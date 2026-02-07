Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Tame Impala, The Black Keys, Bratty, Broken Social Scene, Sombr y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Puedes escuchar nuestra playlist de estrenos en Apple Music y Spotify. Se actualiza cada viernes.

The Black Keys – “You Got to Lose”

No ha pasado ni un año desde el último disco de The Black Keys… y el dúo ya tiene otro álbum en camino bajo el nombre Peaches, que sale el 1 de mayo. Pero esta nueva producción surgió de un momento complicado.

Mientras la banda hacía lo suyo, Dan Auerbach estuvo cuidando a su difunto padre debido a su tratamiento por cáncer de esófago. En medio de todo, Dan decidió que quería hacer algo de ruido para desahogar la tristeza y la presión de la situación, y se metió al estudio con el baterista Patrick Carney sin más pretensión que tocar fuerte solo para distraerse.

Y bueno, de esos ensayos improvisados que sirvieron como catarsis, viene este disco que la banda define como el más crudo en sonido que han hecho en mucho tiempo, casi evocando el sonido analógico de sus primeros álbumes.

De hecho, lo grabaron con varios músicos, todos tocando al mismo tiempo en la misma sala de ensayo, y sin sobregrabaciones o sobreproducción. Ese sonido orgánico se nota en la canción “You Got to Lose”, una pegadiza canción bluesera sobre aceptar que no podemos ganar todo el tiempo.

The Warning y Carín León – “Love to Be Loved”

Quizá a Carín León lo ubiques más como uno de los artistas de regional mexicano más populares de los últimos años. Pero algo que no se comenta mucho, es que parece tener un gusto especial por el rock, el blues y el R&B.

No es coincidencia que por ahí haya colaborado con Panteón Rococó (tanto en estudio como en vivo), que haya grabado con Leon Bridges o Santana que tenga covers de canciones country-blues como la clásica “Tennessee Whiskey”.

Así que no es muy extraño que haya aceptado entrarle a esta colaboración con The Warning para la canción “Love to Be Loved”, donde predomina el ambiente de hard rock moderno de las hermanas Villarreal y donde nos hablan de que la riqueza no valen nada a comparación del amor de una persona.

Hace poco, se hizo viral una foto donde Pau Villarreal (la baterista) compartió una lista de canciones en las que están trabajando, y donde supuestamente se aprecia el nombre de artistas como Hayley Williams y Yungblud como posibles colaboradores… ¿será que nos llegue una sorpresa más ptonyo?

Tame Impala y JENNIE – “Dracula” (remix)

Y ya que andamos en esas de colaboraciones sorpresivas, a nuestra playlist de nuevas canciones de la semana llega el remix de “Dracula” de Tame Impala junto a JENNIE de Blackpink.

A diferencia de la versión original, este track tiene un ritmo un poco más acelerado, con JENNIE incorporando algunos versos nuevos con altísimo flow. La original está buena, pero este remix sí le da otra dimensión.

En cierto sentido, tampoco es extraño que Kevin Parker tomara esta colaboración pues desde hace más de 10 años, lo hemos visto trabajar con artistas pop enormes como Lady Gaga, Dua Lipa, Rihanna y más.

Y es genial verlo reinventarse trabajando con artistas nuevas estrellas de la música pop actual. El dance psicodélico y el k-pop juntos… tremenda combinación.

Broken Social Scene – “Not Around Anymore”

No es como que Broken Social Scene estuvieran desaparecidos. En la última década, lanzaron EPs, covers, rarezas… pero ya les faltaba un disco de larga duración y este llegará por fin con Remember The Humans el 8 de mayo.

Y para darle una calada, llega la canción “Not Around Anymore” que tiene un sonido ahí, entre soñador y medio alegre, contrastado con una letra melancólica y un poco pesimista sobre aceptar que no hay nada más que hacer para rescatar… lo que sea que haya que rescatar.

Dígase una relación sentimental, al mundo… lo que sea. La canción está chidita y qué bueno que por fin haya nueva música de BSS.

Metric – “Victim Of Luck”

¿No te ha pasado que algunas veces recuerdas tu pasado para entender cómo has evolucionado o qué es lo que te ha traído a ser quien eres en el presente? Ya sabes, un ejercicio de autorreflexión para después preguntarte: ¿cambiarías algo después de todo?

Pues bien, es lo que pensaba con Emily Haines cuando escribió “Victim Of Luck”, la nueva canción de Metric con la que anunciaron su nuevo disco Romanticize the Dive que llegará el 24 de abril.

Esta canción es perfecta para entender que, como dice el título, somos víctimas de la suerte, sea buena o mala. Y que si tienes un sueño, no importa cuánto tiempo tarde en materializarse… mejor tarde que nunca.

Bratty – “Siempre quiero +”

¡Gran canción la que se acaba de aventar Bratty! Una especie de indie pop con guitarras atmosféricas, con un ritmo muy del drum & bass y la música electrónica jungle.

Y si la parte sonora te captura, la letra también tiene una reflexión muy chida: ¿Qué pasa cuando deseas algo de una forma tan intensa que tu ego y tu corazón se contraponen uno con el otro?

De esas ocasiones que quieres tanto algo, pero de repente piensas si realmente lo necesitas.

Usted Señálemelo – “Deseo”

Usted Señálemelo, que se ha convertido en una de las bandas argentinas más geniales de los últimos años, ha lanzado en los últimos meses algunos sencillos donde los escuchamos entrándole a un rollo más synthpop y electrónico… y para nada es queja.

Pero “Deseo” viene con una vibra distinta, con un sonido que te remite a lo electro-funky y el French Touch, como si Justice y Breakbot se encontraran con el electropop de que ha hecho The Weeknd en discos como Dawn FM y Hurry Up Tomorrow.

Alta rolita para no soltarla todo el fin de semana.

Silversun Pickups – “Interrobang”

En “Interrobang”, Silversun Pickups nos deja clara la idea de su nuevo disco, Tenterhooks: canciones que se construyen poco a poco pero llegan a ser inmensas.

De vuelta a los riffs y distorsión de guitarra, el mensaje es sacudirse la incertidumbre en la vida y las dudas propias. Es un rolón que te sube el ánimo y que en más de 5 minutos construye coros potentes, un puente espectacular y un solo de guitarra impecable, presumiendo la producción de Butch Vig.

Sombr – “Homewrecker”

El 2025 fue el año en el que Sombr se dio a conocer, tanto que le valió la nominación a los Grammys en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Y nosotros, te contamos un poco sobre él en nuestra sección Radar.

Y bueno, veremos qué le depara el 2026 ahora que anda compartiendo más música nueva, esta vez con su canción “Homewrecker”, que tiene un ambiente retro, muy de balada romántica ochentera melosa.

Ideal para dedicarle a esa persona con la que estás saliendo para hacerle entender que quieres algo más que solo una noche juntos.

Mitski – “I’ll Change For You”

Nada como una canción de Mitski para hacer que un corazón afligido encuentre consuelo. Pero no en forma de ‘todo va a estar bien’, sino que entienda lo que significa la melancolía que deja, por ejemplo, un desamor.

Y bueno, decir que “I’ll Change For You” se siente tan íntima, es algo obvio porque esta artista siempre tiene esa capacidad de crear canciones abrumadoramente emotivas.

Pero aquí, escuchamos a Mitksi en un momento confesional donde básicamente haría cualquier cosa para recuperar el amor de alguien más, todo a través de una rola con una influencia de bossa nova downtempo… porque sí, también se vale extrañar a alguien.