos favoritos de todos los tiempos. México es una de mis culturas favoritas del mundo. Es la comida que como la mayor parte del tiempo. Muchos de mis amigos vienen de ahí.” – Jack Antonoff de Bleachers.
“Vivo con vergüenza por no haber ido más seguido, pero iré, iré, iré. Anótalo.”
“También creo que México entiende el tipo de música que hacemos más que la mayoría. Veo a los artistas que México ha abrazado y son muchas de mis cosas favoritas. Hay una mezcla interesante de grandeza y tristeza al mismo tiempo.”
“Ustedes no tienen miedo de hacer fiesta con música triste.”
sopitas.com: Sí, eso es parte de nuestra cultura. Eso sería todo de mi lado. Muchas gracias y felicidades.
Jack Antonoff: “Ven a saludar cuando volvamos por allá.”
sopitas.com: ¡Por supuesto, ahí estaré!