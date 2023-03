Luego de tener que posponer su show por un tema de logística y visas para su gira por Norteamérica (ya programada en ese entonces), este viernes 10 de marzo Placebo finalmente anunció su segundo concierto en México para este 2023 y acá les damos todos los detalles al respecto.

Brian Molko y Stefan Olsdal agregó una segunda fecha a nuestro país el próximo 16 de abril al Lunario del Auditorio Nacional, donde podemos deducir que Placebo dará un concierto en México más íntimo, ya que este recinto no es precisamente el más grande de CDMX.

Placebo anunció su concierto en México para este 2023. Foto: Getty Images

Placebo anunció un segundo concierto en México

Pero bueno, la cuenta del Lunario del Auditorio (quien apenas hace unas horas nos dio una pista sobre el regreso de la banda), dijo a través de sus redes sociales que la preventa de boletos para el concierto de Placebo en México será el próximo 13 de marzo a las 11 de la mañana.

Por otro lado, la venta de boletos para el concierto de Placebo al público en general será al día siguiente (o sea el 14 de marzo) igual a las 11 de la mañana. Así que vayan preparando cartera, tarjetas de crédito y su paciencia para la fila virtual.

Flyer del concierto de Placebo en México. Foto: Lunario del Auditorio

Placebo dará un concierto en México para presentar su disco ‘Never Let Me Go’

Placebo dará un concierto en México este 2023 para promocionar su más reciente material discográfico, Never Let Me Go, el cual salió en marzo el año pasado y en donde Molko y Olsdal nos brindaron momentos sombríos y desoladores.

Cabe mencionar que este concierto de Placebo en México (junto con el del Palacio de los Deportes) será el primero que la banda dará en casi seis años en nuestro país, y aunque aún no hay lista de precios (se los dejaremos acá en cuanto sepamos), seguro muchos de ustedes no se lo querrán perder.

Placebo regresará a México para presentar su disco ‘Never Let Me Go’. Foto vía Instagram: @placeboworld