Lo que necesitas saber: Liderada por los hermanos Franco y Omar Oriondo, Plutonio de Alto Grado es una banda originaria de Lima, Perú que lleva tres discos en su haber. Ahora presentan "Azul", su nueva rola.

Aunque varios lo primero en lo que piensan cuando dicen “Música de Perú” es en la Tigresa del Oriente, el país inca tiene más… mucho más que ofrecer. Y una prueba es esta banda que tenemos en la mira: Plutonio de Alto Grado.

Plutonio de Alto Grado / Foto: Facebook/PlutonioDeAltoGrado/

Conozcan a Plutonio de Alto Grado

Oriundos de la capital peruana (o sea, Lima), Plutonio de Alto Grado es una banda que apenas está abriéndose camino en México. Sin embargo, en su natal Perú ya llevan unos buenos años dándole: formada en 2007, la banda tiene una discografía que inició con Ciudad Gris, en 2014.

¿Y a qué suenan? Con tres discos en su haber y uno más por venir, es un poco difícil describirlos. Vamos que decir que tocan pop de alto nivel con aire retro por veces, britpopero y por ahí salpicado de psicodelia. Un sonido que, si de emparentarlo con algo de México se trata, sería con Zoé, La Gusana Ciega, Rubytates etcétera, etcétera.

Plutonio de Alto Grado / Foto: Facebook/PlutonioDeAltoGrado/

Canciones para acabar de conocerlos

“Relámpago” es una rola en la que es resuenan a todo las guitarras, sobre todo en los coros: una saturando todo el oído, mientras que la otra hace acompañamientos que entretienen lo mismo que la letra… seeee, un tanto melosa, pero de eso se trata mucho de la música de Plutonio y no es queja.

Ah pero qué diferencia en la primera canción de su segundo disco, Desvío Alcázar. Ahí se nota que los de Plutonio de Alto Grado no sólo se tiran en la cadencia del “amortz”. También hay rato para menear un poquito la mata… mientras se arrepiente uno de las cosas que no estuvieron tan bien. “Las cosas en que fallé” es el nombre de la canción (y qué buen inicio).

“Azul”, su nuevo sencillo, es descrito como “un himno al desamor y a la separación, construido como una balada melancólica de gran intensidad emocional”. Y no se salen de la línea que los caracteriza: sonido retro, sintetizadores envolventes y guitarras que invitan a imaginarse atmósferas no terrenales. Uffffff…

Para algunos no es la primera vez que se habla de Plutonio de Alto Grado. Ya estuvieron alguna vez en México compartiendo escenario con Camilo Séptimo y presentándose en Guadalajara y Monterrey… incluso reventando el Foro Indie Rocks! Ya conocidos, pero con miras a conocerse más. A ver…