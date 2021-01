¡Pixies lanza un álbum en vivo con su presentación en Coachella 2004!

Por fin llegó el fin de semana y con él un montón de estrenos musicales. Sí, puede que por ahora no estén en nuestros planes –ni de nadie– los conciertos y festivales en vivo, pero varias bandas y artistas se han encargado a su manera de que no olvidemos esa sensación. El ejemplo perfecto son los Pixies, quienes acaban de lanzar algo muy especial para que sus fans de hueso colorado recuerden la energía que hay en sus presentaciones.

Como recordarán, a inicios de 2020 la banda estrenó un EP con lados B y rarezas de su último álbum de estudio, Beneath the Eyrie. Sin embargo, en septiembre decidieron compartir con nosotros dos rola recién salidas del horno, “Hear Me Out” y “Mambo Sun”, pero bajita la mano se guardaron una enorme sorpresa que seguramente le encantará a todos aquellos que extrañan ver a Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Paz Lechantin en un escenario.

Pixies y su show en Coachella 2004

Cuando apenas llevábamos unos cuantos días de cuareterna y para llenar de nostalgia a todos los asistentes, Coachella lanzó su propio documental en YouTube. En él pudimos ver cómo se fundó este enorme espacio musical en Indio, California, la evolución que ha tenido desde su primera edición y por supuesto, algunas presentaciones legendarias, entre ellas estuvo el show único que dieron en 2004 los Pixies en el escenario principal.

En aquella ocasión, habían pasado casi 10 años desde que la banda tocó con la alineación original. Es por eso que esta edición es recordado porque después de tanto tiempo, Black Francis junto a Kim Deal y compañía aprovecharon este festival para dar su primer show de reunión, sorprendiendo a todos y dando un enorme repaso por su inmensa discografía. Uno de esos conciertos que quedaron para la posteridad.

En total, fueron 21 las rolas que sonaron en el set de los Pixies en Coachella 2004, donde por supuesto que sonaron clásicos como “Hey!”, “Here Comes Your Man”, “Gigantic”, “Vamos”, “Where Is My Mind?” y muchos más. Es por eso que aprovechando su aparición en el documental, decidieron lanzar en plataformas digitales este showsazo para que todos lo disfrutemos desde la comodidad de nuestras casas.

Live from Coachella, Indio, CA. May 1st, 2004 es el nombre de este álbum en vivo, donde vienen todas y cada una de las canciones que la banda se echó en aquella presentación y que pueden escuchar en servicios como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Tidal. Pero mientras corren a buscarlo, pueden checar la parte de la reunión de los Pixies en el documental del festival adelantándole al minuto 29:30.